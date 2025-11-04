Στην Κομισιόν το σχέδιο αναμόρφωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ – Αγωνία για τις πληρωμές των αγροτών
09:14 - 04 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Σημαντική ημέρα για το μέλλον του ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρείται η σημερινή (4/11), καθώς η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο σχέδιο λειτουργίας του οργανισμού, ο οποίος πλέον υπάγεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η υποβολή του σχεδίου αποτελεί κρίσιμο βήμα για την αποκατάσταση της ομαλής ροής των ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων, που έχουν «παγώσει» έπειτα από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς στον Οργανισμό Πληρωμών. Η καθυστέρηση αυτή έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους αγρότες, πολλοί εκ των οποίων δηλώνουν ότι δεν εμπλέκονται σε καμία παρατυπία, αλλά παραμένουν χωρίς ενισχύσεις.

Δύο κατηγορίες ελέγχων – Στα χωράφια και στις μονάδες

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο περιλαμβάνει δύο βασικές κατηγορίες ελέγχων:

  • Για τους αγρότες, οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται βάσει του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), ώστε να διασταυρώνονται τα στοιχεία των δηλωμένων εκτάσεων.
  • Για τους κτηνοτρόφους, ο έλεγχος θα βασίζεται στη διακίνηση των προϊόντων τους — όπως γάλα και κρέας — και στη συσχέτιση με τις δηλωμένες ζωοτροφές, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα εικονικών δηλώσεων.

Το νέο αυτό σύστημα θα εφαρμοστεί σε μεταβατικό στάδιο, με στόχο τη δημιουργία ενός πλήρως ψηφιοποιημένου και διαφανούς μηχανισμού ελέγχου.

Οι προκαταρκτικοί έλεγχοι έχουν ήδη αναδείξει την έκταση των προβλημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ εκτιμάται πως υπάρχουν περίπου 600.000 αιγοπρόβατα, στις δηλώσεις εμφανίζονται πάνω από 1,3 εκατομμύρια. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, αποδεικνύει το βάθος της στρέβλωσης που επικρατούσε στον «αμαρτωλό» οργανισμό επί σειρά ετών.

Χρονοδιάγραμμα και εκκρεμότητες

Η κυβέρνηση επιμένει ότι εντός του Νοεμβρίου θα καταβληθούν 950 εκατομμύρια ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους, εφόσον υπάρξει θετική γνωμοδότηση από τις Βρυξέλλες. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική προθεσμία για την υποβολή του σχεδίου είχε οριστεί για τις 4 Οκτωβρίου, ωστόσο η Αθήνα εξασφάλισε παράταση ενός μήνα.

Αυτή τη στιγμή, τα τεχνικά κλιμάκια Αθήνας και Κομισιόν εργάζονται πάνω σε 56 επιμέρους σημεία του σχεδίου, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να δηλώνει πρόσφατα ότι απομένουν οκτώ σημεία για να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Αγωνία στον αγροτικό κόσμο

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η αγωνία στους κόλπους των παραγωγών παραμένει έντονη. Πολλοί εκφράζουν φόβους ότι ενδεχόμενη νέα καθυστέρηση ή απόρριψη του σχεδίου από την Κομισιόν θα οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος ήδη δοκιμάζεται από αυξημένα κόστη παραγωγής και μειωμένη ζήτηση. Σε περίπτωση που υπάρξουν επιπλοκές, δεν αποκλείεται οι αγρότες να πραγματοποιήσουν σύντομα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα.

