Τράπεζα Κύπρου: Kέρδη μετά τη φορολογία ύψους €481 εκατ. το 2025

Σε θετική ρότα κινύνται τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου για το 2025 που και πέρυσι κατέγραψε σημαντικές επιδόσεις.

Συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται στα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου:

Ρεκόρ νέων χορηγήσεων

Οι νέες χορηγήσεις €3 δισ., αυξημένες κατά 23% σε ετήσια βάση , επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή για στήριξη των πελατών και της κυπριακής οικονομίας.

Η αύξηση προήλθε κυρίως από εταιρίες και διεθνείς πελάτες.

Τα συνολικά εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση φτάνοντας τα €10.9δισ.

Κέρδη

Κέρδη μετά τη φορολογία €481 εκατ. για το σύνολο του έτους

Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.6% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €1.10

O δείκτης κόστος προς έσοδα παραμένει χαμηλός στο 37%

Μέρισμα

Μεγαλύτερη μέχρι σήμερα διανομή προς τους μετόχους, ύψους €305 εκατ.

Αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 70% – στο ανώτερο όριο της Μερισματικής Πολιτικής.

Αύξηση 25% στη συνολική διανομή σε ετήσια βάση

€0.70 ανά κοινή μετοχή

€705 εκατ. σωρευτικές διανομές από το 2022

Αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων

Ισχυρή απόδοση στα ψηφιακά κανάλια, αποδεικνύοντας την επιτυχία των επενδύσεων σε τεχνολογία και στην εμπειρία πελάτη.

504.000 ενεργοί ψηφιακοί χρήστες στο τέλος του 2025

62% αύξηση ετησίως στους λογαριασμούς QuickAccount σε 51.306

33% αύξηση ετησίως στα ψηφιακά δάνεια, στα €195 εκατ.

Ρευστότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμού

• Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 1.2%

• Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας ύψους 321%. Πλεονάζουσα ρευστότητα ύψους €9.2 δις

Με βάση όσα ανέφερε ο CEO Πανίκος Νικολάου

«To 2025 ήταν ακόμα μια χρονιά ισχυρής κερδοφορίας για την Τράπεζα Κύπρου, όπως αποδεικνύεται από την οικονομική και λειτουργική μας απόδοση. Καταγράψαμε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €481 εκατ. και διατηρήσαμε ισχυρή Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.6%, βασισμένη στην υψηλή κεφαλαιακή μας βάση, με τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) να ανέρχεται σε 21.0% και στην καλή ποιότητα του ισολογισμού μας. Τα καθαρά έσοδα από τόκους έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα λόγω της ισχυρής αύξησης των δανείων και των καταθέσεων, παρά το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων. Η απόδοσή μας υποστηρίχθηκε επίσης από την αποτελεσματική διαχείριση κόστους, την ισχυρή ρευστότητα και την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου.Τα δάνεια μας και οι καταθέσεις μας αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €10.9 δις και €22.2 δις αντίστοιχα. Υπερβήκαμε τον στόχο που είχαμε θέσει για το 2025 για αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά περίπου 4%, καθώς η υγιής εγχώρια πιστωτική δραστηριότητα ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου στον τομέα διεθνών εργασιών. Πετύχαμε ρεκόρ νέου δανεισμού ύψους €3.0 δις, αυξημένος κατά 23% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ζήτησης για δάνεια από επιχειρήσεις και στον τομέα διεθνώς εργασιών.Σύμφωνα με τη συνεχή δέσμευσή για δημιουργία ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας, υλοποιήσαμε την υπόσχεσή μας και σήμερα προτείνουμε τελικό μέρισμα ύψους €0.50 ανά συνήθη μετοχή, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό διανομής για το 2025 σε €305 εκατ. που αντανακλά ποσοστό διανομής 70%, στο ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής μας για το 2025, και αντιστοιχεί σε €0.70 ανά συνήθη μετοχή.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά, σημειώνοντας σημαντική αύξηση τόσο ως προς το ποσοστό διανομής όσο και ως προς το συνολικό ποσό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συνολικά, κατά τα δύο τελευταία έτη, έχουμε προχωρήσει σε διανομές ύψους περίπου €550 εκατ., αποδεικνύοντας την ικανότητα μας για δημιουργία αυξημένων ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας. Η οργανική δημιουργία κεφαλαίων παρέμεινε ισχυρή και ανήλθε σε 436 μ.β. και οδήγησε στην αύξηση του Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) σε 21.0% και του Συνολικού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 25.9%, μετά την αφαίρεση της διανομής μερισμάτων. Η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή αυξήθηκε στα €6.10, σημειώνοντας αύξηση 6% σε ετήσια βάση.Ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο που εξυπηρετεί τα τρία τέταρτα του πληθυσμού, δραστηριοποιούμαστε σε μια ανθεκτική οικονομία, η ανάπτυξη της οποίας συνεχίζει να ξεπερνά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου για το 2026 (σε πραγματικούς όρους) αναμένεται να αυξηθεί κατά 3.1%, σε σύγκριση με 1.2% για την Ευρωζώνη. Η Τράπεζα θα προχωρήσει σε ενημέρωση επενδυτών στις 3 Μαρτίου 2026, όπου θα παρουσιάσουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες και τους επικαιροποιημένους χρηματοοικονομικούς μας στόχους. Διατηρούμε τη δέσμευση μας για στήριξη των πελατών μας και της ευρύτερης οικονομίας, διατηρώντας την απαράμιλλη προτεραιότητα μας για δημιουργία ισχυρών αποδόσεων στους μετόχους μας.»