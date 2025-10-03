Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας στον ΑΘΕ - Μέχρι πότε θα ισχύσουν

Η Νέα Οδός ενημέρωσε τους οδηγούς ότι, στο πλαίσιο εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών, θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 στις 07:00 έως και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 στις 14:00, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, από το 113,8ο χλμ. έως και το 108ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται:

Δευτέρα – Παρασκευή : 07:00 – 19:00

: 07:00 – 19:00 Σάββατο: 07:00 – 17:00

Το διάστημα 25/10 έως και 29/10 εξαιρέθηκε των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών. Παράλληλα, τόνισε ότι θα τοποθετηθεί η κατάλληλη προσωρινή σήμανση για την πλήρη ενημέρωση των χρηστών του αυτοκινητόδρομου.

Η Νέα Οδός ευχαρίστησε για την κατανόηση και υπενθύμισε στους οδηγούς ότι οφείλουν να οδηγούν με αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση.