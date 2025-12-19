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Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων: Βαριές απώλειες το Α’ τρίμηνο - Σταθεροποίηση και μικρή ανάκαμψη το Β’ τρίμηνο 2025
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:58 - 19 Δεκ 2025

Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων: Βαριές απώλειες το Α’ τρίμηνο - Σταθεροποίηση και μικρή ανάκαμψη το Β’ τρίμηνο 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το α΄  και το β' τρίμηνο του 2025.

Κατά το α’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2024, παρατηρείται μείωση 19,5% του βάρους των φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα. Το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το α’ τρίμηνο του 2025 με φορτηγά εθνικών1 και διεθνών2 μεταφορών ανήλθε σε 50.736,3 χιλιάδες τόνους έναντι 63.028,6 χιλιάδων τόνων κατά το α’ τρίμηνο του 2024. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 4.777.061,6 χιλ. το α’ τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας μείωση 9,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024 που είχαν ανέλθει σε 5.267.506,6 χιλ..

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εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων το α’ τρίμηνο του 2025 έναντι του α’ τριμήνου του 2024, παρατηρείται αύξηση στις κατηγορίες «Εμπορεύματα σε παλέτες» και «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας» με σημαντικότερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, στην κατηγορία «Εμπορεύματα σε παλέτες» κατά 2.206,4 χιλ. τόνους, ενώ μείωση παρατηρείται στις κατηγορίες «Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)», «Εμπορευματοκιβώτια», «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες» και «Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» με σημαντικότερη μείωση, σε απόλυτες τιμές, στην κατηγορία «Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» κατά 11.725,0 χιλ. τόνους. Από την άποψη των τονοχιλιομέτρων, παρατηρείται αύξηση, στις κατηγορίες «Εμπορεύματα σε παλέτες» και «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας» με σημαντικότερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, στην κατηγορία «Εμπορεύματα σε παλέτες», κατά 88.098,5 χιλ. τονοχιλιόμετρα, ενώ μείωση παρατηρείται στις κατηγορίες «Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)», «Εμπορευματοκιβώτια» , «Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» και «Κινητές αυτοκινούμενες μονάδες» με σημαντικότερη μείωση, σε απόλυτες τιμές, στην κατηγορία «Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» κατά 250.117,6 χιλ. τονοχιλιόμετρα.

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Β' τρίμηνο 2025

Όσον αφορά τώρα το β' τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται μείωση 11,9% του βάρους των φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το β’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2024. Το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το β’ τρίμηνο του 2025 με φορτηγά εθνικών1 και διεθνών2 μεταφορών ανήλθε σε 60.385,8 χιλιάδες τόνους έναντι 68.535,9 χιλιάδων τόνων κατά το β’ τρίμηνο του 2024. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 5.313.469,9 χιλιάδες το β’ τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 1,1% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024 οπότε είχαν ανέλθει σε 5.253.656,7 χιλιάδες.

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Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου με τόπο φόρτωσης την Ελλάδα (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων το β’ τρίμηνο του 2025 έναντι του β’ τριμήνου του 2024, παρατηρείται αύξηση στις κατηγορίες: «Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» και «Εμπορευματοκιβώτια» με σημαντικότερη, σε απόλυτες τιμές, στην κατηγορία «Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» κατά 1.392,5 χιλ. τόνους, ενώ μείωση παρατηρείται στις κατηγορίες «Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)», «Εμπορεύματα σε παλέτες», «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας» και «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες», με σημαντικότερη σε απόλυτες τιμές, στην κατηγορία «Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» κατά 7.646,1 χιλ. τόνους. Από την άποψη των τονοχιλιομέτρων, αύξηση παρατηρείται στις κατηγορίες «Εμπορεύματα σε παλέτες», «Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» και «Εμπορευματοκιβώτια», με σημαντικότερη αύξηση σε απόλυτες τιμές στην κατηγορία «Εμπορεύματα σε παλέτες» κατά 469.141,2 χιλ. τονοχιλιόμετρα, ενώ μείωση παρατηρείται στις κατηγορίες: «Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)», «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας» και «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες» με σημαντικότερη, σε απόλυτες τιμές, στη κατηγορία «Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» κατά 286.858,6 χιλ. τονοχιλιόμετρα.

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