Δήμας – Κυρανάκης: Νέες υποδομές αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη - Μετρό, flyover, προαστιακός και σύγχρονες συγκοινωνίες

Κατά την κυβερνητική εκδήλωση για τα έργα στη Θεσσαλονίκη, οι υπουργοί Χρίστος Δήμας και Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασαν σημαντικές παρεμβάσεις υποδομών: τη λειτουργία του Μετρό και την επικείμενη επέκτασή του προς Καλαμαριά, την πρόοδο της υπερυψωμένης λεωφόρου (flyover), την αναβάθμιση 95 σχολείων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», καθώς και τη νέα προαστιακή γραμμή Θεσσαλονίκη–Σίνδος, που θα λειτουργεί έως το τέλος του 2025.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν ο εκσυγχρονισμός του στόλου λεωφορείων, νέες προσλήψεις οδηγών και μέτρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ.

Μέχρι τον Νοέμβριο αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό και το δεύτερο «καλούπι» – δηλαδή το ειδικό κυλιόμενο μεταλλικό φορείο που χρησιμοποιείται για τη σκυροδέτηση και κινείται υδραυλικά κατά μήκος του έργου – στο μεγάλο κατασκευαστικό έργο της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης, γνωστό ως flyover. Το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά περίπου 27% και προχωρά πλέον με σημαντικά ταχύτερους ρυθμούς, παρά τις αμφιβολίες και επιφυλάξεις που υπήρχαν πριν από έναν χρόνο.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρίστος Δήμας, κατά την ομιλία του στην κυβερνητική εκδήλωση για τα έργα υποδομής στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, παρουσία και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Δήμας παρουσίασε τρεις μεγάλες παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη, που – όπως είπε – αποδεικνύουν ότι «η πόλη αλλάζει πραγματικά»:

Μετρό Θεσσαλονίκης:

Ο υπουργός σημείωσε πως πριν από έναν χρόνο η πόλη δεν είχε λειτουργικό μετρό, ενώ σήμερα το μέσο σταθερής τροχιάς είναι πλέον σε λειτουργία. Μάλιστα, αναμένεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 να λειτουργήσει και η επέκταση προς Καλαμαριά, με 5 νέους σταθμούς και τη δυνατότητα να εξυπηρετεί 60.000 επιβάτες επιπλέον.

Η λειτουργία του μετρό, σύμφωνα με στοιχεία από το ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης), έχει ήδη συμβάλει σε μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων κατά 15%, κάτι που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θετικό για το κυκλοφοριακό της πόλης.

Υπερυψωμένη Λεωφόρος (Flyover):

Η δεύτερη σημαντική παρέμβαση είναι η κατασκευή της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου, ενός έργου που στοχεύει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Χρίστος Δήμας τόνισε ότι το έργο πλέον προχωρά με εντυπωσιακή ταχύτητα και πως η λειτουργία και του δεύτερου «καλουπιού» θα ενισχύσει περαιτέρω τον ρυθμό εργασιών.

Σχολικές Υποδομές – Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»:

Η τρίτη παρέμβαση αφορά την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ του 2024.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Πλήρη ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων,

Βαψίματα, επισκευές λουτρών και τουαλετών,

Καθολική προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία,

Συνολικά 431 σχολεία, από τα οποία 78 βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Δήμας σημείωσε επίσης ότι στην περιοχή υλοποιούνται και 17 Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για νέα σχολεία – 16 στη Θεσσαλονίκη και 1 στην Κατερίνη – με αποτέλεσμα να προχωρούν 95 νέα, πλήρως αναμορφωμένα σχολεία.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο υπουργός τόνισε: «Σε σχέση με έναν χρόνο πριν, η Θεσσαλονίκη έχει αλλάξει πολύ. Σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα για το Μετρό και για το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”. Στόχος μας είναι σε έναν χρόνο από τώρα να μπορούμε να πούμε πως πετύχαμε πολύ περισσότερα απ’ ό,τι την προηγούμενη χρονιά».

