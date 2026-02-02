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Ford Kuga FHEV ST-Line με μηνιαίο μίσθωμα Ford Lease 267
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06:35 - 02 Φεβ 2026

Ford Kuga FHEV ST-Line με μηνιαίο μίσθωμα Ford Lease 267

Νίκος Λιβανός
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To Ford Kuga FHEV  το κορυφαίο υβριδικό SUV της αγοράς στην πλούσια εξοπλισμένη έκδοση ST-Line με μηνιαίο μίσθωμα Ford Lease 267 ευρώ. 

Στην έκδοση ST-Line το υβριδικό Kuga FHEV διατίθεται με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας που καθιστά κάθε μετακίνηση μια μοναδική εμπειρία για όλους τους επιβάτες. Στην προσεγμένη ποιοτικά καμπίνα του προσφέρει άπλετους χώρους που μπορούν να προσαρμοστούν ευέλικτα, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, χάρη στα συρόμενα κατά τον διαμήκη άξονα του οχήματος πίσω καθίσματα. Η συγκεκριμένη δυνατότητα προσφέρει στο Kuga FHEV έναν χώρο αποσκευών με χωρητικότητα που κυμαίνεται από 412 έως και 553 λίτρα - επίδοση που μπορεί να ανέλθει έως τα 1.534 λίτρα με την πλήρη αναδίπλωσή των πίσω καθισμάτων. Το αποτέλεσμα είναι να ανταποκρίνεται το ίδιο εύκολα και αποτελεσματικά στις καθημερινές μεταφορικές ανάγκες αλλά και σε ένα ταξίδι με όλη την παρέα ή την οικογένεια.

Η υψηλά τοποθετημένη θέση οδήγησης προσφέρει κορυφαία ορατότητα και αυτοπεποίθηση σε όλες τις συνθήκες. Επίσης, το Kuga FHEV προσφέρει κορυφαία επίπεδα συνδεσιμότητας, ψυχαγωγίας και ενημέρωσης των επιβατών μέσα από τον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 12,3 ιντσών και την οθόνη αφής των 13,2 ιντσών που υποστηρίζεται απρόσκοπτα από το προηγμένο σύστημα SYNC 4 της Ford και βρίσκεται εγκατεστημένα ψηλά στο μέσον του ταμπλό.

Όπως συμβαίνει με κάθε έκδοση του Kuga, έτσι και η FHEV ST-Line παραμένει πιστή στο γνώριμο οδηκεντρικό DNA της Ford, εξασφαλίζοντας μια συμπεριφορά που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην άνεση και τον απόλυτο έλεγχο. Ακόμα και σε πιο απαιτητικές συνθήκες, εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια, ενώ για όσους οδηγούς επιθυμούν να διευρύνουν τις δυνατότητες κίνησης και εκτός ασφάλτου, η τετρακίνητη έκδοση του μοντέλου μπορεί να τους συνοδεύσει σε κάθε τους αναζήτηση.

Με προηγμένο Full Hybrid σύστημα κίνησης

Με το Ford Kuga FHEV οι πελάτες δεν χρειάζεται να φορτίζουν οι ίδιοι την μπαταρία, αφού για αυτό φροντίζει το ευφυές υβριδικό σύστημα κίνησης μέσω του προηγμένου συστήματος αναγεννητικής πέδησης και της ικανότητας του ηλεκτροκινητήρα να λειτουργεί αντίστροφα ως γεννήτρια κατά την επιβράδυνση. Επίσης, ο ατμοσφαιρικός κινητήρας μπορεί να τροφοδοτεί και αυτός με ενέργεια την μπαταρία υψηλής τάσης, όταν οι συνθήκες το επιβάλουν.

Με δυνατότητα να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για μεγάλο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον σε ποσοστό που φτάνει έως και 64%, το Ford Kuga FHEV εξοπλίζεται με ένα αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα κίνησης που έχει στον πυρήνα του έναν ατμοσφαιρικό, αλουμινένιο κινητήρα βενζίνης 2,5 λίτρων με μεταβλητό χρονισμό, που λειτουργεί στον αποδοτικό κύκλο Atkinson. Αυτός ο κινητήρας συνεργάζεται με έναν τριφασικό και υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη, ο οποίος αντλεί ενέργεια από μια υδρόψυκτη -επίσης- μπαταρία ιόντων λιθίου που έχει χωρητικότητα 1,1 kWh και βρίσκεται εγκατεστημένη σε ασφαλές σημείο, χαμηλά στο δάπεδο του οχήματος. Το σύστημα κίνησης του Ford Kuga FHEV ελέγχεται μέσω μιας προηγμένης ηλεκτρονικής μονάδας, έχει απόδοση 180 ίππους και συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο CVT για ακόμα καλύτερη αποδοτικότητα καυσίμου και ευκολία οδήγησης σε όλες τις συνθήκες. Το σύνολο αυτό εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση 5,3 l/100 km, προσφέροντας έτσι στους πελάτες την δυνατότητα να καλύπτουν κάθε μετακίνησή τους με εντυπωσιακά επίπεδα οικονομίας καυσίμου. Την ίδια στιγμή, προσφέρει μέγιστη αυτονομία που φτάνει έως και τα 900 km με ένα μόνο γέμισμα του ρεζερβουάρ, ανατρέποντας για μία ακόμα φορά τα δεδομένα τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στις οικογενειακές εξορμήσεις εκτός πόλης.

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