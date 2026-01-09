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Χρηστίδης: Θα καταργήσουμε τις παράλογες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου Δένδια
Πολιτική
12:02 - 09 Ιαν 2026

Χρηστίδης: Θα καταργήσουμε τις παράλογες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου Δένδια

Reporter.gr Newsroom
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Τον κίνδυνο να καταρρεύσει ο πρωτογενής τομέας της χώρας, επισήμανε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Κοινωνία Ώρα MEGA”.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για πλήρη αδράνεια σχετικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες που βρίσκονται στους δρόμους και τόνισε την ανάγκη να τους δοθεί ουσιαστική στήριξη.

«Ακόμα και τα ζητήματα που σήμερα προβάλλετε ως κομμάτι της επίλυσης των προβλημάτων τους, όταν εμείς τα καταθέταμε ως προτάσεις, μας λέγατε ότι πρέπει να μετακινηθούμε από τα έδρανα μας και να πάμε στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και ότι είμαστε “πράσινος ΣΥΡΙΖΑ”. Σήμερα έρχεστε στις δικές μας θέσεις και κάνετε αυτά τα οποία κάνετε και μάλιστα με 40 ημέρες καθυστέρηση», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Εσείς ευθύνεστε για το γεγονός ότι οι αγρότες βγήκαν στους δρόμους. Εσείς ευθύνεστε για το γεγονός ότι οι αγρότες δεν έχουν πληρωθεί. Εσείς ευθύνεστε για το γεγονός ότι έχουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εσείς ευθύνεστε για το γεγονός ότι δεν έχετε ενημερώσει τους πολίτες, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους για αυτά που έρχονται».

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε, ακόμη, στη χτεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με αφορμή το νομοσχέδιο Δένδια που έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων.

«Χθες ήταν στο δρόμο χιλιάδες υπαξιωματικοί και αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού, του Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας. Γιατί έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία βίαια τους παίρνει πίσω αυτά τα οποία για πολλές δεκαετίες το ελληνικό κράτος τους έδινε. Αυτοί οι άνθρωποι οδηγούνται στην παραίτηση. Δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και αυτό είναι ένα βαθύ τραύμα στο σώμα της εθνικής μας άμυνας. Εάν εμείς δεν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι εθνική ασφάλεια είναι οι άνθρωποί της, το γεγονός ότι πρέπει να τους στηρίξουμε και να τους προστατεύσουμε, τότε δεν έχει νόημα να κάνουμε καμία απολύτως κουβέντα. Δεν είναι μόνο τα drones για τα οποία συζητάμε, είναι και οι άνθρωποί μας», κατέληξε.

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