Κυρανάκης: Τέλος του 2025 θα λειτουργεί προαστιακό δρομολόγιο μεταξύ Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και Σίνδου

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα τεθεί σε λειτουργία προαστιακή σιδηροδρομική γραμμή που θα συνδέει τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης με τη Σίνδο.

Η ανακοίνωση έγινε στην ειδική κυβερνητική εκδήλωση για τα έργα της Θεσσαλονίκης, στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στοιχεία για το Προαστιακό Δρομολόγιο:

Η νέα προαστιακή γραμμή θα ξεκινήσει στο τέλος του 2025.

Θα συνδέει τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης με τη Σίνδο.

Ανά 30 λεπτά θα εκτελείται δρομολόγιο, με στόχο την εξυπηρέτηση κυρίως των φοιτητών, ειδικά κατά τις ώρες λειτουργίας του πανεπιστημίου.

Σχεδιάζεται η λειτουργία λεωφορείου που θα καλύπτει την απόσταση των 800 μέτρων έως το Πανεπιστήμιο, με συνεργασία με τον ΟΑΣΘ.

Το σχέδιο προβλέπεται να ξεκινήσει μέσα στο 2025.

Μέχρι το Πάσχα του 2026, θα έχει ενεργοποιηθεί επιπλέον δρομολόγιο προς Αγχίαλο, με παρεμβάσεις ανακαίνισης στις γραμμές.

Ο υπουργός τόνισε την άμεση ενεργοποίηση του δυτικού προαστιακού σιδηροδρόμου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις εξής στάσεις: Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης, Μενεμένη, Επτανήσου, Κορδελιό, Διαβατά, Αγχίαλος, Άγιος Αθανάσιος, Γέφυρα (μετά από αίτημα των τοπικών δημάρχων), Σίνδος.

Επιπλέον, ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι υπάρχει δέσμευση για βελτίωση της διασύνδεσης των λεωφορειακών γραμμών με το Μετρό Θεσσαλονίκης, ώστε να ενισχυθεί η συγκοινωνιακή συνοχή της πόλης.

Σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία ο κ. Κυρανάκης παρουσίασε τα τελευταία στοιχεία που φέρουν τον διπλασιασμό του στόλου από το 2019 έως σήμερα, τονίζοντας: «Από 262 διαθέσιμα οχήματα σήμερα έχουμε 478 και του χρόνου, το 2026 θα έχουμε 551, άρα μιλάμε για ένα διπλασιασμό λεωφορείων, μία ανανέωση του στόλου με περισσότερα ηλεκτρικά λεωφορεία. Πέρα από διπλασιασμό οχημάτων και καλύτερη συχνότητα, μιλάμε για πιο συχνές μεταφορές για μια πραγματική εναλλακτική στον πολίτη ο οποίο περιμένει σε στάση για ώρες, θα περιμένει λιγότερο για να μπορεί να μετακινηθεί στη δουλειά του συνδυάζοντας, μετρό λεωφορείο και προαστιακό σιδηρόδρομο».

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε και στα ΚΤΕΛ ανακοινώνοντας ότι από τον Ιανουάριο του 1026, θα προστεθούν εκατό νέα λεωφορεία ώστε «να εκσυγχρονιστούν και να βελτιωθούν οι μεταφορές». Στο θέμα των προσλήψεων των οδηγών είπε ότι θα φτάσουν τους 1252 από 814 που ήταν το 2023, ενώ τέλος μιλώντας για την καλύτερη προσβασιμότητα των επιβατών παρουσίασε τη νέα πινακίδα με κώδικα Braille. «Με την αίσθηση της αφής οι τυφλοί συμπολίτες μας θα μπορούν να εξυπηρετούνται. Αυτές οι πινακίδες θα τοποθετηθούν την επόμενη Πέμπτη, οι 20 πρώτες πριν τη ΔΕΘ και μέσα στους επόμενους μήνες οι περισσότερες στάσεις θα έχουν αυτήν την δυνατότητα για την προσβασιμότητα των συμπολιτών μας τους οποίους πρέπει πάντα να δείχνουμε πολύ μεγάλο σεβασμό» κατέληξε ο κ. Κυρανάκης.