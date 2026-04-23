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Πρωτιά της Ford με το προηγμένο σύστημα hands-free οδήγησης σε επιλεγμένα μοντέλα της γκάμας
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17:43 - 23 Απρ 2026

Πρωτιά της Ford με το προηγμένο σύστημα hands-free οδήγησης σε επιλεγμένα μοντέλα της γκάμας

Νίκος Λιβανός
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Το σύστημα BlueCruise έκανε το ντεμπούτο του στην Ευρώπη το 2023 στην Mustang Mach-E, αποτελώντας τότε το πρώτο σύστημα του είδους που έλαβε κανονιστική έγκριση για χρήση.

Η Ford πρωτοπορεί για ακόμα μία φορά, προσφέροντας ήδη στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης BlueCruise1. Πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό εγκεκριμένο σύστημα hands-free οδήγησης που έχει λάβει έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές για χρήση σε 16 ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, επιτρέποντας την «οδήγηση με ελεύθερα χέρια και μάτια στραμμένα στο δρόμο» σε περισσότερα από 135.000 km εγκεκριμένων αυτοκινητοδρόμων - γνωστά και ως Μπλε Ζώνες (Blue Zones).

Το σύστημα BlueCruise έκανε το ντεμπούτο του στην Ευρώπη το 2023 στην Mustang Mach-E, αποτελώντας τότε το πρώτο σύστημα του είδους που έλαβε κανονιστική έγκριση για χρήση.

Δείτε ένα απολαυστικό βίντεο με τις αντιδράσεις των «πρώτων» που τη δοκίμασαν, εδώ:

Ήδη, χιλιάδες οδηγοί σε Ευρώπη και Ελλάδα απολαμβάνουν αυτή την επαναστατική τεχνολογία της Ford, κάνοντας την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο πιο αγχολυτική, ασφαλή και ευχάριστη.

Hands-free οδήγηση για πέντε μοντέλα της γκάμας Ford

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Πέρα από τη Mustang Mach-E, η τεχνολογία BlueCruise επεκτείνεται και στα Puma, Kuga και Ranger PHEV.

Με τις νέες εκδόσεις BlueCruise Editions η τεχνολογία αυτή εντάσσεται στον στάνταρ εξοπλισμό στον παραπάνω μοντέλων. Χάρη σε αυτή, κάθε οδηγός έχει τη δυνατότητα να απομακρύνει τα χέρια του από το τιμόνι σε συμβατούς αυτοκινητόδρομους υψηλής ταχύτητας, με το σύστημα να διατηρεί αυτόματα το όχημα εντός της λωρίδας κυκλοφορίας, να προσαρμόζει την ταχύτητα και να διαχειρίζεται την απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της κούρασης του οδηγού σε μακρινά ταξίδια, αλλά και η ενίσχυση των επιπέδων ασφάλειας.

Με περισσότερο από το 95% των αυτοκινητοδρόμων της Ελλάδας να χαρακτηρίζονται ως Μπλε Ζώνες, το σύστημα BlueCruise1 χρησιμοποιεί μία κάμερα υπέρυθρων που βρίσκεται στον πίνακα οργάνων, η οποία παρακολουθεί διαρκώς το βλέμμα αλλά και τη θέση του κεφαλιού του οδηγού ελέγχοντας ότι η προσοχή του βρίσκεται στον δρόμο μπροστά.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/04/2026 - 17:45
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