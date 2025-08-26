Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης με μηδενικό επιτόκιο για όλα τα μοντέλα της Omoda & Jaecoo

Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Με χαμηλή προκαταβολή, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμήςκαι γρήγορη και απλή διαδικασία έγκρισης, το πρόγραμμα είναι ιδαίτερα ελκυστικό και παρέχεται για όλα τα μοντέλα OMODA και JAECOO. Συνδυάζεται με προϊόν Ασφάλισης Αυτοκινήτου Star Insurance, καθώς και με την Ασφάλιση Προστασίας Δανείου, η οποία προστατεύει τους οικείους σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος, αναλαμβάνοντας την αποπληρωμή του υπολειπόμενου ανεξόφλητου κεφαλαίου. Η χρηματοδότηση παρέχεται από τη Santander ConsumerFinance, κατόπιν θετικής αξιολόγησης και για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων.
Με το νέο, άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, η Omoda & Jaecoo ανοίγει το δρόμο για μια νέα εμπειρία αγοράς αυτοκινήτου: χωρίς άγχος και χωρίς περιορισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες και για να σχεδιάσετε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει, μπορείτε να επισκεφθείτε το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Omoda & Jaecoo και να μιλήσετε με τον Σύμβουλο Πώλησης που θα διαμορφώσει μαζί σας την πρόταση που καλύπτει τις προσωπικές σας ανάγκες.