Eurobank: Οι δύο πυλώνες ανάπτυξης και το στρατηγικό βάθος που προσφέρει η Κύπρος

Σημαντικά περιθώρια χρηματοδότησης σε επενδύσεις έχει κυπριακή οικονομία μια και θεωρείται υποδανεισμενη - credit less economy - σε σχέση με τα περιθώρια ρευστότητας των τραπεζών. Την ίδια ώρα, όντας, σε γεωγραφική θέση “κλειδί” και με “διαπιστευτήρια ασφαλούς παραδείσου” μπορεί να εξελιχθεί σε πολλαπλό οικονομικό “κόμβο” αυτό που και επανειλημμένα έχει κάνει στο παρελθόν στη μεγάλη και ταραγμένη ιστορίας της.

Αυτό αναφέρθηκε, την Τρίτη (4/11), στο πλαίσιο ενημέρωσης των ΜΜΕ, από τη διοίκηση του Ομίλου Eurobank, για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Ελληνικής Τράπεζας από την Eurobank Limited στη Λευκωσία. Κι αυτό την ώρα που η κυπριακή οικονομία, σύμφωνα με στελέχη της Τράπεζας, διαθέτει χαρακτηριστικά «ευέλικτης, εξωστρεφούς οικονομίας», με ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο, αναπτυσσόμενη τεχνολογική βάση και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κανονιστικό περιβάλλον.

Όπως αναφέρθηκε, χαρακτηριστικά, η Κύπρος μετατρέπεται σε κόμβο:

wealth management και private banking

χρηματοδότησης διεθνών επενδύσεων

τραπεζοασφαλιστικών υπηρεσιών

περιφερειακής επέκτασης σε Ανατολή και Νότο.

Στα δεδομένα, τοπικά και περιφερειακά, εγγράφεται ένα δυναμικό διαμορφωμένο επιχειρηματικό πλάνο από τον Όμιλο Eurobank, που επιδιώκει να αξιοποιήσει το momentum, με επίκεντρο την Κύπρο, που εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει ως “γέφυρα” μεταξύ της Ευρώπης με τις δυναμικές αγορές της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, όπου πέρα από μια έστω και αδρή προοπτική ειρήνευσης, υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες.

Ουσιαστικά, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Ελληνική Τράπεζα και τη δημιουργία της Eurobank Ltd, ο Όμιλος πλέον δεσπόζει στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα και θέτει σε εφαρμογή ένα ευρύτερο σχέδιο διεθνούς επέκτασης.

«Θέλουμε να είμαστε οι μεγαλύτεροι και να δουλέψουμε προς όφελος πελατών μας και να εκμεταλλευτούμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Κύπρου ώστε να καταστήσουμε Κύπρο ως πύλη εισόδου προς τη. ΕΕ. Εδώ είμαστε και ατενίζουμε βήματα με αισιοδοξία και σύνεση» τόνισε ο Φωκιων Καραβίας συμπληρώνοντας ότι: «Θα εκμεταλλευτούμε το πλεονέκτημα της Κύπρου ώστε να γίνει το νησί πύλη εισόδου για επενδύσεις από Μέση Ανατολή, Ινδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Προχωράμε στα επόμενα βήματα με αισιοδοξία και σύνεση».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο CEO της Eurobank Ltd κ. Μιχάλης Λούης, «είμαστε εδώ για το μακρύ ταξίδι. Η Κύπρος θα γίνει πύλη εισόδου στην Ευρώπη. Έχουμε δρόμο, αλλά και δυναμική».

«Είμαστε ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος με διαφοροποιημένο αποτύπωμα στο εξωτερικό» είπε από την πλευρά του ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Σταύρος Ιωάννου, στη συνάντηση με δημοσιογράφους στη Λευκωσία, τονίζοντας ότι η στρατηγική του Ομίλου βασίζεται στη γεωγραφική διαφοροποίηση και στην εκμετάλλευση της θέσης της Κύπρου ως χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή.

«Η Eurobank εξελίσσεται δυναμικά σε ισχυρό περιφερειακό τραπεζικό όμιλο. Με ισολογισμό άνω των €100 δισ., είναι ο μοναδικός ελληνικός τραπεζικός οργανισμός που αναγνωρίζεται ευρέως από την αγορά και τους θεσμικούς φορείς ως συστημικής σημασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαθέτει πάνω από €54,3 δισ. σε δάνεια και €79 δισ. σε καταθέσεις, ενώ ενισχύει δυναμικά την παρουσία της εκτός Ελλάδας — σε Κύπρο, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο και Λονδίνο — με 53% των καθαρών κερδών να προέρχεται από διεθνείς δραστηριότητες και στόχο να ανέλθουν στο 55% έως το 2027» συμπλήρωσε ο κ. Σταύρος Ιωάννου.

