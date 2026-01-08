ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Optima bank: Νέα προθεσμιακή κατάθεση και επιτόκιο έως 2,00%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:35 - 08 Ιαν 2026

Optima bank: Νέα προθεσμιακή κατάθεση και επιτόκιο έως 2,00%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Optima bank ξεκινά την καινούργια χρονιά, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με μια νέα προθεσμιακή κατάθεση, σχεδιασμένη να προσφέρει στους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις πελάτες, τις πιο ανταγωνιστικές αποδόσεις της ελληνικής τραπεζικής αγοράς.

"Συνεπής στη στρατηγική της να προσφέρει διαχρονικά υψηλές αποδόσεις, ανταμείβοντας τους πελάτες για την εμπιστοσύνη τους, η τράπεζα παρουσιάζει το νέο προϊόν, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, αποκλειστικά για νέα κεφάλαια, τόσο από νέους όσο και από υφιστάμενους πελάτες. Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας προθεσμιακής κατάθεσης είναι:

· Διάρκεια: 3, 6 ή 12 μήνες

· Επιτόκια (ετησιοποιημένα):

1,90% για ποσά από 50.000 έως 200.000

2,00% για ποσά άνω των 200.000

· Μηνιαίος εκτοκισμός.

Η νέα αυτή πρόταση ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευση της Optima bank να προσφέρει προϊόντα που συνδυάζουν ελκυστική απόδοση, απλότητα και ευελιξία για τους πελάτες της" αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο HeadofProducts & Marketingτης Optimabank κ. Αλέξανδρος Βλαγκούλης σημείωσε σχετικά: "Στην Optima bank σχεδιάζουμε προϊόντα που προσφέρουν πραγματική αξία στους πελάτες μας. Η νέα προθεσμιακή κατάθεση αποτυπώνει τη φιλοσοφία μας, συνδυάζοντας το υψηλότερο επιτόκιο της αγοράς με απλότητα και ευελιξία. Με την ίδια αφοσίωση συνεχίζουμε να προσφέρουμε κορυφαίες καταθετικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας.’’

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απαλλαγή ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις της ΕΕ με συναλλαγές στην Ελλάδα – Τι προβλέπει η απόφαση της ΑΑΔΕ
Φορολογία

Απαλλαγή ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις της ΕΕ με συναλλαγές στην Ελλάδα – Τι προβλέπει η απόφαση της ΑΑΔΕ

6 στους 10 Έλληνες εξακολουθούν να μην αποταμιεύουν για τη σύνταξή τους - Τι δείχνει σχετική έρευνα
Οικονομία

6 στους 10 Έλληνες εξακολουθούν να μην αποταμιεύουν για τη σύνταξή τους - Τι δείχνει σχετική έρευνα

Optima bank: Νέα προθεσμιακή κατάθεση και επιτόκιο έως 2,00%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Optima bank: Νέα προθεσμιακή κατάθεση και επιτόκιο έως 2,00%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

H Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο πιλοτικό ψηφιακό ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

H Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο πιλοτικό ψηφιακό ευρώ

ΧΑ: Η Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις αντοχές της αγοράς, κρίσιμη η στήριξη των 2.407 μονάδων
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Η Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις αντοχές της αγοράς, κρίσιμη η στήριξη των 2.407 μονάδων

Ακατάσχετο: Στα 1.600 ευρώ το νέο όριο – Ποιοι προστατεύονται από κατασχέσεις λογαριασμών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ακατάσχετο: Στα 1.600 ευρώ το νέο όριο – Ποιοι προστατεύονται από κατασχέσεις λογαριασμών

Optima bank: Η Αργυρώ Φερεντίνου νέο ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση επιτροπών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Optima bank: Η Αργυρώ Φερεντίνου νέο ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση επιτροπών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 23:15

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
20/07/2026 - 23:00

Τα παγάκια στον καφέ μπορεί να κρύβουν μικρόβια – Η έρευνα που προκαλεί ανησυχία

Πολιτική
20/07/2026 - 22:33

Συντάξεις χηρείας: Καταργείται η περικοπή μετά την τριετία – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Πολιτική
20/07/2026 - 22:30

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα μετά από 52 χρόνια διχοτόμησης, αλλά με δύσκολες ισορροπίες

Ναυτιλία
20/07/2026 - 22:03

Ελληνόκτητα τάνκερ στο στόχαστρο ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 22:00

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»

Υγεία
20/07/2026 - 21:30

Καύσωνας & Γυναίκες: Γιατί η ζέστη είναι πιο επικίνδυνη για το γυναικείο σώμα – Τι δείχνουν οι έρευνες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/07/2026 - 21:21

Καύσιμα: Το «φράγμα» των €2 σπάει ξανά – Νέα πίεση σε οδηγούς και οικονομία

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Δικαστήριο «παγώνει» το mega deal Paramount - Warner Bros

Ειδήσεις
20/07/2026 - 20:56

Τραμπ: «Το Ιράν θα πληρώσει πολλές φορές περισσότερο» για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 20:37

Πτώση στις Ευρωαγορές εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
20/07/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μετεξεταστέος στα οικονομικά, άριστος στις αλχημείες

Εργασιακά
20/07/2026 - 20:12

Υποχρεωτικά μέτρα προστασίας εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
20/07/2026 - 20:00

Τι νέο μας φέρνουν οι προτάσεις της ΕΕ για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 19:45

Bally’s Intralot: Μέρισμα €0,01626 ανά μετοχή – Από 27 Ιουλίου η καταβολή στους μετόχους

Πολιτική
20/07/2026 - 19:07

Μητσοτάκης: Ζητώ τρίτη τετραετία για να μη γυρίσουμε τρεις πίσω

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 18:37

Alpha Trust: Έναρξη διαπραγμάτευσης 73.200 νέων μετοχών στο ΧΑ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 18:30

Στρατηγική συμφωνία: Η Nova μεταβιβάζει το ποσοστό της στη Nova ICT στην IREON Technologies

Magazino
20/07/2026 - 18:23

Πώς η FIFA μετέτρεψε το Μουντιάλ σε μηχανή δισεκατομμυρίων

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 17:55

Συνεδρίαση ισορροπίας στο ΧΑ: Οι αγοραστές αντιστέκονται, αλλά η αγορά δοκιμάζεται

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:48

Πέθανε ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν

Πολιτική
20/07/2026 - 17:38

ΕΛΑΣ: 5+1 παρεμβάσεις για τη Δημόσια Παιδεία – Κατάργηση πανελλαδικών και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Φορολογία
20/07/2026 - 17:28

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ

Αναλύσεις
20/07/2026 - 17:09

Aktor: Καλύφθηκε πάνω από 2 φορές το βιβλίο της ΑΜΚ των €650 εκατ.

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:02

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας - Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στο σημείο

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 16:56

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street παρά την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή 

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:46

Ιράν – ΗΠΑ: Πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία και αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας

Πολιτική
20/07/2026 - 16:45

Ανδρουλάκης: Το Μαξίμου θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:41

Επίσημα στο τιμόνι της Βρετανίας ο Άντι Μπέρναμ – Ο έβδομος πρωθυπουργός μέσα σε μία δεκαετία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 16:39

Εθνική Τράπεζα: Βραβεύτηκε για 2η διαδοχική χρονιά ως «Best Investment Bank for Financing Solutions in Greece»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