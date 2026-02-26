ΗΠΑ: Μαζική ανάκληση 4,4 εκατ. οχημάτων από τη Ford λόγω σφάλματος λογισμικού

Σε ανάκληση σχεδόν 4,4 εκατομμυρίων οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες προχωρά η Ford Motor Company, εξέλιξη που προσθέτει νέα πίεση στις προσπάθειες της εταιρείας να ενισχύσει τον ποιοτικό έλεγχο των μοντέλων της. Μεταξύ των οχημάτων που επηρεάζονται περιλαμβάνονται μερικά από τα πλέον εμπορικά pickup της σειράς F, καθώς και δημοφιλή SUV.

Σύμφωνα με την National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), η ανάκληση συνδέεται με σφάλμα λογισμικού που ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια επικοινωνίας και δυσλειτουργία στα πίσω φώτα και τα φλας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε ρυμουλκούμενα οχήματα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει ασύρματη ενημέρωση (over-the-air update) για την αποκατάσταση του προβλήματος. Εναλλακτικά, οι ιδιοκτήτες μπορούν να απευθυνθούν σε εξουσιοδοτημένες αντιπροσωπείες για δωρεάν επιδιόρθωση.

Η ανάκληση αφορά, μεταξύ άλλων, τα pickup F-150 μοντέλων παραγωγής 2021 έως 2026, τα SUV Expedition, καθώς και τα pickup Ranger και Maverick, μοντέλα που αποτελούν βασικούς πυλώνες των πωλήσεων της Ford στην αμερικανική αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι η Ford κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό ανακλήσεων μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών στις ΗΠΑ το 2025, γεγονός που έχει αναδείξει την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών ποιότητας και ελέγχου.