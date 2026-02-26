ΗΠΑ: Μαζική ανάκληση 4,4 εκατ. οχημάτων από τη Ford λόγω σφάλματος λογισμικού

Σύμφωνα με την National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), η ανάκληση συνδέεται με σφάλμα λογισμικού που ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια επικοινωνίας και δυσλειτουργία στα πίσω φώτα και τα φλας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε ρυμουλκούμενα οχήματα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει ασύρματη ενημέρωση (over-the-air update) για την αποκατάσταση του προβλήματος. Εναλλακτικά, οι ιδιοκτήτες μπορούν να απευθυνθούν σε εξουσιοδοτημένες αντιπροσωπείες για δωρεάν επιδιόρθωση.
Η ανάκληση αφορά, μεταξύ άλλων, τα pickup F-150 μοντέλων παραγωγής 2021 έως 2026, τα SUV Expedition, καθώς και τα pickup Ranger και Maverick, μοντέλα που αποτελούν βασικούς πυλώνες των πωλήσεων της Ford στην αμερικανική αγορά.
Υπενθυμίζεται ότι η Ford κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό ανακλήσεων μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών στις ΗΠΑ το 2025, γεγονός που έχει αναδείξει την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών ποιότητας και ελέγχου.