Τράπεζα Κύπρου: Σταθερή κερδοφορία, «γενναίες» διανομές και ψηφιακή επιτάχυνση στη νέα τριετή στρατηγική

Σε τροχιά νέας αναπτυξιακής φάσης εισέρχεται η Τράπεζα Κύπρου, θέτοντας ως βασικούς άξονες τη βιώσιμη κερδοφορία, την ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η διοίκηση εκτιμά ότι το κυπριακό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται πλέον σε ισχυρή θέση, με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και άνετη ρευστότητα, ικανή να απορροφήσει εξωτερικούς οικονομικούς και γεωπολιτικούς κραδασμούς.

Παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων ετών – από την πανδημία έως τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή – η κυπριακή οικονομία διατήρησε ρυθμούς ανάπτυξης και σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό της σύστημα, δημιουργώντας ένα θετικό υπόβαθρο για τον τραπεζικό κλάδο.

«Είμαστε καλύτερα από ποτέ προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε κρίση. Η Τράπεζα Κύπρου είναι στην καλύτερη περίοδο της ιστορίας της, δεν φοβάται τον ανταγωνισμό (σ.σ. από ελληνικές ή άλλες τράπεζες που κάνουν άνοιγμα στην Κύπρο), ενώ είμαστε από τις καλύτερα κεφαλαιοποιημένες τράπεζες στην Ευρώπη».

Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων χθες ο διευθύνοντας σύμβουλος της Τρ. Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα, όπου παρουσιάστηκε η πορεία της τράπεζας και το business plan της επόμενης τριετίας, παρουσία του προέδρου του συγκροτήματος, Τάκη Αράπογλου, πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας.

Όπως τονίστηκε, η Τράπεζα Κύπρου, έχοντας 126 χρόνια ιστορίας, εισέρχεται σε μια νέα τριετή φάση υψηλών αποδόσεων, με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, επιθετική πολιτική διανομών και ξεκάθαρη στρατηγική πειθαρχίας στην ανάπτυξη.

Η διοίκηση παρουσίασε το επικαιροποιημένο πλάνο για την περίοδο 2026-2028, επισημαίνοντας ότι η τράπεζα διαθέτει πολύ ισχυρή κεφαλαιακή θέση, συντηρητική διαχείριση κινδύνου και σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον ψηφιακό και τεχνολογικό τομέα – ακόμη και σε περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Ουσιαστικά, σε ένα περιβάλλον όπου οι ευρωπαϊκές τράπεζες αντιμετωπίζουν πιέσεις από την αποκλιμάκωση των επιτοκίων και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό των fintech, η νέα στρατηγική φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα πιο ευέλικτο, τεχνολογικά εξελιγμένο και ανθεκτικό τραπεζικό μοντέλο για το μέλλον.

Νέο πλάνο 2026-2028 με έμφαση στην απόδοση

Αναλυτικά, το στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2026-2028 προβλέπει διατήρηση υψηλής οργανικής κερδοφορίας και ενισχυμένες διανομές προς τους μετόχους, παράλληλα με σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία.

Η διοίκηση σημειώνει ότι οι στόχοι που παρουσιάστηκαν στο Investor Day του 2023 όχι μόνο επιτεύχθηκαν αλλά και ξεπεράστηκαν. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων ενισχύθηκε ουσιαστικά, ενώ η κεφαλαιακή βάση της τράπεζας συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρότερων στην Ευρωζώνη.

Την τελευταία δεκαετία, η λογιστική αξία ανά μετοχή αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 8%, ενώ από το 2022 οι διανομές μερισμάτων αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό της τότε χρηματιστηριακής αξίας της τράπεζας — εξέλιξη που σηματοδοτεί την οριστική επιστροφή σε ένα μοντέλο ισχυρής οργανικής κερδοφορίας μετά από πολυετή αναδιάρθρωση.

RoTE έως 15% και κεφαλαιακό «μαξιλάρι»

Στόχος της διοίκησης είναι η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφωθεί μεταξύ 13% και 15% έως το 2028 — επίπεδα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Παράλληλα, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αναμένεται να παραμείνει αισθητά άνω του 15%, διατηρώντας σημαντικό απόθεμα ασφαλείας για ενδεχόμενες διακυμάνσεις στο οικονομικό περιβάλλον.

