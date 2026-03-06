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Credia Bank: Το 2026 χρονιά μεγάλης ανάπτυξης - Οι 7 άξονες
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:18 - 06 Μαρ 2026

Credia Bank: Το 2026 χρονιά μεγάλης ανάπτυξης - Οι 7 άξονες

Γιώργος Αλεξάκης
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Στην «ολική επανεκκίνηση» της CrediaBank αναφέρθηκε η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, κατά την ενημέρωση των αναλυτών με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, παρουσιάζοντας το σχέδιο ανάπτυξης της επόμενης περιόδου που στηρίζεται σε επτά βασικούς άξονες.

Όπως σημείωσε, στόχος της τράπεζας είναι να εξελιχθεί σε κορυφαία επιλογή για την αγορά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το 2026 θα αποτελέσει «χρονιά μεγάλης ανάπτυξης» για τον όμιλο.

Οι 7 άξονες ανάπτυξης

Το στρατηγικό πλάνο της τράπεζας επικεντρώνεται στους εξής τομείς:

- Συνεχής ανάπτυξη στην ελληνική αγορά σε όλους τους τομείς τραπεζικής δραστηριότητας.

- Ολοκλήρωση ενοποίησης με την ενσωμάτωση της HSBC Malta στον όμιλο και ενίσχυση της εμπορικής τραπεζικής.

- Ψηφιακός μετασχηματισμός, με πλήρη ψηφιοποίηση διαδικασιών για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

- Δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συγχωνεύσεων και εξαγορών. Μάλιστα η κα Βρεττού κατέγραψε μια σειρά από κινήσεις που έγιναν το 2025 (Pantelakis, ATM δίκτυο κτλ).

- Βελτίωση της αποδοτικότητας και της δημιουργίας κεφαλαίου, αξιοποιώντας τη συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση και την επαναμόχλευση.

- Βελτιστοποίηση του ισολογισμού, μέσω βελτίωσης του μείγματος ενεργητικού και παθητικού, με στόχο την ενίσχυση του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου και των οικονομικών επιδόσεων.

0 Ενίσχυση της παρουσίας στις κεφαλαιαγορές, με δράσεις που θα στηρίξουν την περαιτέρω επέκταση του ομίλου και την ενίσχυση των κεφαλαιακών αποθεμάτων.

Το 2025 χρονιά «restart»

Η κα Βρεττού χαρακτήρισε το 2025 ως χρονιά επανεκκίνησης για την τράπεζα, επισημαίνοντας ότι η CrediaBank πέτυχε σημαντική πιστωτική επέκταση, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή ρευστότητα και καταγράφοντας ιστορικό υψηλό καταθέσεων.

Παράλληλα, ενισχύθηκε περαιτέρω η κεφαλαιακή επάρκεια, ενώ καταγράφηκε το υψηλότερο επίπεδο επαναλαμβανόμενων κερδών προ προβλέψεων στην ιστορία της τράπεζας, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του μετασχηματισμού που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 82,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 88% σε ετήσια βάση, ενώ τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 57,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 93% σε σχέση με το 2024, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανόδου των οργανικών εσόδων και της βελτίωσης του κόστους.

Ιστορικό ρεκόρ εκταμιεύσεων και πιστωτικής επέκτασης

Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε 3,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 47% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας την καλύτερη ιστορικά επίδοση της τράπεζας και υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο των 2,1 δισ. ευρώ του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση έφθασε σε ιστορικό υψηλό 1,1 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 16% σε σχέση με το 2024 και υψηλότερα από τον στόχο του 1 δισ. ευρώ για τη χρονιά. Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 58%, φθάνοντας τα 168,3 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση κόστους και λειτουργικού μοντέλου

Όπως υπογράμμισε η διευθύνουσα σύμβουλος, «ο μετασχηματισμός της τράπεζας αρχίζει να αποδίδει», σημειώνοντας ότι το 2025 «καταφέραμε σχεδόν να διπλασιάσουμε όλα τα μεγέθη μας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά αλλά και να μετεξελιχθούμε λειτουργικά».

Η εξοικονόμηση κόστους ανήλθε σε περίπου 25 εκατ. ευρώ, ενώ η ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχώνευσης στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025, σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων και του προσωπικού, αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση της βάσης κόστους το 2026.

Ισχυρή αύξηση καταθέσεων και κεφαλαιακή επάρκεια

Οι καταθέσεις του ομίλου ανήλθαν σχεδόν σε 6,8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 11% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας σχεδόν διπλάσιο ρυθμό αύξησης σε σχέση με τον μέσο όρο της αγοράς.

Παράλληλα, η τράπεζα διατήρησε ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 66% και δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 162%.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) διαμορφώθηκε στο 2,9%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ ενισχύθηκε στο 48,2%.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 ανήλθε στο 11,0%, σημαντικά υψηλότερα από το ελάχιστο εποπτικό όριο του 9%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (TCR) διαμορφώθηκε στο 17,4%, πάνω από το απαιτούμενο όριο του 13,8%.

Στο επίκεντρο η Μάλτα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάπτυξη της δραστηριότητας στη Μάλτα. Όπως ανέφερε η κα Βρεττού, η τράπεζα συνεχίζει να επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο βελτιστοποίησης κόστους.

«Προς το παρόν αναλαμβάνουμε το κόστος της ανάπτυξης, χωρίς να έχουμε ακόμη δει πλήρως τα οφέλη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργεί η ενσωμάτωση της HSBC θα ενισχύσει την αποδοτικότητα τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά σε σημαντικές επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αντικαθιστώντας χειροκίνητες διαδικασίες με αυτοματοποιημένες λύσεις στο πλαίσιο ενός τριετούς σχεδίου.

«Κερδίζουμε σταδιακά μερίδια αγοράς, καθώς ξεκινήσαμε από χαμηλή βάση», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/03/2026 - 11:41
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