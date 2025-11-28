ΣΤΑΣΥ: Νέα τετράωρη στάση εργασίας το Σάββατο - Αναστέλλεται η μεταμεσονύχτια λόγω πένθους

Σε ανακοίνωσή τους, τα Σωματεία Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, αποφάσισαν ακόμη να αναστείλουν την προκηρυχθείσα μεταμεσονύκτια αυριανή τετράωρη στάση εργασίας από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ λόγω πένθους.
Η ανακοίνωση των Σωματείων της ΣΤΑΣΥ αναφέρει: «Με σεβασμό και οδύνη, στεκόμαστε μπροστά στον αδικοχαμένο συνάδελφο Νίκο Βάρδα, που έφυγε από κοντά μας εν ώρα εργασίας, στην Επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά.
Οι συνάδελφοι του θα τον αποχαιρετήσουμε τo Σάββατο 29/11/2025, στις 12:00 το μεσημέρι στον ‘Ανω Πλάτανο Ακράτας. Προκειμένου να μπορέσουμε να απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό, πραγματοποιούμε το Σάββατο 29/11/2025 στάση εργασίας, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00.
Το τραγικό δυστύχημα, που στοίχισε την ζωή στον Νίκο έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα δυστυχημάτων που σημειώνονται σε εργασιακούς χώρους, λόγω της έλλειψης μέτρων προστασίας.
Η σημαντική αύξηση των θανάτων στη χώρα μας εν ώρα εργασίας, αναδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο το σημαντικό πρόβλημα της ασφάλειας στην εργασία.
Απαιτούμε :
Nα διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες, τόσο αυτού του δυστυχήματος, όσο και του προηγούμενου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Πέτρος Γιάμαλης!!
-Να παρθούν μέτρα ασφάλειας και ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου!
-Να σταματήσει η συστηματική απαξίωση της επισκευαστικής βάσης της Γραμμής 1 στον Πειραιά!
-Να προχωρήσει άμεσα η στελέχωση των τεχνικών τμημάτων με προσωπικό επαρκώς εκπαιδευμένο!
-Να εκδοθούν ή και να επικαιροποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες, με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας!
Οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑ.ΣΥ, δεν θα δεχτούν άλλη θυσίαστον χώρο εργασίας τους .
Η προκηρυχθείσα μεταμεσονύκτια αυριανή τετράωρη στάση εργασίας από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ αναστέλλεται λόγω πένθους»