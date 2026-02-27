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Αύξηση προϋπολογισμού κατά 3 εκατ. ευρώ &amp; παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22:45 - 27 Φεβ 2026

Αύξηση προϋπολογισμού κατά 3 εκατ. ευρώ & παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Reporter.gr Newsroom
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Με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 30456/26.02.2026 (Β’ 989), αυξάνεται κατά 3 εκ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος» και πλέον ανέρχεται σε 60 εκ. ευρώ.

Οι νέοι πόροι κατευθύνονται στις επιδοτήσεις οχημάτων νομικών προσώπων (κατηγορία Β) και ποδηλάτων φυσικών προσώπων (Κατηγορία Α). Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:

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Επιπλέον, παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, έως 30 Ιουνίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.

Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/02/2026 - 22:10
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