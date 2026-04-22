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Η OMODA &amp; JAECOO γιορτάζει 1 εκατομμύριο πωλήσεις και παρουσιάζει νέες τεχνολογίες στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου Πεκίνου 2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14:32 - 22 Απρ 2026

Η OMODA & JAECOO γιορτάζει 1 εκατομμύριο πωλήσεις και παρουσιάζει νέες τεχνολογίες στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου Πεκίνου 2026  

Νίκος Λιβανός
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Από τις 24 έως τις 28 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου του Πεκίνου στην Κίνα, θα πραγματοποιηθεί το Chery International Business Summit συγκεντρώνοντας περισσότερους από 3.000 συνεργάτες του κλάδου, διεθνείς αντιπροσώπους και κορυφαία στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η OMODA & JAECOO, η premium μάρκα του Ομίλου Chery, γιορτάζει τα τρία χρόνια λειτουργίας της, φτάνοντας το 1 εκατομμύριο οχήματα σε παγκόσμιες πωλήσεις.

Ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη παγκόσμια μάρκα αυτοκινήτων, η OMODA & JAECOO θα παρουσιάσει τη δυναμική της μέσα από επιδείξεις προηγμένων τεχνολογιών, παρουσιάσεις νέων μοντέλων και βιωματικά test-drive, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις κινητικότητας σε συνεργάτες και κοινό από όλο τον κόσμο.

Τόσο η OMODA όσο και η JAECOO βασίζονται στη φιλοσοφία «Born Global, Born Green, Born Unique» και κατάφεραν να εισέλθουν σε απαιτητικές αγορές, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες με δεξιοτίμονη διάταξη. Μέσα σε μόλις τρία χρόνια έφτασαν από το μηδέν στο ένα εκατομμύριο πωλήσεις, καταγράφοντας το ταχύτερο ρεκόρ για νέες μάρκες στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ παράλληλα επεκτείνονταν σε μία νέα αγορά κάθε 17 ημέρες. Σήμερα, δραστηριοποιούνται σε 64 χώρες και ευρύτερες περιοχές, έχοντας εδραιώσει μια ισχυρή διεθνή παρουσία.

Στη φετινή έκθεση στο Πεκίνο, η OMODA & JAECOO αναδεικνύει νέες στρατηγικές, προϊόντα και τεχνολογίες, προσφέροντας δυναμικές εμπειρίες κινητικότητας για το παγκόσμιο κοινό. Η υβριδική τεχνολογία Super Hybrid System (SHS) ανεβάζει τον πήχη, παρέχοντας σημαντική οικονομία καυσίμου και υψηλή απόδοση. Παράλληλα, στις 25 - 26 Απριλίου, διεξάγεται ένας διεθνής μαραθώνιος δοκιμών μεγάλων αποστάσεων, σε διάφορες χώρες του κόσμου, σε πραγματικές συνθήκες που θα συνδυάζει κίνηση σε αυτοκινητοδρόμους, σε πόλεις, σε ορεινές διαδρομές και επαρχιακούς δρόμους. Πρωταγωνιστές θα είναι τα πλήρως υβριδικά μοντέλα OMODA 5 SHS-H, JAECOO 5 SHS-H και JAECOO 7 SHS-H, τα οποία θα επιβεβαιώσουν τις επιδόσεις τους μέσα από πραγματικά δεδομένα. Έτσι η super ισχυρή απόδοση, η super χαμηλή κατανάλωση και η super μεγάλη συνδυαστική αυτονομία, θα προσφέρουν στο κοινό που θα παρακολουθήσει αυτήν την ενέργεια μία ολοκληρωμένη και απροβλημάτιστη υβριδική εμπειρία.

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Η Έκθεση του Πεκίνου σηματοδοτεί επίσης την παγκόσμια πρεμιέρα της τεχνολογίας αυτόματου παρκαρίσματος VPD (Valet Parking Driver). Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι παρκαρίσματος θα επιτρέψουν σε επισκέπτες και δημοσιογράφους να δουν από κοντά και να δοκιμάσουν αυτήν την προηγμένη λειτουργία υποβοήθησης, που υπόσχεται να κάνει το έξυπνο παρκάρισμα μια καθημερινή ευκολία για οδηγούς σε όλο τον κόσμο.

Σημαντική θέση στη φετινή Έκθεση για την OMODA & JAECOO κατέχει και η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου OMODA 4, σχεδιασμένου για νεανικό κοινό με «cyber-mecha» αισθητική, συνδυάζοντας design, τεχνολογία, ευελιξία και οικονομία.

Η OMODA & JAECOO δραστηριοποιείται παγκοσμίως με καινοτόμες τεχνολογίες και προηγμένα οχήματα νέας ενέργειας, προσφέροντας λύσεις κινητικότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του παγκόσμιου κοινού και διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης.

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