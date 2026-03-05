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Eurobank: Ενισχύει τη χρηματοδότηση και τη διεθνή ανάπτυξη της τουριστικής τεχνολογίας μέσω του TourismTech Cluster
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:08 - 05 Μαρ 2026

Eurobank: Ενισχύει τη χρηματοδότηση και τη διεθνή ανάπτυξη της τουριστικής τεχνολογίας μέσω του TourismTech Cluster

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank, μέσω του τομέα Venture Banking και του egg- enter grow go (egg Accelerator), προχώρησε στη δημιουργία του TourismTech Cluster, ενός συνεργατικού σχηματισμού που στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, της χρηματοδοτικής ωρίμανσης και της διεθνούς παρουσίας ελληνικών επιχειρήσεων τεχνολογίας στο νευραλγικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον στρατηγικό ρόλο του Venture Banking της Eurobank να διαμορφώνει ολοκληρωμένα οικοσυστήματα που συνδέουν την καινοτομία με εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα, επενδυτικά κεφάλαια, θεσμικούς φορείς και διεθνή δίκτυα συνεργασίας, με στόχο την κινητοποίηση ιδιωτικών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων και τη δημιουργία βιώσιμων αναπτυξιακών προοπτικών.

Στο TourismTech Cluster συμμετέχουν 16 ελληνικές επιχειρήσεις τεχνολογίας, και συγκεκριμένα οι CaptainBook.io, Clio Muse Tours, Fistware, Greeking.me, HAM Systems, Hotel Toolbox, kleesto, Mentor in Culture, Moptil, Narratologies, Owl Automata, POBUCA, SaMMY, SimpleApps, Toulange και Triparound. Το Cluster υποστηρίζεται από Συντονιστικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της επιχειρηματικής, ερευνητικής και επενδυτικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Ισπανοελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο, διασφαλίζοντας ουσιαστική καθοδήγηση, διεθνή διασύνδεση και ενίσχυση της επενδυτικής συνεργασίας.

Η Eurobank, μέσω του Venture Banking και του egg Accelerator, αναλαμβάνει τη διοικητική και οργανωτική υποστήριξη, τη χαρτογράφηση και ανάπτυξη του οικοσυστήματος, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, επενδυτικά κεφάλαια και θεσμικούς φορείς, καθώς και την υποστήριξη συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Στόχος είναι η συστηματική ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο, η ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και η κινητοποίηση ιδιωτικών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων, καθώς και η επιτάχυνση της διεθνούς κλιμάκωσης των ελληνικών επιχειρήσεων τουριστικής τεχνολογίας.

Το νέο Cluster αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης υλοποίησης του πρώτου Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στον τομέα Τουρισμού και Πολιτισμού, στο πλαίσιο του οποίου 12 καινοτόμες επιχειρήσεις ανέπτυξαν ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις με συνολική χρηματοδότηση ύψους 2,8 εκατ. ευρώ. Οι λύσεις που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνουν βιωματικές εμπειρίες σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με αξιοποίηση τεχνολογιών AR, AI και VR, εργαλεία SaaS δυναμικής σύνθεσης προσωποποιημένων τουριστικών προϊόντων, B2B marketplace για επαγγελματίες του τουρισμού, εφαρμογές gamification και business simulation, καθώς και ψηφιακές πλατφόρμες για την αναβάθμιση του θαλάσσιου τουρισμού.

Στρατηγική συνεργασία στο πλαίσιο του MWC 2026

Στο περιθώριο της έκθεσης Mobile World Congress 2026 στη Βαρκελώνη, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του egg Accelerator της Eurobank και του ευρωπαϊκού Cluster TURISTEC, ενισχύοντας τη διασύνδεση των οικοσυστημάτων Ελλάδας και Ισπανίας. Η συμφωνία διαμορφώνει θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας και προβλέπει τη διευκόλυνση soft landing για startups, την ανάπτυξη κοινών πιλοτικών έργων και δράσεων καινοτομίας, τη συνεργασία σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και τη δημιουργία διαύλων ανταλλαγής τεχνογνωσίας και επενδυτικών ευκαιριών, ενισχύοντας τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων και τη διασυνοριακή επιχειρηματική ανάπτυξη.

Στο εθνικό περίπτερο της Ελλάδας στο MWC 2026, που συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ), παρευρέθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου. Κατά την επίσκεψή του συναντήθηκε με τις ομάδες του TourismTech Cluster και του egg Accelerator και ενημερώθηκε για τις προοπτικές διεθνούς ανάπτυξης και χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου.

Η κα Ρούλα Μπαχταλιά, Επικεφαλής Venture Banking της Eurobank, δήλωσε: «Η δημιουργία του TourismTech Cluster αποτελεί στρατηγική επένδυση στο μέλλον της ελληνικής τουριστικής οικονομίας. Το Venture Banking της Eurobank λειτουργεί ως καταλύτης που συνδέει την καινοτομία με τη χρηματοδότηση, την επενδυτική τεχνογνωσία και τη διεθνή δικτύωση, διαμορφώνοντας ένα σταθερό πλαίσιο για την προσέλκυση ιδιωτικών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.».

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η Eurobank ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της ως στρατηγικός χρηματοδοτικός εταίρος ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις τεχνολογίας και συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός ισχυρού και εξωστρεφούς μοντέλου ανάπτυξης για τον τουριστικό κλάδο.

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