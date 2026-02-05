ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η CrediaBank συνοδοιπόρος Ελλήνων αθλητών στη διαδρομή προς την κορυφή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:03 - 05 Φεβ 2026

Η CrediaBank συνοδοιπόρος Ελλήνων αθλητών στη διαδρομή προς την κορυφή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Εμμανουήλ Καραλής, η Άννα Ντουντουνάκη,  ο Νίκος Παπαγγελής, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών και η ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ Chery θα έχουν στο πλευρό τους την CrediaBank.

Αναγνωρίζοντας ότι η ομάδα είναι η κινητήριος δύναμη που φέρνει την επιτυχία, η CrediaBank γίνεται συνοδοιπόρος σπουδαίων Ελλήνων αθλητών που μας κάνουν περήφανους υπερβαίνοντας προσδοκίες και στερεότυπα. Ο Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής, η Πρωταθλήτρια κολύμβησης Άννα Ντουντουνάκη, ο Παραολυμπιονίκης ποδηλασίας Νίκος Παπαγγελής, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών και η ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ Chery θα έχουν στο πλευρό τους την CrediaBank στη διαδρομή προς την εκπλήρωση των ονείρων τους και την κορυφή.

Η CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, συνάντησε προσωπικά όλους τους αθλητές, δεσμευόμενη εκ μέρους της CrediaBank στη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης με κοινό όραμα. «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το νέο μας ξεκίνημα συνδέεται με σπουδαίους αθλητές από τις ρίζες μας στην Κρήτημέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας. Θέλουμε να βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που εργάζεται σκληρά για να πετύχει τον στόχο του, να είμαστε η ομάδα – και όχι μόνο η τράπεζα - στην οποία μπορεί να βασιστεί. Οι αθλητές που στηρίζουμε δεν είναι απλώς πρωταθλητές. Είναι παραδείγματα ήθους, ομαδικότητας, ισότητας και συμπερίληψης και εκφράζουν την ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους και το περιβάλλον για ένα καλύτερο μέλλον. Θα είμαστε μαζί, γιατί μαζί πηγαίνουμε πιο μακριά», δήλωσε σχετικά.

2._CrediaBank_Athletes_68b46.jpg

Η Γενική Διευθύντρια Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας της CrediaBank, Ιωάννα Μίγγου, δήλωσε: «Για εμάς στην CrediaBank, κάθε αθλητής είναι παράδειγμα θάρρους και αφοσίωσης. Η στήριξή μας δεν αφορά μόνο το αποτέλεσμα αλλά το ταξίδι προς την κορυφή, τις προσπάθειες, τις δυσκολίες και τα όνειρα που κάνουν κάθε στιγμή μοναδική. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, που θα είμαστε δίπλα τους σε αυτό το ταξίδι και θα το ζούμε μαζί τους».

H CrediaBank γίνεται μέρος της προσπάθειας του Εμμανουήλ, της Άννας, του Νίκου, της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Γυναικών και της ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ Chery αποδεικνύοντας ότι η αριστεία είναι πολλά περισσότερα από αριθμούς. Είναι προσήλωση, συνεργασία, εμπιστοσύνη και σεβασμός – ιδανικά που μας ενώνουν και μας κάνουν μια ομάδα.

3._CrediaBank_Athletes_32f0d.jpg

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΑ: Οι ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες «γύρισαν» την αγορά στο -2,26%
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Οι ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες «γύρισαν» την αγορά στο -2,26%

Τσίπρας: Κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρομεσαίας ιδιοκτησίας τα κόκκινα δάνεια
Πολιτική

Τσίπρας: Κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρομεσαίας ιδιοκτησίας τα κόκκινα δάνεια

ΧΑ: Άνοδος 1,38% με πρωταγωνιστές τράπεζες και Viohalco – Σταθερά προς τις 2300 μονάδες ο ΓΔ
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Άνοδος 1,38% με πρωταγωνιστές τράπεζες και Viohalco – Σταθερά προς τις 2300 μονάδες ο ΓΔ

Πιερρακάκης: Η αξία συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ εκτοξεύτηκε από €150 εκατ. στα €2,5 δισ.
Πολιτική

Πιερρακάκης: Η αξία συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ εκτοξεύτηκε από €150 εκατ. στα €2,5 δισ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Πραγματικό «success story» η Ελλάδα - «Βλέπει» σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ - Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

Πολιτική
16/05/2026 - 17:00

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Ειδήσεις
16/05/2026 - 16:21

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/05/2026 - 15:41

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Οικονομία
16/05/2026 - 15:00

Ξεκινά στις 20 Μαΐου η καταγραφή όλων των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων - Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Πολιτική
16/05/2026 - 14:34

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Ναυτιλία
16/05/2026 - 14:01

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/05/2026 - 13:35

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

Πολιτική
16/05/2026 - 13:13

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

Ναυτιλία
16/05/2026 - 12:55

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους

Πολιτική
16/05/2026 - 12:30

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027

Πολιτική
16/05/2026 - 12:14

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

Εργασιακά
16/05/2026 - 12:01

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:46

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
16/05/2026 - 11:40

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:31

Πανελλαδικές και άγχος εξετάσεων: Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:16

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:00

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων

Πολιτική
16/05/2026 - 10:45

Χρυσοχοΐδης: Μεμονωμένα περιστατικά τα πρόσφατα επεισόδια, ωστόσο απαιτείται ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