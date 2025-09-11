Τουρκία: Μπαράζ συλλήψεων σε Μέσα Ενημέρωσης – Στο στόχαστρο αντιπολιτευόμενοι σταθμοί

Σε μια αιφνιδιαστική και υψηλού συμβολισμού κίνηση, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δέκα ανώτατων στελεχών του ομίλου Can Holding και στην κατάσχεση 121 εταιρειών του, μεταξύ των οποίων και οι αντιπολιτευόμενοι τηλεοπτικοί σταθμοί Haberturk, Show TV και Bloomberg HT, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.

Πιο αναλυτικά, τη σύλληψη δέκα στελεχών ανώτερης βαθμίδας από τον Όμιλο συμμετοχών Can Holding διέταξε η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση απάτης και φοροδιαφυγής. Παράλληλα, διατάχθηκε η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, τα οποία περιλαμβάνουν συνολικά 121 εταιρείες - μεταξύ αυτών και τρεις τηλεοπτικοί σταθμοί μεγάλης απήχησης στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του εισαγγελέα του Κιουτσούκ Τσεκμετζέ (προάστιο της Κωνσταντινούπολης), μεταξύ των κατασχεθέντων μέσων περιλαμβάνονται οι τηλεοπτικοί σταθμοί Haberturk, Show TV και Bloomberg HT, που ανήκουν στον όμιλο Can Holding και έχουν έντονο αντιπολιτευτικό χαρακτήρα.

Η παρέμβαση της τουρκικής Δικαιοσύνης γνωστοποιήθηκε από τον κρατικό τηλεοπτικό φορέα TRT Haber, ενώ επισημαίνεται πως πέρα από τις κατηγορίες περί απάτης και φοροδιαφυγής, δύο από τα δέκα διευθυντικά στελέχη αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.

Οι τρεις σταθμοί που επηρεάζονται από την απόφαση καταγράφουν σημαντική παρουσία τόσο στα παραδοσιακά μέσα όσο και στα κοινωνικά δίκτυα, και θεωρούνται από τους πιο ισχυρούς φωνές της αντιπολίτευσης στο μιντιακό τοπίο της Τουρκίας.

Οι παραπάνω εξελίξεις έρχονται σε συνέχεια πολλών καταγγελιών για αυθαίρετες αποφάσεις που μόνο στόχο έχουν να αποδυναμώσουν τις αντιπολιτευτικές φωνές, οι οποίες αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο στην Τουρκία και ασφαλώς προκαλούν διεθνή ανησυχία για το καθεστώς της χώρας, που γίνεται ολοένα και πιο αυταρχικό.