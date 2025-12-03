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Ενιαία Eurobank από τις 15/12 - Καραβίας: Η συγχώνευση με την Holdings ενισχύει τη διαφάνεια
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:20 - 03 Δεκ 2025

Ενιαία Eurobank από τις 15/12 - Καραβίας: Η συγχώνευση με την Holdings ενισχύει τη διαφάνεια

Reporter.gr Newsroom
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Στην τελική φάση περνά η διαδικασία συγχώνευσης της Eurobank Holdings με την Eurobank, με όλα τα στάδια να ολοκληρώνονται μέσα στον Δεκέμβριο και τη νέα εταιρεία να κάνει πρεμιέρα στο Χρηματιστήριο στις 15 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η διαπραγμάτευση της Eurobank Holdings θα διακοπεί στις 9 Δεκεμβρίου, ενώ η ολοκλήρωση της συγχώνευσης αναμένεται στις 12 Δεκεμβρίου. Η ανταλλαγή των μετοχών θα πραγματοποιηθεί σε αναλογία 1 προς 1, με τη νέα εταιρική οντότητα να αναλαμβάνει πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της holding.

Η τράπεζα ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στο προσωπικό, καθώς τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της holding ήδη ανήκαν και στην Απορροφώσα εταιρεία. Παράλληλα, στις 15 Δεκεμβρίου θα ενεργοποιηθεί ξανά το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, με διαθέσιμο υπόλοιπο 123 εκατ. ευρώ, το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 29 Απριλίου 2026.

Μιλώντας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, χαρακτήρισε τη συγχώνευση «φυσική συνέχεια του μετασχηματισμού της τράπεζας», επισημαίνοντας ότι «η ύπαρξη της holding δεν εξυπηρετεί πλέον κάποιον σκοπό». Όπως τόνισε, η κίνηση αυτή «μειώνει τα διοικητικά έξοδα, ενισχύει τη διαφάνεια και είναι πλήρως ουδέτερη για τους μετόχους».

Ο κ. Καραβίας υπογράμμισε επίσης ότι η τράπεζα έχει εισέλθει σε «μια σταθερή αναπτυξιακή τροχιά», αποδίδοντας την πορεία αυτή «στη συλλογική προσπάθεια της διοίκησης, των στελεχών και όλων των εργαζομένων».

Πιο αναλυτικά, ολόκληρη η ομιλία του Φωκίων Καραβία στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει ως εξής: «Αγαπητοί μέτοχοι της Eurobank, Κύριοι εκπρόσωποι των διοικήσεων των άλλων Τραπεζών, Αγαπητοί μας προσκεκλημένοι,

Η συγχώνευση της Τράπεζας Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία με την Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία (Eurobank Holdings), αποτελεί τη φυσική συνέχεια του εταιρικού μετασχηματισμού που είχε συντελεστεί το 2020. Σήμερα, η ύπαρξη δύο διακριτών νομικών προσώπων δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα λειτουργικό ή εποπτικό σκοπό, καθώς έχουν εκλείψει οι λόγοι που τα δημιούργησαν. Αντιθέτως, η συγχώνευση ενισχύει τη διαφάνεια, μειώνει τα διοικητικά έξοδα και παρέχει μια σαφέστερη χρηματιστηριακή εικόνα για την Τράπεζα Eurobank.

Η συγχώνευση δεν συνεπάγεται καμία αλλαγή στη σύνθεση ή τη λειτουργία των οργάνων εταιρικής διακυβέρνησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης εταιρείας – η οποία θα είναι πλέον η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία – παραμένει ως έχει, ενώ η Τράπεζα υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Eurobank Holdings.

Σε ό,τι αφορά τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών, η συγχώνευση πραγματοποιείται με απόλυτη ουδετερότητα για τους μετόχους. Η διαπίστωση των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των υπό συγχώνευση εταιρειών, βάσει των ισολογισμών μετασχηματισμού της 31.12.2024, διενεργήθηκε από ανεξάρτητους ελεγκτές της Deloitte. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών είναι 1 προς 1 και οι μέτοχοι της Holdings διατηρούν πλήρως τα ίδια δικαιώματα ψήφου και οικονομικής συμμετοχής.

Τέλος, εφόσον σήμερα εγκριθεί η συγχώνευση από τη Γενική Συνέλευση, η διαδικασία ολοκλήρωσης προχωρά άμεσα. Η συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης θα υπογραφεί και θα κατατεθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, θα ανακοινωθεί η ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα διαγραφεί η Eurobank Holdings από το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Γ.Ε.ΜΗ., και θα πιστωθούν οι νέες μετοχές της Τράπεζας πλέον στους λογαριασμούς των μετόχων. Παράλληλα, θα εγκριθεί η εισαγωγή των νέων μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή τους.

Όλες οι σχετικές ενέργειες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου, ενώ η εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Κύπρου θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Συγκεκριμένα, αναφέρω τις ακόλουθες ημερομηνίες ως τις πλέον πιθανές:

- 9/12, τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobank Holdings,

- 12/12, ολοκλήρωση της συγχώνευσης και πίστωση των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων,

- 15/12, πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Eurobank και επανεργοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών με υπολειπόμενο ποσό €123 εκ. περίπου και ημερομηνία λήξης 29.04.2026».

Τελευταία τροποποίηση στις 03/12/2025 - 11:35
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