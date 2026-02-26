Καραβίας: Το πλάνο ανάπτυξης της Eurobank μέχρι το 2028 και η μερισματική πολιτική

«Το 2025 ήταν ένα έτος, κατά το οποίο ξεπεράσαμε όλους τους στόχους που είχαμε θέσει. Ήταν μια χρονιά εξαιρετικής οργανικής ανάπτυξης σε δάνεια, καταθέσεις και υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία», τόνισε κατά την ενημέρωση των αναλυτών, με αφορμή τα αποτελέσματα του 2025, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβιας.

Τα δάνεια

Πιο συγκεκριμένα, όπως τόνισε στην αρχική του τοποθέτηση, ο κ. Καραβίας, «τα δάνεια αυξήθηκαν κατά 5,4 δισ. ευρώ, πολύ πάνω από τον αρχικό στόχο των 3,5 δισ. και οι καταθέσεις κατά περισσότερα από 4 δισ. ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια και η ιδιωτική τραπεζική αυξήθηκαν κατά 30% και 12% αντίστοιχα. Η θετική επίδραση των δραστηριοτήτων μας στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών ήταν επίσης σημαντική. Η θέση μας στην Κύπρο εδραιώθηκε μέσω της νομικής συγχώνευσης των δύο τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, οδηγώντας σε πραγματικές συνέργειες, ενώ στην Ελλάδα η παρουσία μας ενισχύθηκε με την εξαγορά της Eurolife».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «η δημιουργία αξίας ήταν εξαιρετική, καθώς τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 1,4 δισ. ευρώ και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 16%, 100 μονάδες βάσης υψηλότερα από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τέταρτο τρίμηνο ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, ειδικά όσον αφορά τους όγκους και τα βασικά λειτουργικά έσοδα. Η επέκταση των δανείων, που τροφοδοτήθηκε κυρίως από σημαντικές εταιρικές συναλλαγές στην Ελλάδα, ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ.»

Οι καταθέσεις

Σε σχέση με τις καταθέσεις, όπως σημείωσε ο κ. Καραβίας, αυξήθηκαν επίσης κατά 3,7 δισ., με σημαντική συμβολή της Postbank στη Βουλγαρία.

«Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ και οι προμήθειες ήταν ισχυρές, αυξάνοντας κατά 11% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Κατά συνέπεια, τα βασικά λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο»

Μερισματική πολιτική

Αναφορικά με την πολιτική μερισμάτων τόνισε ότι «η ισχυρή απόδοση μας επιτρέπει να αυξήσουμε την ανταμοιβή των μετόχων, καθώς διανέμουμε το 55% των κερδών μας για το 2025».

Η συνολική διανομή 717 εκατ. ευρώ αποτελείται, όπως είπε ο CEO της τράπεζας, από μέρισμα 11,8 σεντ ανά μετοχή. «Αυτό αντιστοιχεί», εξήγησε, «σε αύξηση 12,7% σε σχέση με πέρυσι, συμπεριλαμβανομένου του ενδιάμεσου μερίσματος και ενός νέου προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 288 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση τον Απρίλιο.»

Αναλυτικά, το ποσοστό διανομής για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 θα είναι 55%, που αντιστοιχεί σε 717 εκατ. ευρώ, που θα κατανεμηθούν μεταξύ μερίσματος σε μετρητά και προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 288 εκατ. ευρώ. Προχωρώντας στο 2026, αναμένεται και πάλι το ποσοστό διανομής να είναι 55% και μέχρι το 2028, τουλάχιστον 55%, όπως εξήγησε ο κ. Καραβίας.

Το πλάνο ανάπτυξης

Αναφορικά με το επιχειρηματικό σχέδιο για την περίοδο 2026-2028, όπως είπε ο κ. Καραβίας «τα τελευταία χρόνια, η Τράπεζα έχει πραγματοποιήσει αρκετές συναλλαγές με στόχο την ενίσχυση της θέσης της στις τρεις βασικές αγορές, ενώ παράλληλα επέκτεινε τις δραστηριότητές της πέρα από τον τραπεζικό τομέα, στον τομέα των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσίας. Με την ενσωμάτωση αυτών των εξαγορών, ο Όμιλος είναι σε θέση να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους μέσω οργανικής ανάπτυξης και αξιοποίησης συνεργιών, αξιοποιώντας το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον και ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο».

