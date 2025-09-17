Βρεττού: Η εξαγορά της HSBC Μάλτας καθιστά την Credia Bank συστημική τράπεζα

Η εξαγορά της HSBC Μάλτας καθιστά την CrediaBank συστημική τράπεζα σημείωσε σε δηλώσεις της την Τετάρτη (17/9) η CEO της τράπεζας, κα. Ελένη Βρεττού.

Όπως ακόμα σε ενημέρωση των αναλυτών με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, επισήμανε, η εξαγορά της HSBC Μάλταςη εξαγορά της HSBC Μάλτας θα είναι ουδέτερη κεφαλαιακά για την Credia ως το τέλος του 2026 οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί.

Η Credia έχει προγραμματίσει κεφαλαιακές πράξεις οι οποίες θα ενισχύσουν τα κεφάλαιά της, ωστόσο, σημειώνεται πως η ΕΚΤ είναι αυτή που θα αποφανθεί μέχρι το τέλος του δευτέρου τριμήνου του 2026 για το κατά πόσον τα κεφαλαιακά αποθέματα της τράπεζας αρκούν με την αλλαγή του status της κατόπιν της εξαγοράς.

Η εξαγορά αυτή οδηγεί ασφαλώς σε αναθεώρηση του business plan της Credia. Λεπτομέρειες για την αναθεώρηση αναμένονται τον Οκτώβριο ενώ τότε θα είναι δυνατόν να δοθεί στη δημοσιότητα μια μεγαλύτερη ακτινογραφία της εικόνα της HSBC Μάλτας.

Οι όροι της συμφωνίας

Η συναλλαγή στο σύνολό της υπολογίζεται πως θα κινηθεί λίγο κάτω από τα 300 εκατ ευρώ. Η Credia αγοράζει το 70% της HSBC Μάλτας από τη μητρική εταιρία έναντι 200 εκατ. ευρώ ενώ θα δώσει τιμή 1,44 ευρώ ανά μετοχή για το υπόλοιπο 30% μέσω δημόσιας πρότασης που θα διαρκέσει μια εβδομάδα. Η πιθανή συναλλαγή υπόκειται σε διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με τα συμβούλια εργαζομένων της HBC Ευρώπης στη Γαλλία, βάσει της γαλλικής εργατικής νομοθεσίας.

Κατόπιν αυτού η HBCE και η CrediaBank θα συνάψουν οριστική συμφωνία για την πώληση και αγορά της συμμετοχής της HBCE στην τράπεζα· και η HSBC Mάλτας, η HBCE και η CrediaBank θα συνάψουν συμφωνία συνεργασίας για τη ρύθμιση των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους σχετικά με την πιθανή συναλλαγη.

Η συναλλαγή στη συνέχεια θα υποβληθεί στους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της MFSA και της Τράπεζας της Ελλάδος, για έγκριση.

Οι όροι προβλέπουν ότι η CrediaBank θα καταβάλει τιμή ανά μετοχή 0,793 ευρώ για το σύνολο της συμμετοχής της HBCE στην τράπεζα, συνολικής αξίας 200 εκατ. ευρώ, βάσει της συμμετοχής της HBCE.