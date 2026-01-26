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Ηλεκτρικά Ταξί - Κυβέρνηση: Μόνο 270 ιδιοκτήτες υποχρεωμένοι για το 2026 – Αντιπαράθεση με ΚΚΕ
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22:45 - 26 Ιαν 2026

Ηλεκτρικά Ταξί - Κυβέρνηση: Μόνο 270 ιδιοκτήτες υποχρεωμένοι για το 2026 – Αντιπαράθεση με ΚΚΕ

Reporter.gr Newsroom
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Μόνο 270 ιδιοκτήτες Ταξί θα κληθούν το 2026 να αντικαταστήσουν τα παλαιά οχήματά τους με ηλεκτρικά, σύμφωνα με το Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Την εκτίμηση αυτή έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Χρήστου Τσοκάνη.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση για τον κλάδο των ταξί γίνεται σταδιακά εδώ και πέντε χρόνια και αφορά λιγότερο από το 1% των αδειούχων. Υπογράμμισε επίσης ότι προβλέπονται γενναίες επιδοτήσεις, υπεραποσβέσεις και εξαιρέσεις για τους αυτοκινητιστές που πλησιάζουν τη σύνταξη (62 ετών και άνω).

«Οι αυτοκινητιστές είχαν πέντε χρόνια για να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους, γι’ αυτό και ο αριθμός που απομένει είναι τόσο χαμηλός», είπε ο κ. Κυρανάκης, ενώ πρόσθεσε ότι η επιδότηση πλέον θα χορηγείται στην πηγή, χωρίς να απαιτείται ίδια συμμετοχή, και η φορολογική υπεραπόσβεση των επενδύσεων θα ισχύει κανονικά.

Για τις υποδομές φόρτισης, ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη υπάρχουν 3.200 δημόσια σημεία ταχείας φόρτισης, αρκετά για τα 270 ταξί που θα αντικατασταθούν το 2026.

Στη συζήτηση υπήρξε έντονη αντιπαράθεση με το ΚΚΕ, καθώς ο βουλευτής Χρήστος Τσοκάνης κατήγγειλε ότι η νομοθεσία υποχρεώνει πάνω από 1.000 αυτοκινητιστές κάθε χρόνο να αγοράσουν ηλεκτρικό όχημα, επιβαρύνοντάς τους οικονομικά, ενώ πολλοί είναι ήδη υπερχρεωμένοι. Ο κ. Τσοκάνης ζήτησε γενναία παράταση και ουσιαστική στήριξη, με φτηνή ενέργεια, σύγχρονες υποδομές και επιδοτήσεις που θα καλύπτουν πραγματικά τους επαγγελματίες.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ο κ. Κυρανάκης επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση δεν επιδιώκει την εξόντωση του κλάδου, σημειώνοντας ότι οι άδειες ταξί διατηρούν σημαντική εμπορική αξία. Παράλληλα, κάλεσε ΣΑΤΑ και Ομοσπονδία να μιλήσουν «έντιμα» για τα αιτήματά τους, υπογραμμίζοντας ότι ζητούν αλλαγές στο Ποινικό Μητρώο και την ανανέωση αδειών σε πρόσωπα με ποινικό παρελθόν.

Η υπόθεση αναδεικνύει το δύσκολο σημείο ισορροπίας ανάμεσα στην πράσινη μετάβαση και την οικονομική επιβάρυνση των αυτοκινητιστών, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι η εφαρμογή της πολιτικής θα γίνει σταδιακά και με μέριμνα για τις ιδιαίτερες συνθήκες των επαγγελματιών του κλάδου.

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