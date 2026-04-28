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Αλλάζει προσωρινά το «σκηνικό» του καιρού από την Πέμπτη (30/4) με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές
Ειδήσεις
17:28 - 28 Απρ 2026

Αλλάζει προσωρινά το «σκηνικό» του καιρού από την Πέμπτη (30/4) με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές

Reporter.gr Newsroom
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«Αλλαγή σκηνικού» όσον αφορά τον καιρό αναμένεται από την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) και συγκεκριμένα από τα βόρεια τμήματα της χώρας. Η μεταβολή θα συνοδευτεί από πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βορείων ανέμων και βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές.      

Παρότι δεν διαφαίνεται γενικευμένη έντονη κακοκαιρία, προβλέπονται κατά τόπους σημαντικές βροχές στη κεντρική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα για χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές άνω των 1.200–1.400 μέτρων, κυρίως την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά και τα τρία βασικά προγνωστικά μοντέλα, η ψυχρή εισβολή αναμένεται να κορυφωθεί ανήμερα της Πρωτομαγιάς.

Από το Σάββατο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν, ενώ την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, με τις όποιες βροχοπτώσεις να περιορίζονται κυρίως προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας κυρίως την Τουρκία και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ο καιρός την Πέμπτη 30/4

Στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται από νωρίς νεφώσεις με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα κεντρικά ηπειρωτικά καθώς και στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν.

Από τις απογευματινές ώρες προβλέπονται τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς μεταβλητοί, εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι και μετά, οι άνεμοι θα στραφούν παντού σε βόρειους και θα ενισχυθούν, φτάνοντας στα βόρεια πελάγη τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας.

Ο καιρός την Παρασκευή 1/5

Νεφώσεις με τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν αρχικά στα κεντρικά και βόρεια και σταδιακά θα επηρεάσουν και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Τις πρωινές ώρες αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε ολόκληρη τη χώρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/04/2026 - 17:30
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