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Καραβίας: Μερίσματα άνω του 55% στην τριετία από τη Eurobank – Στόχος κερδοφορίας €2,3 δισ.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20:02 - 26 Φεβ 2026

Καραβίας: Μερίσματα άνω του 55% στην τριετία από τη Eurobank – Στόχος κερδοφορίας €2,3 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Πάνω από 55% εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί το ποσοστό διανομής κερδών (payout ratio) το 2028, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η διοίκηση της Eurobank. Σημειώνεται πως ήδη για τη χρήση του 2025 το payout ratio αναθεωρήθηκε στο 55%, με την πρόβλεψη να παραμένει στο ίδιο επίπεδο και για τα επόμενα δύο έτη, ενώ από το 2028 αναμένεται να κινηθεί υψηλότερα.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο Όμιλος παρουσίασε ένα φιλόδοξο τριετές σχέδιο, βάσει του οποίου η οργανική κερδοφορία προβλέπεται να αυξηθεί στα 2,3 δισ. ευρώ το 2028, από 1,9 δισ. ευρώ το 2025, αξιοποιώντας τις συνέργειες και τα οφέλη από τις διαδοχικές εξαγορές των τελευταίων ετών.

Όπως δήλωσε ο CEO του Ομίλου, Φωκίων Καραβίας, «με την ενσωμάτωση αυτών των εξαγορών, ο όμιλος είναι σε θέση να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους μέσω οργανικής ανάπτυξης και υλοποίησης συνεργειών, αξιοποιώντας ένα ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον και ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο».

Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται στο επιχειρηματικό πλάνο 2026-2028, όπου η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 17% έως το 2028, δηλαδή κατά 200 μονάδες βάσης υψηλότερα σε σχέση με το 15% που προέβλεπε το πλάνο 2025-2027. Ως αποτέλεσμα, οι σωρευτικές διανομές προς τους μετόχους για την περίοδο 2026-2028 αναμένεται να είναι αυξημένες κατά 50% σε σύγκριση με την προηγούμενη τριετία.

«Με αιχμή τις τραπεζικές δραστηριότητες, αναμένουμε η οργανική αύξηση δανείων του ομίλου θα είναι κατά μέσο όρο 7,5% ετησίως, με την Κύπρο και τη Βουλγαρία να σημειώνουν αυξήσεις κοντά στο 10% ετησίως», δήλωσε ο επικεφαλής της Eurobank, προσθέτοντας ότι «η υιοθέτηση του ευρώ στη Βουλγαρία θα συμβάλει επίσης σε αυτήν την ανάπτυξη, ενώ οι τομείς της διαχείριση περιουσίας και των ασφαλειών, όπου η ηγετική μας παρουσία αντικατοπτρίζεται στους αναμενόμενους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης». Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 21%, ενώ τα έσοδα από προμήθειες ασφαλιστικών εργασιών θα ενισχυθούν κατά 40%, φθάνοντας τα 200 εκατ. ευρώ το 2028. Όπως δήλωσε ο κ. Καραβίας, έως το 2028 τα έσοδα από τις δραστηριότητες αυτές θα αντιστοιχούν στο 26% των συνολικών εσόδων.

Η οικονομική δραστηριότητα στις τρεις βασικές αγορές του Ομίλου —Ελλάδα, Κύπρος και Βουλγαρία— εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί σε ισχυρά επίπεδα, με ρυθμούς ανάπτυξης από 2% έως 3,5%, σημαντικά υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Αναμένουμε ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά με το βασικό επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ να σταθεροποιείται στο 2% για το 2026 και το 2027». Σε ό,τι αφορά τους όγκους χορηγήσεων, «μετά από ένα έτος ρεκόρ, έχουμε διψήφια ανάπτυξη», επεσήμανε ο κ. Καραβίας.

Οι χορηγήσεις προβλέπεται να διατηρήσουν ισχυρή δυναμική, με αύξηση περίπου 3,8 δισ. ευρώ το 2026 και συνολική ενίσχυση άνω των 12 δισ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας, που αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο ρυθμό 7,5%. Στην Ελλάδα, ο εταιρικός δανεισμός αναμένεται να αυξάνεται κατά περίπου 8% ετησίως, στηριζόμενος σε επενδύσεις σε υποδομές, παραχωρήσεις, παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, μεταποίηση και τουρισμό, ενώ σταδιακή ανάκαμψη καταγράφεται και στη λιανική τραπεζική.

Στα στεγαστικά δάνεια, το προηγούμενο έτος αποτέλεσε το πρώτο μετά το 2007 κατά το οποίο η τράπεζα κατέγραψε καθαρή πιστωτική επέκταση, διατηρώντας ηγετική θέση στις νέες εκταμιεύσεις. Η ανοδική αυτή πορεία εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω από το 2026, λόγω της αυξημένης ζήτησης για νέες κατοικίες, του σταθερού ενδιαφέροντος διεθνών αγοραστών και της συνέχισης των κρατικών προγραμμάτων στήριξης.

Στη Βουλγαρία, το χαρτοφυλάκιο δανείων αναμένεται να αυξάνεται κατά περίπου 10% ετησίως, αξιοποιώντας το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον, τη χαμηλή πιστωτική διείσδυση και τις προοπτικές που δημιουργεί η υιοθέτηση του ευρώ από τον Ιανουάριο του 2026. Τα στεγαστικά δάνεια εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν περίπου το 45% της αύξησης αυτής, ενώ επιπλέον 35% θα προέρχεται από τον εταιρικό τομέα. Στην Κύπρο, μετά την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης, η πιστωτική επέκταση προβλέπεται να επιταχυνθεί, κυρίως μέσω του εταιρικού δανεισμού και της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά κοινοπρακτικά σχήματα.

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