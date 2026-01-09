Κατακραυγή για το Grok: Μπλόκο στη δημιουργία εικόνων λόγω παραγωγής σεξουαλικοποιημένου περιεχομένου με γυναίκες

Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok, που ανήκει στον Ίλον Μασκ, περιόρισε δραστικά τη λειτουργία δημιουργίας εικόνων για τους περισσότερους χρήστες του, έπειτα από έντονες αντιδράσεις σχετικά με τη χρήση του για την παραγωγή σεξουαλικοποιημένου περιεχομένου με γυναίκες.

Σημειώνεται ότι η σχετική απόφαση ελήφθη εν μέσω απειλών για επιβολή προστίμων, κανονιστικές παρεμβάσεις και ακόμα και ενδεχόμενο αποκλεισμό της πλατφόρμας X στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Grok χρησιμοποιήθηκε για την αλλοίωση φωτογραφιών γυναικών, αφαιρώντας ψηφιακά τα ρούχα τους και παρουσιάζοντάς τες σε σεξουαλικές στάσεις, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Πλέον, η δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνων έχει απενεργοποιηθεί για τη μεγάλη πλειονότητα των χρηστών και παραμένει διαθέσιμη μόνο για όσους διαθέτουν επί πληρωμή συνδρομή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το ίδιο το Grok ανέφερε ότι «η δημιουργία και επεξεργασία εικόνων είναι προς το παρόν διαθέσιμη αποκλειστικά στους συνδρομητές που πληρώνουν». Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι χρήστες δεν έχουν πλέον πρόσβαση στη συγκεκριμένη λειτουργία, ενώ όσοι εξακολουθούν να τη χρησιμοποιούν έχουν δηλωμένα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία πληρωμής, γεγονός που καθιστά δυνατή την ταυτοποίησή τους σε περιπτώσεις κατάχρησης.

Η εξέλιξη ακολουθεί έρευνα του Guardian, η οποία αποκάλυψε ότι το Grok είχε αξιοποιηθεί για τη δημιουργία πορνογραφικών βίντεο γυναικών χωρίς τη συγκατάθεσή τους, καθώς και για την παραγωγή εικόνων με σκηνές βίας, όπως γυναίκες να πυροβολούν ή να σκοτώνουν.

Επισημαίνεται επίσης ότι ο Ίλον Μασκ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις και απειλές για κανονιστική δράση από κυβερνήσεις διαφόρων χωρών, λόγω της χρήσης του εργαλείου για την παραγωγή μη συναινετικού σεξουαλικού περιεχομένου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να λάβει αυστηρά μέτρα κατά της πλατφόρμας X. Κάλεσε την εταιρεία να «αναλάβει άμεσα δράση» απέναντι στον καταιγισμό εικόνων που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζουν γυναίκες και παιδιά με ημίγυμνα σώματα, χαρακτηρίζοντας το περιεχόμενο «ντροπιαστικό» και «αηδιαστικό».

Ο Στάρμερ τόνισε ότι η ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών Ofcom έχει την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης για να παρέμβει και υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο υλικό είναι παράνομο. «Δεν θα το ανεχτούμε. Έχουμε ζητήσει να εξεταστούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές. Το X οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του και να απομακρύνει άμεσα αυτό το περιεχόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, χιλιάδες σεξουαλικές εικόνες γυναικών έχουν παραχθεί χωρίς τη συγκατάθεσή τους μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες, μετά την αναβάθμιση της λειτουργίας δημιουργίας εικόνων του Grok στα τέλη Δεκεμβρίου.