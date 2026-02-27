Αύξηση προϋπολογισμού κατά 3 εκατ. ευρώ & παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Οι νέοι πόροι κατευθύνονται στις επιδοτήσεις οχημάτων νομικών προσώπων (κατηγορία Β) και ποδηλάτων φυσικών προσώπων (Κατηγορία Α). Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:
Επιπλέον, παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, έως 30 Ιουνίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.
Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.