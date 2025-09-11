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Ξεκινούν αύριο (12/9) οι «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη
Εργασιακά
11:09 - 11 Σεπ 2025

Ξεκινούν αύριο (12/9) οι «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη

Reporter.gr Newsroom
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Χιλιάδες ευκαιρίες απασχόλησης και δικτύωσης θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν οι επισκέπτες στις «Ημέρες Καριέρας» που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού (Α’ Προβλήτα, Ναυάρχου Βότση 4).

Στην εκδήλωση συμμετέχουν 100 επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και κλάδων της οικονομίας. Η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό, χωρίς να απαιτείται προκαθορισμένο ραντεβού, και να ενημερωθούν για τις δεξιότητες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά.

Δεδομένου ότι υπάρχει η δυνατότητα για πολλαπλές συνεντεύξεις επιτόπου, συνιστάται στους υποψηφίους να έχουν μαζί τους αρκετά αντίγραφα του βιογραφικού τους σημειώματος.

Η αναλυτική λίστα με τις διαθέσιμες θέσεις, τις ειδικότητες και τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2025 - 11:11
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