Αυτή η δυναμική αντικατοπτρίζεται – σύμφωνα με τον ίδιο – στο τριετές σχέδιό μας για την περίοδο 2026-2028, όπου η απόδοση της ενσώματης λογιστικής αξίας προβλέπεται να αυξηθεί στο 17% έως το 2028. Αυτό είναι 200 μονάδες βάσης υψηλότερο από το 15% που είχαμε αναφέρει προηγουμένως στο σχέδιο για την περίοδο 2025-2027. Κατά συνέπεια, οι σωρευτικές διανομές στους μετόχους προβλέπεται να αυξηθούν κατά 50% κατά τα έτη 2026-2028.

«Η οικονομική ανάπτυξη των τριών βασικών αγορών μας, η οποία είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ , και η ισχυρή επενδυτική ζήτηση αναμένεται να στηρίξουν τις τραπεζικές δραστηριότητες και την ισχυρή πιστωτική επέκταση.

Ταυτόχρονα, η διαχείριση περιουσίας και οι ασφαλίσεις έχουν το δυναμικό να αναπτυχθούν ακόμη ταχύτερα από το ονομαστικό ποσοστό του ΑΕΠ, δεδομένης της σχετικά χαμηλότερης διείσδυσης των προϊόντων σε σύγκριση με την ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας από τις τραπεζικές δραστηριότητες, προβλέπουμε ότι η οργανική αύξηση των δανείων του Ομίλου θα είναι κατά μέσο όρο 7,5% ετησίως, με την Κύπρο και τη Βουλγαρία να σημειώνουν αυξήσεις κοντά στο 10% ετησίως. Η υιοθέτηση του ευρώ στη Βουλγαρία θα συμβάλει επίσης σε αυτή την ανάπτυξη», σημείωσε ακόμη ο κ. Καραβίας.

Διαχείριση περιουσίας

Όσον αφορά τη διαχείριση περιουσίας και τις ασφαλίσεις, ο Φωκίων Καραβίας τόνισε ότι «η ηγετική μας παρουσία αντικατοπτρίζεται στους αναμενόμενους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης» και προσέθεσε:

«Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία θα αυξηθούν κατά 21% και οι προμήθειες από ασφαλίσεις και διαχείριση περιουσίας θα αυξηθούν κατά 30%, καθιστώντας τις ως τους κύριους συντελεστές αύξησης των προμηθειών. Μέχρι το 2028, οι αμοιβές θα αντιπροσωπεύουν το 26% των συνολικών εσόδων.

Η οργανική ανάπτυξη σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και οι συνέργειες που προκύπτουν από τις πρόσφατες εξαγορές προσφέρουν αυξημένες αποδόσεις και αυξανόμενα κέρδη ανά μετοχή, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα μειώνεται και τα κεφαλαιακά αποθέματα παραμένουν ανέπαφα.

Τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 10% με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, γεγονός που θα οδηγήσει την απόδοση της λογιστικής αξίας σε περίπου 17% έως το 2028.

Έχουμε καταφέρει να υλοποιούμε με συνέπεια το σχέδιό μας και να υπερβαίνουμε τους στόχους μας. Το 2025, το διαφοροποιημένο περιφερειακό επιχειρηματικό μας μοντέλο ενισχύθηκε περαιτέρω, με τον ισολογισμό να πλησιάζει τα 110 δισ. ευρώ. Αυτό αποτελεί μια ισχυρή βάση για ενοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς η οικονομική ανάπτυξη παραμένει πάνω από το μέσο όρο και η ζήτηση για δάνεια και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες φαίνεται ισχυρή στην περιοχή μας.»

Στο Λονδίνο στους επενδυτές

Οι προοπτικές για την Eurobank παραμένουν ισχυρές για το 2026 και την τριετή περίοδο, υπογράμμισε η διοίκηση και εστίασε σε μια σειρά από βασικά σημεία όπως την παρουσίαση σε επενδυτές στο Λονδίνο τον επόμενο μήνα.

Όπως ανέφερε η διοίκηση σε σχέση με την ανάλυση του CAPEX στην τριετία 2026–2028: «η εκτίμηση είναι ότι θα δημιουργήσουμε περίπου 820 μ.β. οργανικού κεφαλαίου».

