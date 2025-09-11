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Χιλιάδες μαθητές σε ανακαινισμένες αίθουσες - Έμπρακτη στήριξη της Παιδείας από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:24 - 11 Σεπ 2025

Χιλιάδες μαθητές σε ανακαινισμένες αίθουσες - Έμπρακτη στήριξη της Παιδείας από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας επισκέφθηκαν σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, της Eurobank Φωκίων Καραβίας, της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς και της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, καθώς και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γκίκας Χαρδούβελης, συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, είναι ένα από τα 430 σχολεία που αναβαθμίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» με δωρεά ύψους 100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και ο πρόεδρος της ΕΕΤ είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του σχολείου καθώς και να συνομιλήσουν με μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι Διοικήσεις των τεσσάρων τραπεζών υπογράμμισαν την ισχυρή δέσμευσή τους να παραμείνουν αρωγοί της Πολιτείας για τη στήριξη της Παιδείας, με την επέκταση της συνεισφοράς στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα.

Με την αρχική δωρεά των 100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις τράπεζες, πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι εργασίες που ενίσχυσαν την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα, την προσβασιμότητα και την αισθητική σε 430 Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και Ειδικά σχολεία σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Τα σχολεία αυτά είχαν ενταχθεί στην πρώτη φάση του εμβληματικού προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» που έχει θεσπίσει η Πολιτεία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Είναι μεγάλη ικανοποίηση να βρισκόμαστε ανάμεσα σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς σε ένα από τα 430 σχολεία που ανακαινίστηκαν με τη δωρεά των 4 μεγάλων τραπεζών. Στην Alpha Bank πιστεύουμε ότι η πρόοδος χτίζεται «Μαζί» με την κοινωνία και αυτή η πρόοδος ξεκινά εδώ, από τις αίθουσες των παιδιών μας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, σημείωσε: «Η Eurobank και οι εργαζόμενοί της είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στην ανακαίνιση των σχολείων σε όλη την Ελλάδα. Συγχρόνως, ανακαινίζουμε και το εμβληματικό για τον Ελληνισμό Ζωγράφειο Λύκειο της Κωνσταντινούπολης. Σε καλύτερα σχολεία χτίζεται ένα καλύτερο αύριο».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, τόνισε: «Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη χώρα. Ανακαινίζουμε χιλιάδες σχολεία, βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό περιβάλλον των παιδιών μας. Τι καλύτερο».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, υπογράμμισε: «Στην Πειραιώς πιστεύουμε στη δύναμη της Παιδείας. Με το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» στηρίζουμε έμπρακτα το μέλλον της νέας γενιάς. Παράλληλα διευρύνουμε τις δράσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας που πραγματοποιούμε μέσω του προγράμματος EQUALL, ανταποκρινόμενοι με συνέπεια στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γκίκας Χαρδούβελης, δήλωσε: «Τα παιδιά μπορούν να αλλάξουν το αύριο. Να το κάνουν καλύτερο. Είμαστε σταθερά δίπλα τους».

Οι τέσσερις δωρήτριες τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς έχουν ανακοινώσει επιπλέον συνεισφορά 100 εκατ. ευρώ φέτος, διευρύνοντας στα 200 εκατ. ευρώ τη συνολική χρηματοδότηση του Προγράμματος από τις τράπεζες στη διετία 2024-2025. Περαιτέρω, έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν σε αντίστοιχες συνεισφορές για τα έτη 2026 – 2027, συνεκτιμώντας τις συνθήκες και την πορεία υλοποίησης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων ESG των τραπεζών, με στόχο τη δημιουργία ασφαλούς, προσβάσιμου και ποιοτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές. Μέσα από τη συνεργασία με την Πολιτεία, οι τέσσερις τράπεζες συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και επενδύοντας στο μέλλον της νέας γενιάς.

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