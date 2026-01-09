ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κατακραυγή για το Grok: Μπλόκο στη δημιουργία εικόνων λόγω παραγωγής σεξουαλικοποιημένου περιεχομένου με γυναίκες
Ειδήσεις
11:57 - 09 Ιαν 2026

Κατακραυγή για το Grok: Μπλόκο στη δημιουργία εικόνων λόγω παραγωγής σεξουαλικοποιημένου περιεχομένου με γυναίκες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok, που ανήκει στον Ίλον Μασκ, περιόρισε δραστικά τη λειτουργία δημιουργίας εικόνων για τους περισσότερους χρήστες του, έπειτα από έντονες αντιδράσεις σχετικά με τη χρήση του για την παραγωγή σεξουαλικοποιημένου περιεχομένου με γυναίκες.

Σημειώνεται ότι η σχετική απόφαση ελήφθη εν μέσω απειλών για επιβολή προστίμων, κανονιστικές παρεμβάσεις και ακόμα και ενδεχόμενο αποκλεισμό της πλατφόρμας X στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Grok χρησιμοποιήθηκε για την αλλοίωση φωτογραφιών γυναικών, αφαιρώντας ψηφιακά τα ρούχα τους και παρουσιάζοντάς τες σε σεξουαλικές στάσεις, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Πλέον, η δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνων έχει απενεργοποιηθεί για τη μεγάλη πλειονότητα των χρηστών και παραμένει διαθέσιμη μόνο για όσους διαθέτουν επί πληρωμή συνδρομή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το ίδιο το Grok ανέφερε ότι «η δημιουργία και επεξεργασία εικόνων είναι προς το παρόν διαθέσιμη αποκλειστικά στους συνδρομητές που πληρώνουν». Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι χρήστες δεν έχουν πλέον πρόσβαση στη συγκεκριμένη λειτουργία, ενώ όσοι εξακολουθούν να τη χρησιμοποιούν έχουν δηλωμένα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία πληρωμής, γεγονός που καθιστά δυνατή την ταυτοποίησή τους σε περιπτώσεις κατάχρησης.

Η εξέλιξη ακολουθεί έρευνα του Guardian, η οποία αποκάλυψε ότι το Grok είχε αξιοποιηθεί για τη δημιουργία πορνογραφικών βίντεο γυναικών χωρίς τη συγκατάθεσή τους, καθώς και για την παραγωγή εικόνων με σκηνές βίας, όπως γυναίκες να πυροβολούν ή να σκοτώνουν.

Επισημαίνεται επίσης ότι ο Ίλον Μασκ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις και απειλές για κανονιστική δράση από κυβερνήσεις διαφόρων χωρών, λόγω της χρήσης του εργαλείου για την παραγωγή μη συναινετικού σεξουαλικού περιεχομένου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να λάβει αυστηρά μέτρα κατά της πλατφόρμας X. Κάλεσε την εταιρεία να «αναλάβει άμεσα δράση» απέναντι στον καταιγισμό εικόνων που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζουν γυναίκες και παιδιά με ημίγυμνα σώματα, χαρακτηρίζοντας το περιεχόμενο «ντροπιαστικό» και «αηδιαστικό».

Ο Στάρμερ τόνισε ότι η ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών Ofcom έχει την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης για να παρέμβει και υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο υλικό είναι παράνομο. «Δεν θα το ανεχτούμε. Έχουμε ζητήσει να εξεταστούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές. Το X οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του και να απομακρύνει άμεσα αυτό το περιεχόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, χιλιάδες σεξουαλικές εικόνες γυναικών έχουν παραχθεί χωρίς τη συγκατάθεσή τους μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες, μετά την αναβάθμιση της λειτουργίας δημιουργίας εικόνων του Grok στα τέλη Δεκεμβρίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνέχεια στην κόντρα Καιρίδη - Δένδια για Κωνσταντοπούλου: Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή είναι άστοχο
Πολιτική

Συνέχεια στην κόντρα Καιρίδη - Δένδια για Κωνσταντοπούλου: Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή είναι άστοχο

Τραμπ: Ακύρωσε δεύτερο κύμα επίθεσης στη Βενεζουέλα και εστιάζει στο Μεξικό - «Δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο»
Ειδήσεις

Τραμπ: Ακύρωσε δεύτερο κύμα επίθεσης στη Βενεζουέλα και εστιάζει στο Μεξικό - «Δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο»

Ιράν: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του Χαμενεΐ – «Ζήτω ο Παχλαβί» φωνάζουν οι διαδηλωτές
Ειδήσεις

Ιράν: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του Χαμενεΐ – «Ζήτω ο Παχλαβί» φωνάζουν οι διαδηλωτές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί η Ελλάδα λέει «όχι» στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας
Πολιτική

Γιατί η Ελλάδα λέει «όχι» στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

FT: H Αθήνα αντιδρά στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για να προστατεύσει την Dynagas
Ναυτιλία

FT: H Αθήνα αντιδρά στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για να προστατεύσει την Dynagas

