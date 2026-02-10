ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κοινή επιστολή ΣΕΒ και BusinessEurope προς τον Πρωθυπουργό για άμεσα μέτρα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
Επιχειρήσεις
11:58 - 10 Φεβ 2026

Κοινή επιστολή ΣΕΒ και BusinessEurope προς τον Πρωθυπουργό για άμεσα μέτρα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ενόψει της άτυπης συνάντησης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Φεβρουαρίου στο AldenBiesen, με αντικείμενο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, οι ευρωπαϊκοί εργοδοτικοί φορείς, μέσω της BusinessEurope, ενώνουν τη φωνή τους και απευθύνουν έκκληση για άμεσες και ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις.

Ο ΣΕΒ συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση της κοινής αυτής ευρωπαϊκής θέσης, μεταφέροντας στο ευρωπαϊκό επίπεδο τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρόεδρος της BusinessEurope κ. FredrikPersson και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών εργοδοτικών οργανώσεων υπέγραψαν κοινές επιστολές προς τους Πρωθυπουργούς των κρατών-μελών, ενόψει του άτυπου retreat των Ευρωπαίων ηγετών. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, συνυπέγραψε την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, αναδεικνύοντας τις βασικές προτεραιότητες για την επιχειρηματική κοινότητα.

Στις 5 Φεβρουαρίου, είχε προηγηθεί συνάντηση στις Βρυξέλλες των ηγεσιών της BusinessEurope και των αντίστοιχων εθνικών εργοδοτικών οργανώσεων με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα UrsulavonderLeyen. Στη συνάντηση συμμετείχε η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κα Ράνια Αικατερινάρη. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα κρίσιμα θέματα ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και υπογραμμίστηκε η ανάγκη για επείγουσα δράση τους επόμενους μήνες. Συγκεκριμένα, τονίστηκε από όλους τους εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων ότι ενώ εκτιμούν τη φιλοδοξία και τα μέτρα που λαμβάνονται για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν ακόμη αισθητή βελτίωση. Σημείωσαν επίσης ότι μόνο όταν η πολιτική φιλοδοξία μετατραπεί σε απτά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις, μπορούμε να επιστρέψουμε στην ισχυρή ανάπτυξη. Όπως υπογράμμισε και η κα vonderLeyen, η επιτυχία προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων - και ιδίως της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων.

Την αμέσως επόμενη ημέρα, η BusinessEurope έδωσε στη δημοσιότητα την έκδοσή της «FromAmbitiontoDelivery AnUrgentCallforActionin 2026», επισημαίνοντας ότι, παρά τα βήματα που έγιναν εντός του 2025 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η γραφειοκρατία παραμένει υψηλή, οι τιμές ενέργειας εξακολουθούν να είναι υψηλές και μη προβλέψιμες και η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας δοκιμάζεται.

Η κοινή ευρωπαϊκή έκκληση εστιάζει σε πέντε βασικούς άξονες πολιτικής: τη μείωση των τιμών ενέργειας, την εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς και τη μείωση του κανονιστικού φόρτου, την ενίσχυση των εμπορικών συμφωνιών, την αύξηση των επενδύσεων και της καινοτομίας, καθώς και την ενδυνάμωση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων της BusinessEurope, ο ΣΕΒ έχει αναδείξει με συνέπεια ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, έχει τονίσει την ανάγκη για άμεση ανακούφιση από το υψηλό ενεργειακό κόστος, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει κατακερματισμένη και ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν διαφορετικά μοντέλα στήριξης, ανάλογα με το ενεργειακό τους μείγμα και τη βιομηχανική τους βάση. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ έχει προτείνει ένα σχήμα EnergyIndustrialReset, βασισμένο στις αρχές του ιταλικού μηχανισμού Energy Release.