Payout ratio έως 90% από το 2026

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μερισματική πολιτική. Η διοίκηση εκτιμά ότι το payout ratio μπορεί να φθάσει έως και το 90% το 2026, υπερβαίνοντας το σημερινό ανώτατο όριο του 75%. Η πρόβλεψη αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη στη διατηρησιμότητα της κερδοφορίας και στη συνεχιζόμενη ισχυρή δημιουργία κεφαλαίου.

Ψηφιακή τραπεζική και νέες υπηρεσίες

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής. Η τράπεζα έχει αναπτύξει ολοκληρωμένη πλατφόρμα mobile banking που επιτρέπει τη διεκπεραίωση του συνόλου των βασικών τραπεζικών συναλλαγών μέσω κινητού, ενώ έχει λάβει διεθνείς διακρίσεις για το επίπεδο των ψηφιακών της υπηρεσιών.

Στα επόμενα βήματα περιλαμβάνονται λύσεις Buy Now Pay Later, ψηφιακά στεγαστικά δάνεια και online ασφαλιστικά προϊόντα, διευρύνοντας το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επενδυτικές υπηρεσίες μέσω κινητού

Σε συνεργασία με πανευρωπαϊκή τεχνολογική εταιρεία με άδεια broker-dealer, η τράπεζα σχεδιάζει να προσφέρει στους πελάτες της δυνατότητα αγοράς μετοχών και ETFs απευθείας μέσω της εφαρμογής της. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική μετατροπής της σε ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ ετησίως στην τεχνολογία

Οι επενδύσεις σε ψηφιακά έργα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 20 εκατ. ευρώ ετησίως την επόμενη τριετία — σημαντικά αυξημένες σε σχέση με το παρελθόν. Παράλληλα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα αναμένεται να διατηρηθεί κοντά στο 40%, μέσω λειτουργικών βελτιώσεων και εκτεταμένης αυτοματοποίησης.

Σταθεροποίηση τόκων – ενίσχυση προμηθειών

Τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθούν το 2026, με βάση υπόθεση επιτοκίων της ΕΚΤ περί το 2%, και στη συνέχεια θα αυξάνονται με ρυθμό περίπου 3% ετησίως.

Παράλληλα, οι προμήθειες προβλέπεται να ενισχύονται κατά περίπου 4% ετησίως, κυρίως μέσω ασφαλιστικών εργασιών και νέων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και μειώνοντας την εξάρτηση από τα επιτοκιακά περιθώρια.

Στρατηγική ανθεκτικότητας σε απαιτητικό περιβάλλον

Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, υψηλή ρευστότητα και σαφή ψηφιακό προσανατολισμό, η Τράπεζα Κύπρου εισέρχεται στην επόμενη τριετία με στόχο τη διατηρήσιμη ανάπτυξη και την περαιτέρω ενίσχυση της αξίας προς τους μετόχους.

Η Τρ. Κύπρου έχει περίπου 40% μερίδιο αγοράς στην Κύπρο, με 670 χιλ. πελάτες σε μια χώρα με 1 εκατ. κατοίκους, ενώ αποτελεί το μεγαλύτερο τραπεζικό και ασφαλιστικό οργανισμό στο νησί, την ώρα που, όπως τόνισε ο κ. Νικολάου, κάνει μεγάλο άνοιγμα στις υπηρεσίες digital, παρέχοντας όλες τις τραπεζικές υπηρεσίες μέσω κινητού τηλεφώνου. Σύμφωνα, άλλωστε, με το management της τράπεζας, στις νέες αυτές υπηρεσίες και στο κατά πόσο η παραδοσιακή τραπεζική θα προσαρμοστεί στη νέα εποχή των neobank θα «παιχτεί» και η νέα περίοδος του ανταγωνισμού και της βιωσιμότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων τα αμέσως προσεχή χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υπάρχει καμιά στόχευση για άνοιγμα στο retail στην Ελλάδα, ούτε σε άνοιγμα νέων καταστημάτων, καθώς ο όμιλος εστιάζει στους μεγάλους πελάτες και σε εταιρείες που συχνά σχετίζονται λιγότερο ή περισσότερο με την Κύπρο. Όπως τονίστηκε, το 80% των καταθετών της τράπεζας είναι Κύπριοι.