«Η Κύπρος είναι νησί μικρών αποστάσεων και μεγάλων φιλοδοξιών» υπογράμμισε ο ο CEO της Eurobank Ltd, Μιχάλης Λούης δίνοντας το στίγμα. «Το 2018 είχαμε 5,8 δισ. ευρώ ενεργητικό, σήμερα 28 δισ. ευρώ. Πάντα πιστεύαμε ότι θα γίνουμε η μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο» είπε ο κ. Λούης που υποσημείωσε ότι η Κύπρος, με βάση τα δεδομένα, είναι μια Credit Less economy

Στο ίδιο κλίμα, όπως ανέφερε σε σχετική ερώτηση του Reporter.gr o επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank Τάσος Αναστασάτος η Κύπρος μπορεί να γίνει ενεργειακό και ψηφιακό hub - κόμβος της περιοχής, με μια σειρά από επενδύσεις που ήδη ωριμάζουν σε οπτικές ίνες και λεωφόρους δεδομένων αλλά και ενεργειακές συνεργασίες, όπου μάλιστα, όπως τόνισε, μπορεί να βγάλουν την Κύπρο από την σχετική απομόνωση. "Και στο παρελθόν η Κύπρος είχε λειτουργήσει ως safe haven - ασφαλής παράδεισος" τόνισε ο κ. Αναστασάτος και υπογράμμισε ότι η συγκυρία βοηθά την Κύπρο να καταστεί κομβικό σημείο αναφοράς.

Η τράπεζα

Η νέα Eurobank Ltd, που προέκυψε από τη συγχώνευση της Eurobank Cyprus με την Ελληνική Τράπεζα, διαθέτει ενεργητικό 28 δισ. ευρώ, 41% μερίδιο στις καταθέσεις και 35% στα δάνεια και 23 δισεκ καταθέσεις με 8,8 δισεκ δάνεια .

Να σημειωθεί ότι η λειτουργική ενοποίηση θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως τον Απρίλιο του 2027, αν και, όπως λέει ο κ. Λούης, «ίσως και νωρίτερα». Πέρα από το μέγεθος, κρίσιμος στόχος είναι η ενοποίηση εταιρικής κουλτούρας: «Είμαστε μία τράπεζα, αλλά φέρνουμε μαζί περισσότερες από δύο κουλτούρες. Το στοίχημα είναι να χτίσουμε ένα ενιαίο μοντέλο που θα ανταποκρίνεται άμεσα στον πελάτη».

Ινδία: το μεγάλο στοίχημα

Η Eurobank στρέφει ταυτοχρονοσ το βλέμμα ανατολικά μαζί με άλλες επιχειρήσεις από άλλους Κλάδου όπως πχ η Aegean και δη στην Ινδία, όπου έχει ήδη λάβει άδεια για γραφείο αντιπροσωπείας στη Βομβάη, με έναρξη λειτουργίας στις αρχές του 2026.

«Σήμερα υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο δισεκατομμυριούχοι στην Ινδία — δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες είναι εκεί» δήλωσε ο κ. Ιωάννου. «Η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει ως hub για ινδικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν πρόσβαση στην Ευρώπη. Έχουμε την τεχνογνωσία και το ρυθμιστικό υπόβαθρο για να το κάνουμε πράξη».

Παράλληλα, ο Όμιλος προετοιμάζει αντίστοιχη επέκταση στο Άμπου Ντάμπι και στη Σαουδική Αραβία, όπου ήδη συμμετέχει στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής.

