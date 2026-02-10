Η Snappi ανακοίνωσε Αποταμιευτικό Λογαριασμό με 1.0% ετήσιο επιτόκιο
12:18 - 10 Φεβ 2026

Η Snappi ανακοίνωσε Αποταμιευτικό Λογαριασμό με 1.0% ετήσιο επιτόκιο

Reporter.gr Newsroom
Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ανακοινώνει το πρώτο της προϊόν αποταμίευσης.

Ο Αποταμιευτικός Λογαριασμός της Snappi προσφέρει 1.0% ετήσιο επιτόκιο για υπόλοιπα από €1 έως €100.000, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της άμεσης ρευστότητας, χωρίς περίοδο ‘κλειδώματος’ και χωρίς περιορισμούς στις μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ των λογαριασμών Snappi κάθε πελάτη.

Ο Αποταμιευτικός Λογαριασμός της Snappi έχει σχεδιαστεί για την καθημερινή αποταμίευση. Προσφέρει στους πελάτες πλήρη ευελιξία και έλεγχο των χρημάτων τους, επιτρέποντάς τους να κερδίζουν τόκους ενώ διατηρούν πρόσβαση στα χρήματά τους ανά πάσα στιγμή.

«Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να αποταμιεύουν, μέσα από ελκυστικές και απλές λύσεις, ώστε να έχουν χρήματα στην άκρη για απρόβλεπτες ανάγκες. Ένας αποταμιευτικός λογαριασμός βοηθά και στον σαφή διαχωρισμό των χρημάτων. Μεταφέροντας τις αποταμιεύσεις σε ξεχωριστό λογαριασμό, ο πελάτης τις διαχωρίζει από τις καθημερινές ανάγκες ρευστότητας, περιορίζοντας έτσι τις παρορμητικές αγορές, προστατεύοντας έτσι τις αποταμιεύσεις του. Ως τράπεζα, η Snappi προσφέρει ασφάλεια, άμεση πρόσβαση και προστασία καταθέσεων για τα κεφάλαια των καταναλωτών», δήλωσε η Gabriella Kindert, CEO της Snappi.

Ο Αποταμιευτικός Λογαριασμός της Snappi έχει δημιουργηθεί ως ένα απλό, διαφανές, και πλήρως ψηφιακό προϊόν, που βοηθά τους πελάτες να αποκομίζουν τόκους χωρίς ρίσκο διατηρώντας τη ρευστότητα τους. Καλύπτει ένα σημαντικό κενό της ελληνικής αγοράς καταθέσεων προσφέροντας ικανοποιητική απόδοση χωρίς πολυπλοκότητα, σε συνδυασμό με μία σύγχρονη εμπειρία χρήστη – πλήρως ευθυγραμμισμένη με την ψηφιακή στρατηγική της Snappi.

Το προϊόν διατηρεί την αναγκαία ισορροπία: ανταγωνιστική απόδοση για τον πελάτη και υπεύθυνη διαχείριση από την τράπεζα.

18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:15

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Οικονομία
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

