Eurobank: Aνακοίνωσε μείωση συμμετοχής της Capital Group κάτω από το 5% των δικαιωμάτων ψήφου
18:06 - 14 Νοε 2025

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, ότι, με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία «The Capital Group Companies, Inc.» (εφεξής «CGC»), ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατείχε έμμεσα η CGC στις 12.11.2025, κατήλθε του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της CGC στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 4,94%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 182.121.207 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας.

Κατωτέρω παρατίθεται η πλήρης αλυσίδα των εταιρειών μέσω των οποίων κατέχονται τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου:

Η CGC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Research and Management Company («CRMC») και της Capital Bank &amp; Trust Company («CB&amp;T»). Η CRMC είναι μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων η οποία εδρεύει στις Η.Π.Α. και λειτουργεί ως διαχειριστής επενδύσεων της οικογένειας αμοιβαίων κεφαλαίων American Funds, άλλων ομαδοποιημένων επενδυτικών οχημάτων, καθώς και μεμονωμένων ιδιωτών και θεσμικών πελατών. Η CRMC και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία συνιστώμενα από μετοχικούς τίτλους για διάφορες εταιρείες επενδύσεων μέσω των τριών διευθύνσεων, Capital Research Global Investors, Capital International Investors και Capital World Investors. Η CRMC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc. («CGII»), η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία έξι εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων («Εταιρείες Διαχείρισης CGII»): της Capital International, Inc., της Capital International Limited, της Capital International Sàrl, της Capital International Κ.Κ., της Capital Group Private Client Services Inc και της Capital Group Investment Management Private Limited. Οι Εταιρείες Διαχείρισης CGII και η CB&amp;T λειτουργούν κυρίως ως διαχειριστές επενδύσεων σε θεσμικούς πελάτες και σε πελάτες υψηλής καθαρής θέσης. Η CB&amp;Τ είναι μια εδρεύουσα στις Η.Π.Α. εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων η οποία είναι εγγεγραμμένη ως σύμβουλος επενδύσεων και εποπτευόμενη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Η.Π.Α. συνδεδεμένη τράπεζα.

Ούτε η CGC ούτε οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες κατέχουν μετοχές της Εταιρείας για δικό τους λογαριασμό. Αντίθετα, οι προαναφερθείσες μετοχές ανήκουν σε λογαριασμούς υπό τη διακριτική διαχείριση επενδύσεων μίας ή περισσοτέρων από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων που περιγράφονται ανωτέρω.