Δύο Πυλώνες Ανάπτυξης

Σε αυτά τα συμφραζόμενα, τη στρατηγική δυο παράλληλων πυλώνων ανάπτυξης ανέδειξε ο CEO της Eurobank Cyprus, Φωκίων Καραβίας, επισημαίνοντας ότι ο Όμιλος επιδιώκει εξισορρόπηση ανάμεσα στην οργανική μεγέθυνση και τις προσεκτικές επενδυτικές κινήσεις σε νέες δραστηριότητες και αγορές. «Η οργανική ανάπτυξη προχωρά με επιτάχυνση – ο στόχος για αύξηση χορηγήσεων 3,5 δισεκ. ευρώ αναθεωρείται πλέον προς τα πάνω, καθώς ήδη κινούμαστε δυναμικά προς τα 4 δισεκ. ευρώ και ενδεχομένως πιο πέρα», είπε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ότι η Τράπεζα διαπιστώνει εντονότερη ζήτηση χρηματοδοτήσεων, τόσο στην Κύπρο όσο και στη Βουλγαρία, ενώ «και στην Ελλάδα βλέπουμε την στεγαστική πίστη να επιστρέφει με ρυθμό που διαψεύδει τις ανησυχίες για άρνηση χορηγήσεων».

Παράλληλα, υπογράμμισε την ισχυρή ανάπτυξη στη διαχείριση κεφαλαίων. «Αυξάνουμε τα αμοιβαία κατά περίπου 900 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, μια αύξηση 32%, παρά το αφήγημα ότι οι αποδόσεις δεν ήταν ανταγωνιστικές. Η εμπιστοσύνη των επενδυτών επιστρέφει», τόνισε.

Στον δεύτερο πυλώνα, αυτόν της μη οργανικής ανάπτυξης, ο κ. Καραβίας ήταν ξεκάθαρος: «Δεν περιοριζόμαστε στην κλασική τραπεζική. Είμαστε ένας όμιλος που επενδύει σε ασφαλιστικές δραστηριότητες, σε wealth management, σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Όταν εμφανίζεται μια ελκυστική ευκαιρία, την αξιολογούμε με στρατηγικό τρόπο».

Στόχος μας είναι η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων μας, τόσο γεωγραφικά όσο και σε επίπεδο εργασιών. Γιατί είμαστε ένας όμιλος που δεν κάνει μόνο τραπεζικές εργασίες, αλλά δίνουμε έμφαση και στις ασφαλιστικές εργασίες, στην διαχείριση περιουσίας, σημείωσε ο κ. Καραβίας και τόνισε χαρακτηριστικά ότι «σήμερα στην Βουλγαρία είμαστε η 4η σε μέγεθος τράπεζα». «Η Eurobank εδραιώνει παρουσία μέσω υγιών τραπεζικών σχημάτων και συνεργασιών, όπως με την BNP στη Βουλγαρία και με την Ελληνική και την CNP στην Κύπρο» τόνισε.

Κλείνοντας, ο CEO πρόταξε τη φιλοσοφία σταθερότητας και πειθαρχίας: «Υπάρχει μία ξεκάθαρη στόχευση. Δεν τρέχουμε πίσω από κάθε ευκαιρία — όταν εμφανιστεί μια στρατηγική επιλογή, την εξετάζουμε με νηφαλιότητα και αν ταιριάζει στο προφίλ και στο μοντέλο μας, προχωρούμε. Αυτή η μεθοδικότητα είναι που μας έχει δώσει αντοχή και διατηρήσιμη ανάπτυξη» τόνισε ο CEO του Ομίλου της Eurobank σημειώνοντας, έτσι, σε σχέση με εξαγορές, ότι “++εφόσον παρουσιαστούν ενδιαφέρουσες ευκαιρίες εξαγορών θα τις κοιτάξουμε πολύ σοβαρά. Άλλωστε, ήδη, η Τράπεζα, όπως αναφέρθηκε έχει μια μεγάλη τεχνογνωσία στον κλάδο συγχωνεύσεων κι εξαγορών, με σχεδόν 10 τέτοιες κινήσεις, τα τελευταία, χρόνια.

Όπως είπε ο κ. Καραβίας, το ταξίδι στην Κύπρο ξεκίνησε το 2007 με επικεφαλής τον Μιχάλη Λούη και μία ομάδα στελεχών από την Λαϊκή Τράπεζα και σύντομα γίναμε η 3η μεγαλύτερη τράπεζα στο νησί. Στόχος μας είναι να είμαστε και η καλύτερη τράπεζα.

Στο δίλημμα που είχαμε για την επέκταση μας και στην λιανική τραπεζική στην Κύπρο, αν θα προχωρούσαμε με οργανικό τρόπο ή εξαγορά αποφασίσαμε -επειδή είχαμε εμπιστοσύνη στην ομάδα του Μιχάλη Λούη ότι θα έφερνε το εγχείρημα εις πέρας-να προχωρήσουμε στην εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας από το 2021, όταν αποκτήσαμε το πρώτο 10%.