Αυτό κατανέμεται ως εξής:

περίπου το 55% διανέμεται στους μετόχους. Αν υπολογίσετε το ποσό σε ευρώ, είναι περίπου 50% υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης τριετίας.

25% θα χρησιμοποιηθεί για αύξηση ενεργητικού

20% για τα υπόλοιπα.

«Άρα, από το σύνολο της οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου, 55% πηγαίνει σε διανομή, 25% σε ανάπτυξη και 20% στα υπόλοιπα», τονίστηκε.

«Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια βέλτιστη κατανομή και αντιπροσωπεύει επίσης έναν δίκαιο δείκτη διανομής. Θέλουμε, κατά τη διάρκεια της τριετίας, να διατηρήσουμε ένα πλεονάζον κεφάλαιο περίπου 100 μ.β., ως “επιλογή”, σε περίπτωση που προκύψει κάποια ευκαιρία M&A σε οποιαδήποτε από τις τρεις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε – στον τραπεζικό τομέα, τον ασφαλιστικό, ή τη διαχείριση κεφαλαίων», υπογράμμισε ακόμη ο κ. Καραβιας.

Πυλώνες ανάπτυξης

Οι κύριοι παράγοντες της ανάπτυξης είναι, όπως ανέφερε ο CEO, η αύξηση των εταιρικών δανείων, η οποία θα συνεχιστεί με ρυθμό ανάπτυξης κοντά σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό. Ο λιανικός τομέας ανακάμπτει σταδιακά, με τα στεγαστικά να κινούνται σε θετικό έδαφος και την κατανάλωση να επιταχύνεται.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδας, η Κύπρος και η Βουλγαρία αναμένεται να αναπτυχθούν με παρόμοιο ρυθμό. Η Βουλγαρία θα έχει μια ισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ των τομέων, λιανικής και εταιρικών δανείων. Στον τομέα της λιανικής, το μεγαλύτερο μέρος θα αφορά τις υποθήκες και στη συνέχεια τους καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις.

Στην Κύπρο, αντίθετα, θα αφορά κυρίως τις εταιρικές χορηγήσεις.

Η ΤΝ

Σε σχέση τις επενδύσεις σε IT συνολικά ο Φωκίων Καραβίας είπε ότι για την τριετία, υπάρχει ένα συνολικό ποσό περίπου 700 εκατ. ευρώ σε IT capex.

Μερικά παραδείγματα έργων:

Αναβάθμιση της ψηφιακής μας πλατφόρμας για ιδιώτες και επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Εκσυγχρονισμός της βασικής μας IT πλατφόρμας στην Ελλάδα.

Ολοκλήρωση του κύκλου λειτουργικής ενοποίησης στην Κύπρο, που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 1ο τρίμηνο του 2027 .

. Και μια σειρά έργων ΤΝ, με στόχο την ενσωμάτωση της ΤΝ στο επιχειρηματικό μας μοντέλο.

Αυτά περιλαμβάνουν έργα αυτοματοποίησης λειτουργιών end-to-end, αυτοματοποίηση σε KYC/AML, καθώς και εισαγωγή της ΤΝ στα call centers και στους ψηφιακούς μας βοηθούς.

«Αναμένουμε ότι αυτά τα έργα θα αυξήσουν την παραγωγικότητα. Έχουμε πει ότι ο δείκτης κόστους προς έσοδα θα μειωθεί στο 35% έως το 2028. Οι αναμενόμενες βελτιώσεις παραγωγικότητας έχουν εν μέρει ενσωματωθεί σε αυτό τον στόχο. Προχωρώντας, θα αξιολογούμε την πρόοδο και θα επικαιροποιούμε τις εκτιμήσεις μας για την επίδραση στην παραγωγικότητα και, συνακόλουθα, στην πρόβλεψη για τον δείκτη cost-to-income του 2028.

Οι επενδύσεις IT προβλέπεται να φτάσουν 730 εκατ. ευρώ σε τρία χρόνια. Στην Ελλάδα, αυξάνονται για την επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών, την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την αναβάθμιση back-office, εμπορικών ενεργειών, ανάπτυξης λογισμικού και αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Στην Κύπρο, το IT capex καθοδηγείται από τη λειτουργική συγχώνευση και την ψηφιοποίηση. Στη Βουλγαρία από την υιοθέτηση του ευρώ και στο Λουξεμβούργο από νέο core system.

