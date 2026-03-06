Μάντζος: Χρειάζεται σαφέστερη αναγνώριση παραβίασης του διεθνούς δικαίου από ΗΠΑ και Ισραήλ, έστω ρηματικά

Αν ο πόλεμος δεν αποκλιμακωθεί ή έστω περιοριστεί σε έκταση και χρόνο τις επόμενες ημέρες είναι βέβαιο ότι θα έχουμε συνέπειες στη χώρα μας όχι μόνο στην ενέργεια αλλά και σε βασικά αγαθά, δήλωσε υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

Υποστήριξε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να κάνει ελέγχους και να υπάρξουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα στηρίζουν την αγορά και τους ευάλωτους πολίτες.

Τόνισε ότι η χώρα θα πρέπει να μείνει εκτός της πολεμικής επιχείρησης καθώς και ότι δεν πρέπει να δεχτεί οι βάσεις που βρίσκονται στη χώρα μας να αποτελέσουν σημείο αφετηρίας επιθετικών ενεργειών.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε στα Παραπολιτικά:

«Αν ο πόλεμος δεν ολοκληρωθεί ή έστω αποκλιμακωθεί ή περιοριστεί σε έκταση και χρόνο τις επόμενες ημέρες είναι βέβαιο ότι θα έχουμε συνέπειες στη χώρα μας όχι μόνο στην ενέργεια αλλά και σε βασικά αγαθά.

Η χώρα μας οφείλει και παραμένει και πρέπει να συνεχίσει να παραμένει έξω από μια πολεμική επιχείρηση.

Ελπίζουμε η κυβέρνηση να κάνει ελέγχους στην αγορά, να υπάρξουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα στηρίζουν την αγορά και τους ευάλωτους συμπολίτες μας και όχι να περιμένουμε πάλι τα pass τελευταία στιγμή με τα μάτια στις κάλπες».

Κληθείς να σχολιάσει τους χειρισμούς της κυβέρνησης σχετικά με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή

«Δεν υπάρχει μια σαφής απόσταση, μια σαφής αναγνώριση της παραβίασης του διεθνούς δικαίου από την πλευρά των ΗΠΑ και του Ισραήλ έστω σε ρηματικό επίπεδο. Σε επίπεδο ρηματικό θα μπορούσε να το έχει πει από εκεί και πέρα προφανές είναι σε κάθε περίπτωση να γίνεται σαφές και στους Αμερικανούς συμμάχους ότι η εμπλοκή της χώρας μας σε οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση δεν είναι δυνατή και αποκλείεται εκ των προτέρων».

Ερωτηθείς αν συμφωνεί με τον κ. Τσουκαλά ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι αμερικανικές βάσεις ως ορμητήριο

«Δεν πρέπει η χώρα να δεχτεί ή να συμφωνήσει οι βάσεις που βρίσκονται στη χώρα μας να αποτελέσουν το σημείο αφετηρίας επιθετικών ενεργειών. Η συμφωνία μας με τις ΗΠΑ δεν προβλέπει την αναχώρηση αεροσκαφών για επιθετικές ενέργειες».