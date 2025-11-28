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ΣΤΑΣΥ: Νέα τετράωρη στάση εργασίας το Σάββατο - Αναστέλλεται η μεταμεσονύχτια λόγω πένθους
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13:20 - 28 Νοε 2025

ΣΤΑΣΥ: Νέα τετράωρη στάση εργασίας το Σάββατο - Αναστέλλεται η μεταμεσονύχτια λόγω πένθους

Reporter.gr Newsroom
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Σε στάση εργασίας αύριο Σάββατο 29/11 από τις  10:00 π.μ. έως τις 14:00 σε Μετρό (Γραμμές 1,2) & ΗΣΑΠ (γραμμή 3) και Τραμ προχωρούν οι εργαζόμενοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες προκειμένου να παρευρεθούν στην κηδεία του συναδέλφου τους, που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας, στην Επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον  Πειραιά.

Σε ανακοίνωσή τους, τα Σωματεία Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, αποφάσισαν ακόμη να αναστείλουν την προκηρυχθείσα μεταμεσονύκτια αυριανή τετράωρη στάση εργασίας από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ λόγω πένθους.

Η ανακοίνωση των Σωματείων της ΣΤΑΣΥ αναφέρει: «Με σεβασμό και οδύνη, στεκόμαστε μπροστά στον αδικοχαμένο συνάδελφο Νίκο Βάρδα, που έφυγε από κοντά μας εν ώρα εργασίας, στην Επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά.

Οι συνάδελφοι του θα τον αποχαιρετήσουμε τo Σάββατο 29/11/2025, στις 12:00 το μεσημέρι στον ‘Ανω Πλάτανο Ακράτας. Προκειμένου να μπορέσουμε να απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό, πραγματοποιούμε το Σάββατο 29/11/2025 στάση εργασίας, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00.

Το τραγικό δυστύχημα, που στοίχισε την ζωή στον Νίκο έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα δυστυχημάτων που σημειώνονται σε εργασιακούς χώρους, λόγω της έλλειψης μέτρων προστασίας.

Η σημαντική αύξηση των θανάτων στη χώρα μας εν ώρα εργασίας, αναδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο το σημαντικό πρόβλημα της ασφάλειας στην εργασία.

Απαιτούμε :

Nα διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες, τόσο αυτού του δυστυχήματος, όσο και του προηγούμενου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Πέτρος Γιάμαλης!!

-Να παρθούν μέτρα ασφάλειας και ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου!

-Να σταματήσει η συστηματική απαξίωση της επισκευαστικής βάσης της Γραμμής 1 στον Πειραιά!

-Να προχωρήσει άμεσα η στελέχωση των τεχνικών τμημάτων με προσωπικό επαρκώς εκπαιδευμένο!

-Να εκδοθούν ή και να επικαιροποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες, με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας!

Οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑ.ΣΥ, δεν θα δεχτούν άλλη θυσίαστον χώρο εργασίας τους .

Η προκηρυχθείσα μεταμεσονύκτια αυριανή τετράωρη στάση εργασίας από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ αναστέλλεται λόγω πένθους»

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 13:34
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