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Η Volvo Cars ξεκινά την παραγωγή του νέου αμιγώς ηλεκτρικού Volvo ES90
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09:44 - 07 Σεπ 2025

Η Volvo Cars ξεκινά την παραγωγή του νέου αμιγώς ηλεκτρικού Volvo ES90

Νίκος Λιβανός
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Η Volvo Cars έχει ξεκινήσει την παραγωγή του νέου αμιγώς ηλεκτρικού Volvo ES90 για ευρωπαϊκές αγορές, σημειώνοντας ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της προς ένα αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον.

Σχεδιασμένο για μία ζωή σε ισορροπία, το ES90 προσφέρει ασφάλεια, τεχνολογία και πολυχρηστικές δυνατότητες, στο κομψό σχήμα ενός σύγχρονου, ηλεκτρικού σεντάν. Είναι το πρώτο μοντέλο Volvo με τεχνολογία 800 volt, η οποία του παρέχει μεγαλύτερη αυτονομία και πιο γρήγορη φόρτιση σε σχέση με οποιοδήποτε προηγούμενο ηλεκτρικό Volvo.  

Φυσικά, σχεδιάστηκε με την πρωτοποριακή τεχνολογία ασφαλείας μας στον πυρήνα του, σε ένα πακέτο που προορίζεται να αποτελέσει ακόμα ένα σκανδιναβικό «design classic» από τη Volvo Cars. Βασισμένο σε κεντρικό υπολογιστή επόμενης γενιάς και εξελιγμένο γύρω από την τεχνολογική στοίβα (tech stack) Superset, το ES90 είναι σχεδιασμένο για να εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, μέσω συνεχών ενημερώσεων λογισμικού.

Η Volvo Cars έχει ανοίξει το βιβλίο παραγγελιών του ES90 σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, και οι παραδόσεις στους πελάτες θα ξεκινήσουν αργότερα εντός του έτους. Το ES90 θα είναι επίσης διαθέσιμο σύντομα σε ορισμένες από τις σημαντικές αγορές μας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

«Το αμιγώς ηλεκτρικό ES90 είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την είσοδο της Volvo Cars σε μία νέα εποχή ασφάλειας, βιωσιμότητας και ανθρωποκεντρικής τεχνολογίας», λέει η Francesca Gamboni, (Φραντσέσκα Γκαμπόνι) Επικεφαλής Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων στη Volvo Cars. «Με την παραγωγή του να έχει πλέον ξεκινήσει, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον, αποδεικνύοντας την ικανότητά μας να καινοτομούμε και να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας.»

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