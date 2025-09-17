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Τεχνικές εργασίες επισκευής στην προβλήτα της πρώην Αμερικανικής Βάσης Ελευσίνας
Ναυτιλία
11:24 - 17 Σεπ 2025

Τεχνικές εργασίες επισκευής στην προβλήτα της πρώην Αμερικανικής Βάσης Ελευσίνας

Reporter.gr Newsroom
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Ένα σημαντικό τεχνικό έργο για την αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων στην προβλήτα πρώην Αμερικανική Βάση, πραγματοποιεί ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, με στόχο την συντήρηση της υφιστάμενης λιμενικής υποδομής και την ασφάλεια των χρηστών της.

Η προβλήτα, συνολικού μήκους 235 μέτρων, είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα και μεταλλικούς φορείς και έχει υποστεί φθορές σε μήκος περίπου 45 μέτρων, εξαιτίας της συνεχούς έκθεσης σε ακραία καιρικά φαινόμενα, των κατασκευαστικών αστοχιών κατά το παρελθόν, της ανεπαρκούς συντήρησης επί σειρά ετών, καθώς και της υπερβολικής επιβάρυνσης από την συνεχή ναυτιλιακή δραστηριότητα.

Το τεχνικό έργο κρίθηκε αναγκαίο και υλοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αρχικής κατασκευής, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα, η αντοχή και η μακροχρόνια ανθεκτικότητα της προβλήτας, καθώς και η ασφάλεια των χρηστών της.

Οι προγραμματισμένες εργασίες επισκευής πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας Ο.Λ.Ε. ΑΕ και αφορούν:

-> Αποκατάσταση όλων των κατεστραμμένων τμημάτων της προβλήτας με σύγχρονα, εναλλακτικά, υλικά ανθεκτικά σε θαλάσσια περιβάλλοντα.

-> Τοποθέτηση πρόπλακων πεζοδρομίου.

-> Τοποθέτηση προκατασκευασμένων δοκών.

->Κατασκευή νέου κοχλιωτού κιγκλιδώματος.

-> Επισκευή και συντήρηση διάσπαρτων τμημάτων του οδοστρώματος της λιμενικής υποδομής.

->Γενική καθαριότητα του χώρου.

Το έργο ανατέθηκε σε τεχνική εταιρεία και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025, ενώ καθ΄ όλη την διάρκεια των εργασιών δεν θα διακοπεί η λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης.

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