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Στρατηγική συνεργασία ΕΑΣΕ – Volvo Car Hellas για καινοτομία και βιωσιμότητα
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12:07 - 25 Σεπ 2025

Στρατηγική συνεργασία ΕΑΣΕ – Volvo Car Hellas για καινοτομία και βιωσιμότητα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) και η Volvo Car Hellas ανακοίνωσαν μια στρατηγική χορηγική συνεργασία διάρκειας δύο ετών, με κοινό όραμα την προώθηση αξιών που ενισχύουν την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τον σεβασμό στον άνθρωπο.

Η συνεργασία αυτή αξιοποιεί αυτές τις κοινές αξίες, δημιουργώντας μια σταθερή βάση για πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την υπεύθυνη διακυβέρνηση με την ηγεσία που οδηγεί την πρόοδο και την καινοτομία.

Η συνεργασία ΕΑΣΕ και Volvo δημιουργεί ένα κοινό πλαίσιο δράσης που ενισχύει την ηγετική παρουσία των στελεχών και προάγει ένα βιώσιμο, δυναμικό επιχειρηματικό οικοσύστημα. Μέσα από πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις και δράσεις, οι δύο πλευρές προωθούν αξίες όπως η καινοτομία και η ακεραιότητα, δημιουργώντας ουσιαστικό κοινωνικό και επιχειρηματικό αποτύπωμα με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΕΑΣΕ, Γιάννης Παπαχρήστου, δήλωσε: «Η ΕΑΣΕ προάγει την ηγεσία με ήθος, ακεραιότητα και υπευθυνότητα, αναδεικνύοντας τον ρόλο των στελεχών στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής επιχειρηματικής κοινότητας. Η συνεργασία μας με τη Volvo σηματοδοτεί μια στρατηγική σύμπλευση αξιών και στόχων και ανοίγει τον δρόμο για δράσεις με πραγματικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία».

H Διευθύνουσα Σύμβουλος της Volvo Car Hellas, Γιοβάνα Γιόβιτς, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την ΕΑΣΕ μάς χαροποιεί γιατί γίνεται στη βάση ενός κοινού οράματος με πυρήνα την υπεύθυνη επιχειρηματική δράση και το όφελος για τον άνθρωπο και την κοινωνία. Ενσωματώνουμε αυτές τις αξίες στη δραστηριότητά μας και στα προϊόντα μας, και προσβλέπουμε στην ανάδειξή τους μέσα και από τα αυτοκίνητά μας. Κάθε Volvo είναι υπεύθυνη επιλογή και μαζί μία δήλωση ταυτότητας για όσους αφουγκράζονται με ευθύνη τις σύγχρονες προκλήσεις».

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