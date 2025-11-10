«Διάλειμμα» ενός μηνός για το μετρό Θεσσαλονίκης
10:02 - 10 Νοε 2025

«Διάλειμμα» ενός μηνός για το μετρό Θεσσαλονίκης

Reporter.gr Newsroom
Το μετρό Θεσσαλονίκης δεν συμπλήρωσε ακόμα ένα χρόνο λειτουργίας, αλλά ήδη χρειάζεται... διάλειμμα. Έτσι, θα παραμείνει κλειστό για έναν περίπου μήνα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι δοκιμές για την επέκτασή του στην Καλαμαριά.

Ο ΟΑΣΘ ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί ειδικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας νέας λεωφορειακής γραμμής-εξπρές που θα καλύπτει τη διαδρομή της βασικής γραμμής (Νέα Ελβετία - Σιδηροδρομικός Σταθμός), κάνοντας στάσεις κατά μήκος των σταθμών. Παράλληλα, ενισχύονται οι υφιστάμενες γραμμές 3, 31 και 39, ενώ ο Οργανισμός έχει αναστείλει όλες τις άδειες του προσωπικού.

Η προσωρινή διακοπή κρίθηκε επιβεβλημένη για την ενσωμάτωση των νέων συστημάτων της επέκτασης, με τον υφυπουργό Υποδομών, Νίκο Ταχιάο, να δηλώνει ότι η διαδικασία «δεν είναι κάτι που μπορούσαμε να αποφύγουμε, αλλά μία αναγκαία διαδικασία για την επισφράγιση της ασφάλειας».

Αυτή η φάση περιλαμβάνει τον έλεγχο των συστημάτων σηματοδότησης και τις δοκιμές για τους 15 νέους συρμούς που προστίθενται στον στόλο, με στόχο την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Μια δεύτερη, μικρότερη καθολική διακοπή αναμένεται στις αρχές του νέου έτους για την τελική πιστοποίηση ασφαλείας.