Παράλληλα, ο ΣΕΒ έχει επισημάνει τη σημασία της επικείμενης επαναξιολόγησης του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) το 2026, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, και ειδικά των ενεργοβόρωνβιομηχανιών. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το αποτύπωμα κατανάλωσης άνθρακα στην Ευρώπη αυξάνεται, ενώ η εγχώρια παραγωγή σε αρκετούς κλάδους μειώνεται, γεγονός που υποδηλώνει υποκατάσταση της ευρωπαϊκής παραγωγής από εισαγωγές υψηλότερης έντασης άνθρακα.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στον Συνοριακό Μηχανισμό Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), ο οποίος εξακολουθεί να στερείται αξιόπιστης λύσης για τις εξαγωγές. Η διατήρηση δωρεάν δικαιωμάτων για τις εξαγωγές ή άλλες λύσεις συμβατές με τους κανόνες του ΠΟΕ είναι κρίσιμες για την αποφυγή διαρροής άνθρακα στις εξαγωγές για τους τομείς που επηρεάζονται από τον CBAM.

Ο ΣΕΒ έχει επίσης αναδείξει την ανάγκη ουσιαστικής προόδου όσον αφορά στους δασμούς σε χάλυβα, αλουμίνιο,αλλά και χαλκό. Έχει επίσης επισημάνει ότι χρειάζεται επιπλέον ρυθμιστική απλοποίηση για την επίτευξη μείωσης του ρυθμιστικού βάρους κατά τουλάχιστον 25% και κατά 35% για τις ΜμΕ, και ότι οι νέες πολιτικές πρέπει να μετατοπιστούν από μια υπερβολικά ρυθμιστική προσέγγιση σε ένα μοντέλο που ενισχύει την εμπιστοσύνη και τον κοινωνικό διάλογο, και δίνει έμφαση στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Όπως υπογραμμίζεται στην κοινή παρέμβαση της BusinessEurope και των εθνικών εργοδοτικών οργανώσεων, το 2026 πρέπει να είναι η χρονιά κατά την οποία η Ευρώπη θα περάσει αποφασιστικά από τη φιλοδοξία στην πράξη, με πολιτικές που βασίζονται σε δεδομένα και αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα για την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις και την απασχόληση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δούκας: Οι αναφορές περί «βιομηχανίας μεταναστευτικού» εκθέτουν ανεπανόρθωτα όσους επενδύουν πολιτικά στο φόβο
Πολιτική

Δούκας: Οι αναφορές περί «βιομηχανίας μεταναστευτικού» εκθέτουν ανεπανόρθωτα όσους επενδύουν πολιτικά στο φόβο

Χρειάζεται η Ελλάδα Φρένο Χρέους; Ενστάσεις για... παγίδες σε δικαστικές αποφάσεις και προεκλογικές παροχές
Πολιτική

Χρειάζεται η Ελλάδα Φρένο Χρέους; Ενστάσεις για... παγίδες σε δικαστικές αποφάσεις και προεκλογικές παροχές

Βίκος Cola – Όμιλος Σταθοκωστόπουλου: Το «σήμα» της εμβληματικής συνεργασίας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Βίκος Cola – Όμιλος Σταθοκωστόπουλου: Το «σήμα» της εμβληματικής συνεργασίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μέγεθος επιχειρήσεων και τεχνητή νοημοσύνη: Η «συνταγή» για παραγωγικότητα και υψηλότερους μισθούς
Οικονομία

Μέγεθος επιχειρήσεων και τεχνητή νοημοσύνη: Η «συνταγή» για παραγωγικότητα και υψηλότερους μισθούς

ΙΟΒΕ: «Κολλημένη» σε επίπεδα 2000 η ελληνική παραγωγικότητα – Μόλις στο 54% της ΕΕ
Επιχειρήσεις

ΙΟΒΕ: «Κολλημένη» σε επίπεδα 2000 η ελληνική παραγωγικότητα – Μόλις στο 54% της ΕΕ

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ μετασχηματίζεται σε ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία
Επιχειρήσεις

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ μετασχηματίζεται σε ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία

ΣΕΒ: Ελλάδα και Γαλλία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία για μια ανταγωνιστική Ευρώπη
Πολιτική

ΣΕΒ: Ελλάδα και Γαλλία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία για μια ανταγωνιστική Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/05/2026 - 00:18

Ο... ραλίστας Μάριος Ηλιόπουλος έβαλε το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Πολιτική
17/05/2026 - 21:37

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