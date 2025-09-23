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Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς Ελληνικό και Γλυφάδα - Το χρονοδιάγραμμα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:51 - 23 Σεπ 2025

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς Ελληνικό και Γλυφάδα - Το χρονοδιάγραμμα

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό της Αθήνας προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα, ενώ παράλληλα δρομολογούνται οι επόμενες προεκτάσεις. Την ανακοίνωση έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, Νίκος Κουρέτας, από το 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2025.

«Ξεκινάμε από την επέκταση από την Ανθούπολη προς το Ίλιον, με τρεις σταθμούς σε Παλατιανή, Ίλιον και Άγιο Νικόλαο, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό του αμαξοστασίου στον Ελαιώνα» σημείωσε ο κ. Κουρέτας. Μελέτες έχουν, επίσης, ξεκινήσει για τη σύνδεση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το δίκτυο του Μετρό.

Όσον αφορά στο χρονικό ορίζοντα αυτών των παρεμβάσεων, ο κ. Κουρέτας τόνισε ότι ορισμένες μελέτες θα απαιτήσουν από πέντε έως και δέκα χρόνια, ίσως και περισσότερο.

«Τα έργα του μετρό είναι δύσκολα, σύνθετα, πολύπλοκα, απαιτούνται πολλά στάδια μελετών μέχρι να φτάσουμε να τα συμβασιοποιήσουμε» εξήγησε, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζονται καλές μελέτες, σωστή επίβλεψη και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν.

Τέλος, στάθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης τόσο του υπεραστικού σιδηροδρόμου στην περιφέρεια όσο και των μέσων σταθερής τροχιάς στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2025 - 14:51
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