Ο Μασκ παρεμβαίνει και στις γαλλικές εκλογές - «Τελευταία του ελπίδα» η Λεπέν
Ειδήσεις

Ο Μασκ παρεμβαίνει και στις γαλλικές εκλογές - «Τελευταία του ελπίδα» η Λεπέν

Η ΕΕ «μαυρίζει» ρωσική ομάδα χάκερ για κυβερνοκατασκοπεία και σαμποτάζ
Ειδήσεις

Η ΕΕ «μαυρίζει» ρωσική ομάδα χάκερ για κυβερνοκατασκοπεία και σαμποτάζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 13:37

Ferryhopper: Νέες εναλλακτικές διαδρομές & άνοδος 27% στις island-hopping κρατήσεις των διεθνών ταξιδιωτών

Πολιτική
22/07/2026 - 13:33

Μητσοτάκης: Δεν μπορούμε να πορευόμαστε στην Ευρώπη με «προϋπολογισμό του χθες»

Οικονομία
22/07/2026 - 13:28

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,32% η απόδοση για τα εξάμηνα έντοκα

Οικονομία
22/07/2026 - 13:22

Παπαθανάσης: Δημιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού €470.000

Ειδήσεις
22/07/2026 - 13:15

Πειραιάς: Διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων – Αποκλεισμένη η περιοχή, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 13:11

Κεφαλογιάννη: Νέο «χάρτη» για τον τουρισμό φέρνει το Ειδικό Χωροταξικό – Υπογράφεται την επόμενη εβδομάδα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
22/07/2026 - 13:10

Δούρειος Ίππος

Ειδήσεις
22/07/2026 - 13:03

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου μετά το έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Οδηγίες στους πολίτες

Πολιτική
22/07/2026 - 12:54

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα

Οικονομία
22/07/2026 - 12:49

ICAP CRIF: Ανάπτυξη με «καύσιμο» τις επιχειρήσεις - ΑΕΠ +2,1%, κέρδη +24% και επενδυτική δυναμική

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/07/2026 - 12:39

Η μάχη Ισπανίας και Αργεντινής καθήλωσε τους φιλάθλους στην παραλία Μπάτης στο Παλαιό Φάληρο (vid.)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/07/2026 - 12:37

Alpha Bank: Ο CEO Βασίλης Ψάλτης περιόδευσε στην Κεντρική Μακεδονία, με επιχειρηματικότητα και παιδεία στο επίκεντρο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 12:29

Τουρισμός 2025: Νέο ρεκόρ κίνησης στην Ελλάδα – Άνοδος 2,8% στις αφίξεις και 2,2% στις διανυκτερεύσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/07/2026 - 12:16

ΔΕΔΔΗΕ: Έξι νέα έργα του Horizon Europe ενισχύουν την παρουσία του στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 12:07

Airbus: «Άλμα» της μετοχής άνω του 5% μετά το buyback των €5 δισ.

Ναυτιλία
22/07/2026 - 12:00

Capital Ship Management: Σχεδιάζει MR tanker 50.000 dwt με αιολική υποβοήθηση

Πολιτική
22/07/2026 - 11:58

Ο Βασίλης Κόκκαλης παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:48

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα

Πολιτική
22/07/2026 - 11:45

Σκληρή απάντηση Χατζηδάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αρνηθήκαμε τις ευθύνες μας – Άλλοι παριστάνουν τους αθώους

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:27

Η Άγκυρα επιστρέφει στην Ανατολική Μεσόγειο με το «Oruc Reis»: Νέα NAVTEX για ενεργειακές έρευνες

Εργασιακά
22/07/2026 - 11:27

Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους λόγω καύσωνα – Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών το μεσημέρι

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:12

Φάρμακα made in USA θέλει ο Τραμπ: Απειλή για δασμούς 200% στα γενόσημα από το εξωτερικό

Εμπορεύματα
22/07/2026 - 11:11

Σε υψηλό έξι εβδομάδων οι τιμές του πετρελαίου ελέω Μέσης Ανατολής – Ράλι 25% για το WTI τον Ιούλιο

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 11:04

Σταθεροποιητικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα σε Μέση Ανατολή και τεχνολογικό κλάδο

Υγεία
22/07/2026 - 11:01

Salt stomping: Να πατάμε σε αλάτι για να κοιμόμαστε καλύτερα;

Εργασιακά
22/07/2026 - 11:00

ΔΥΠΑ: 47.816 ωφελούμενοι απασχόλησης και 103.525 ωφελούμενοι κατάρτισης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/07/2026 - 10:55

Επιτόκια ευρωπαϊκού επιπέδου από τη Snappi με αποδόσεις έως και 2.25%

Ειδήσεις
22/07/2026 - 10:52

Μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Σταύρου Γεωργίου – Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί

Πολιτική
22/07/2026 - 10:50

Κυρανάκης: Η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές του 2027 – Έρχονται νέες παρεμβάσεις στη ΔΕΘ

Εργασιακά
22/07/2026 - 10:37

«Πράσινο φως» από τη Βουλή στην κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