Επενδύσαμε συνολικά -μέσα σε 4 χρόνια- 1,3 δις ευρώ για να αποκτήσουμε το 100% της Ελληνικής η νομική συγχώνευση της οποίας με την Eurobank Cyprus ολοκληρώθηκε την 1η Σεπτεμβρίου φέτος και προχωράμε στην λειτουργική ενοποίηση, που θα ολοκληρωθεί σε βάθος 18 μηνών. Σε ότι αφορά τις συνέργειες που προκύπτουν, ύψους 120 εκα ευρώ σε βάθος τριετίας, έχουν ήδη αποκτηθεί τα 50 εκατ ευρώ.

Wealth management και ασφαλιστικές υπηρεσίες στο επίκεντρο

Όπως, πάντως, αναφέρθηκε, η στρατηγική της Eurobank δεν περιορίζεται στην κλασική τραπεζική. Με την εξαγορά της Eurolife και της CNP Cyprus, ο Όμιλος δημιουργεί έναν από τους μεγαλύτερους τραπεζοασφαλιστικούς ομίλους στην περιοχή.

Η ασφαλιστική αγορά της Κύπρου εκτιμάται σε 1,3 δισ. ευρώ. Η CNP κατέχει 23% στις ασφάλειες ζωής και 21% στις γενικές ασφάλειες, ενώ ο στόχος είναι περαιτέρω ενίσχυση μέσω συνδυασμού τραπεζικής και ασφαλιστικών λύσεων.

Παράλληλα, το private banking και το wealth management αποκτούν κεντρικό ρόλο. Το Λουξεμβούργο λειτουργεί πλέον ως ενιαίο κέντρο διαχείρισης πλούτου, ενώ στην Κύπρο αναπτύσσεται επενδυτικός κόμβος για διεθνείς πελάτες.

«Στόχος μας είναι να διαχειριζόμαστε 30 δισ. ευρώ κεφαλαίων σε τριετία σε επίπεδο Ομίλου — και 11 δισ. ευρώ στην Κύπρο» τόνισε ο CEO Eurobank , Φωκίων Καραβίας.

Τα στοιχεία για τον διπλό άξονας ανάπτυξης

Με βάση τα δεδομένα η Eurobank ακολουθεί δύο διαδρομές ανάπτυξης “πατώντας” στα εξής:

Οργανική ανάπτυξη με:

δανειακή επέκταση αναθεωρημένη προς τα πάνω, από 3,5 δισ. ευρώ σε στόχο άνω των 4 δισ. ευρώ

άνοδος των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 32% σε ετήσια βάση

αύξηση στεγαστικής πίστης στην Ελλάδα

Μη οργανική:

στοχευμένες εξαγορές σε τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο

επέκταση σε high-growth αγορές

«Δεν κάνουμε μόνο τραπεζικές εργασίες. Επενδύουμε σε ασφαλιστικές υπηρεσίες και διαχείριση περιουσίας. Όταν παρουσιαστεί μια ευκαιρία, θα την αξιολογήσουμε» είπε ο κ. Ιωάννου.

Ψηφιακή στρατηγική: απάντηση στις neobanks

Στο μεταξύ, για να προσφέρει την εμπειρία που ζητά το νέο πελατολόγιο αλλά με εχέγγυα αξιοπιστίας επενδύει στην τεχνολογία. Όπως τόνισε ο κ. Ιωάννου, οι επενδύσεις σε τεχνολογία αυξάνονται στα 150 εκατ. ευρώ, με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών.

«Οι neobanks δεν μας φοβίζουν» σημείωσε ο κ. Ιωάννου. «Επενδύουμε 55 εκατ. ευρώ για να προσφέρουμε ισάξιο ψηφιακό προϊόν. Το πλεονέκτημα των παραδοσιακών τραπεζών είναι η εμπιστοσύνη».

Κεφαλαιακή ενίσχυση και IPO

Στο μεταξύ, η Τράπεζα σχεδιάζει εισαγωγή της Eurobank Ltd στο Χρηματιστήριο Κύπρου στο πρώτο τρίμηνο του 2026, μετά την ολοκλήρωση όλων των τεχνικών και λειτουργικών διαδικασιών.

Παράλληλα, εξετάζεται πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, με σαφή στόχευση στη μετάβαση σε ένα πιο ευέλικτο, τεχνολογικά υποστηριζόμενο μοντέλο λειτουργίας.