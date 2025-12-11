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Τράπεζα Πειραιώς: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21:21 - 11 Δεκ 2025

Τράπεζα Πειραιώς: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Σε σώμα συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς με πρόεδρο το Γιώργο Χατζηνικολάου και τριετή θητεία μέχρι  την 05.12.2028. 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ανακοινώνει ότι στις 10.12.2025 συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 05.12.2025, ορίζοντας τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με το Ν. 4706/2020 όπως ισχύει, ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.

- Γεώργιος Χαντζηνικολάου,

Μη Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

- Αλέξανδρος Βλαδές,

Μη Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικά Μέλη

- Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος

- Βασίλειος Κουτεντάκης

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

- Anne Weatherston, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος

- Βενετία Κοντογούρη

- Andrew Panzures

- Μαρία Συμιγδαλά (Maria Semedalas)

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