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Ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις χρηματοδότησης με την υπογραφή της Ford και εξαιρετικά προνομιακούς όρους
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04:42 - 06 Δεκ 2025

Ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις χρηματοδότησης με την υπογραφή της Ford και εξαιρετικά προνομιακούς όρους

Νίκος Λιβανός
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Σε μια εποχή στην οποία η χρηματοδότηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την απόκτηση ενός νέου οχήματος, οι πελάτες αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν μεταξύ άλλων σταθερότητα, χαμηλό κόστος και απόλυτη ευελιξία.

Σε αυτό το πλαίσιο η Ford Motor Ελλάς προσφέρει τώρα ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτικών προγραμμάτων και λύσεων, το οποίο αφορά τόσο τα επιβατικά όσο και τα επαγγελματικά οχήματα της εταιρείας που είναι σχεδιασμένο για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις.

Τα νέα αυτά χρηματοδοτικά προγράμματα διακρίνονται για τη μεγάλη ποικιλία επιλογών όσον αφορά το επιτόκιο, την ελάχιστη προκαταβολή, αλλά και την διάρκεια αποπληρωμής, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα σε κάθε πελάτη να επιλέξει αυτός την πρόταση που ταιριάζει ιδανικά στις δικές του ανάγκες.

Προνομιακή χρηματοδότηση που ταιριάζει σε κάθε απαίτηση

Πιο συγκεκριμένα, στα επιβατικά οχήματα Ford, η εταιρεία προσφέρει σήμερα χρηματοδότηση με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, τα οποία ξεκινούν από 0,9%* και απευθύνονται σε εκείνους που αναζητούν μια λύση με μέγιστη σταθερότητα και μικρή συνολική επιβάρυνση σε τόκους. Παράλληλα, διατίθενται προγράμματα με ελάχιστη προκαταβολή από μόλις 15%, που επιτρέπουν την απόκτηση οποιουδήποτε επιβατικού μοντέλου της γκάμας Ford με περιορισμένη αρχική επένδυση. Επίσης, η διάρκεια χρηματοδότησης κυμαίνεται από 12 έως και 84 μήνες, παρέχοντας εξαιρετικά επίπεδα ευελιξίας για συντομότερη αποπληρωμή ή χαμηλότερη δόση.

Αντίστοιχη ευελιξία παρέχεται και για τα επαγγελματικά οχήματα Ford. Οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα με επιτόκιο που ξεκινά από 2,99%* και ελάχιστη προκαταβολή 20%. Ταυτόχρονα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που αναζητούν ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία έχουν επιπλέον πρόσβαση σε χρηματοδοτικές λύσεις με διάρκεια αποπληρωμής που μπορεί επίσης να φτάσει τους 84 μήνες.

Σε κάθε περίπτωση, η Ford Motor Ελλάς καθιστά σήμερα πιο προσιτή από ποτέ την απόκτηση ενός νέου επιβατικού ή και επαγγελματικού οχήματος Ford, προσφέροντας στους πελάτες ένα εύρος χρηματοδοτικών επιλογών που καλύπτουν κάθε ανάγκη.

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