Το αποτέλεσμα αυτό αντανακλά τις προσαρμογές των αμοιβών και τα προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων, καθώς και την υλοποίηση δύο προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης στην Κύπρο και την Ελλάδα, τα οποία στοχεύουν συνολικά περίπου 700 υπαλλήλου», τόνισε.

Κόκκινα δάνεια και Άρειος Πάγος

Σε σχέση με το θέμα με τον «Νόμο Κατσέλη» ο κ. Καραβίας είπε ότι «αναμένουμε την τελική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ώστε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για την ακριβή ετυμηγορία».

«Αλλά ακόμη κι αν υποθέσουμε το χειρότερο δυνατό σενάριο, η επίπτωση για την Eurobank θα είναι μηδενική ή σχεδόν μηδενική», προσέθεσε και σημείωσε στη συνέχεια:

«Πρώτα απ’ όλα, το ποσό των δανείων Κατσέλη που έχουμε αυτή τη στιγμή στο χαρτοφυλάκιό μας είναι στην ουσία μηδενικό. Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε έναν υπολογισμό για πιθανές επαναδιατυπωμένες απαιτήσεις όταν είχαμε στο παρελθόν τέτοια δάνεια. Και, ξανά, ο αριθμός αυτός είναι πολύ κοντά στο μηδέν. Όπως είπα, λοιπόν, δεν αναμένουμε καμία επίπτωση για την Eurobank από αυτό.»

Οι προμήθειες

Όσον αφορά τα έσοδα από προμήθειες και προμήθειες υπηρεσιών, όπως τόνισε, «το 2025 καταγράψαμε μια πολύ ισχυρή χρονιά, με αύξηση 15% σε ετήσια βάση και πολύ καλό κλείσιμο στο τέταρτο τρίμηνο».

«Με βάση αυτό, διαμορφώθηκε και επιβεβαιώθηκε το επίπεδο άνω του 1 δισ. ευρώ, που σημαίνει διψήφια ανάπτυξη, ενώ αν αγνοήσουμε την επίδραση του ευρώ, πρόκειται για περίπου 7% οργανική αύξηση», σημείωσε επιπλέον ο CEO της τράπεζας και στη συνέχεια προσέθεσε:

«Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιμέρους οδηγοί έχουν ενσωματωθεί με σύνεση στο πλάνο μας - όπως οι προμήθειες δανείων, όπου ήδη έχουμε υψηλές επιδόσεις, ή οι προμήθειες λιανικής, στις οποίες είμαστε αρκετά συντηρητικοί στις προβλέψεις μας. Αντιθέτως, η βασική μας ώθηση προέρχεται από τον τομέα διαχείρισης πλούτου και ασφάλισης, όπου για τους λόγους που εξηγήσαμε υπάρχει πολύ υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, καθώς και από cross‑selling και ευκαιρίες προμηθειών λιανικής σε Βουλγαρία και Κύπρο».

Όσον αφορά την EuroLife, ο κ. Καραβίας είπε πως «από φέτος περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό με 100 εκατ. ευρώ προμήθειες, αλλά υπολογίζονται για 8 από τους 12 μήνες. Άρα, το ποσό που θα δούμε φέτος είναι κοντά στα 65–67 εκατ. ευρώ - απλώς το αποτέλεσμα του 100 δια 12 επί 8. Δεν είναι κάτι που θα εμφανιστεί μόνο στο 2028».

Αναφορικά, τέλος, με τις ενδεχόμενες πιέσεις εσόδων από προμήθειες στη Βουλγαρία, σημειώθηκε ότι σε τέτοιες μεταβάσεις συνήθως μειώνονται τα έσοδα από συναλλαγματικές προμήθειες και FX trading.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή η Βουλγαρία βρισκόταν σε μηχανισμό συναλλαγματικής ισοτιμίας για σχεδόν 20 χρόνια, τα FX‑related έσοδα ήταν ήδη σχετικά χαμηλά. Συνεπώς, ενδέχεται να υπάρξει μείωση, αλλά θα αφορά έναν χαμηλό αριθμό, σημείωσε ο Φωκίων Καραβίας.