Ισχυροί άνεμοι δημιουργούν προβλήματα σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια κυρίως στη δυτική Ελλάδα

Μικρές δυσλειτουργίες σημειώνονται σήμερα (20/1) σε επιλεγμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά τα υδροπτέρυγα που εξυπηρετούν τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούν τα δρομολόγιά τους κατόπιν απόφασης του πλοιάρχου και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.

Την ίδια ώρα, κλειστή παραμένει η πορθμειακή γραμμή Ρίου-Αντιρρίου, εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή.

Παράλληλα, περιορισμοί έχουν τεθεί και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την Κυλλήνη προς τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, θα πραγματοποιηθεί μόνο το πρωινό δρομολόγιο των 07:45, ενώ στη συνέχεια οι γραμμές θα παραμείνουν προσωρινά ανενεργές.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν συνιστάται να επικοινωνούν εκ των προτέρων με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα και υπεύθυνα για ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια.