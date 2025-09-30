ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εθνική: Ανακοίνωσε την πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPEs σε Bain και EOS Group
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20:10 - 30 Σεπ 2025

Εθνική: Ανακοίνωσε την πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPEs σε Bain και EOS Group

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την πώληση δυο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης (30/9) η Εθνική Τράπεζα.

Etalia A

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε πως υπογράφει οριστική συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με εμπράγματες εξασφαλίσεις (Project Etalia A) με την Bain Capital.

Η Εθνική ΤράπεζαΕΤΕ» ή «Τράπεζα») ανακοινώνει την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bain Capital για την πώληση απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο με εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών, στεγαστικών δανείων, πιστώσεων προς μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους 0.1 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 45% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το α’ τρίμηνο του 2026. Mετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Bain Capital πρόκειται να αναθέσει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Eκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος ενώ το δικηγορικό γραφείο Καρατζά & Συνεργάτες ως επίκουρος νομικός σύμβουλος.

Etalia B

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε επίσης οριστική συμφωνία για την πώληση ανεξασφάλιστου χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Project Etalia B) με την EOS Group.

Η Εθνική ΤράπεζαΕΤΕ» ή «Τράπεζα») ανακοινώνει την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της EOS Group για την πώληση απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο ανεξασφάλιστων μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών, στεγαστικών δανείων, πιστώσεων προς μικρές, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ύψους 0.1 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε πάνω από 25% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το α’ τρίμηνο του 2026. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρία διαχείρισης EOS Matrix Greece θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Eκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος ενώ το δικηγορικό γραφείο Καρατζά & Συνεργάτες ως επίκουρος νομικός σύμβουλος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γκουτέρες (ΟΗΕ): Στηρίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας
Ειδήσεις

Γκουτέρες (ΟΗΕ): Στηρίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας

Πηγές ΝΔ για κατάθεση Σημανδράκου: Επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση από Μαξίμου και Υπουργείο
Πολιτική

Πηγές ΝΔ για κατάθεση Σημανδράκου: Επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση από Μαξίμου και Υπουργείο

Εξώδικο Αυγενάκη σε Κασσελάκη για αναρτήσεις περί «ανεξήγητων εσόδων» &amp; ευρωπαϊκή εισαγγελία
Πολιτική

Εξώδικο Αυγενάκη σε Κασσελάκη για αναρτήσεις περί «ανεξήγητων εσόδων» & ευρωπαϊκή εισαγγελία

Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.: «Πρωταγωνίστρια» της Τεχνολογικής Καινοτομίας στο λιανεμπόριο στα BITE Awards 2025
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.: «Πρωταγωνίστρια» της Τεχνολογικής Καινοτομίας στο λιανεμπόριο στα BITE Awards 2025

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παρεμβάσεις διαφάνειας και προστασίας στις τραπεζικές δανειακές συναλλαγές – Στις 8/7 η ψήφιση του νομοσχεδίου
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Παρεμβάσεις διαφάνειας και προστασίας στις τραπεζικές δανειακές συναλλαγές – Στις 8/7 η ψήφιση του νομοσχεδίου

ΤτΕ: Μειώθηκε στο 4,3% η ψαλίδα μεταξύ νέων καταθέσεων και δανείων
Οικονομία

ΤτΕ: Μειώθηκε στο 4,3% η ψαλίδα μεταξύ νέων καταθέσεων και δανείων

Morgan Stanley για ελληνικές τράπεζες: Προβλέψεις ισχυρής κερδοφορίας για το εξάμηνο
Αναλύσεις

Morgan Stanley για ελληνικές τράπεζες: Προβλέψεις ισχυρής κερδοφορίας για το εξάμηνο

Fitch: «Ψήφος» στις ελληνικές τράπεζες – Αναβάθμιση Eurobank και Εθνικής, θετικό outlook για Πειραιώς
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Fitch: «Ψήφος» στις ελληνικές τράπεζες – Αναβάθμιση Eurobank και Εθνικής, θετικό outlook για Πειραιώς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

Ναυτιλία
18/07/2026 - 13:09

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Επιχειρήσεις
18/07/2026 - 12:07

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Πολιτική
18/07/2026 - 11:29

Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

Τεχνολογία
18/07/2026 - 11:00

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

Ειδήσεις
18/07/2026 - 10:10

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 10:00

Κομισιόν: Νέο ETS με €100 δισ. για την πράσινη βιομηχανία – Το μεγάλο στοίχημα του εξηλεκτρισμού

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/07/2026 - 09:48

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Άγγελος Κωβαίος
18/07/2026 - 09:45

Τα πολλά «αν» των εκλογών

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Πολιτική
17/07/2026 - 22:59

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 22:43

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Magazino
17/07/2026 - 22:30

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις

Πολιτική
17/07/2026 - 22:15

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:52

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:45

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:45

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