Η Optima Bank προχωρά στην εξαγορά (από 67% έως 80,84%) της Euroxx

Στην εξαγορά της Euroxx Securities προχωρά η Optima Bank, προκειμένου να ενισχύσει την παρουσία της στην επενδυτική τραπεζική.

Η Euroxx – που συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο σημαντικών ανεξάρτητων εταιρειών επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα – ιδρύθηκε το 1995 και έχει την έδρα της στο Χαλάνδρι. Μέχρι σήμερα, έχει αναπτύξει διαχρονικά ισχυρή παρουσία τόσο στο Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και σε διεθνείς αγορές.

Το φάσμα των υπηρεσιών της είναι ιδιαίτερα διευρυμένο, περιλαμβάνοντας εκτέλεση και διαβίβαση εντολών, διαχείριση χαρτοφυλακίων, επενδυτικές συμβουλές και χρηματοοικονομική ανάλυση, καθώς και δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής, όπως αναδοχές και εταιρικές συμβουλές. Παράλληλα, προσφέρει υπηρεσίες θεματοφυλακής και πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών, εξυπηρετώντας ιδιώτες, θεσμικούς επενδυτές και επιχειρήσεις.

Η ανακοίνωση της Optima

Η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, ημέρα Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, ενέκρινε την υποβολή μη δεσμευτικής πρότασης (Non-Binding Offer) για την πιθανή απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού μετοχών της εταιρείας EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ (“EUROXX SECURITIES”), η οποία είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Μη Δεσμευτική Πρόταση αφορά την απόκτηση ποσοστού έως 80,84% και πάντως όχι λιγότερο του 67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της EUROXX SECURITIES, από συγκεκριμένους μετόχους της, με τους οποίους η Optima bank βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις.

Η εν λόγω πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Optima bank για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές, καθώς και στις επενδυτικές, συμβουλευτικές και υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων, με στόχο την διεύρυνση του εύρους και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

Η πρόταση έχει μη δεσμευτικό χαρακτήρα και η ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής τελεί υπό συνήθεις προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ιδίως:

• η ολοκλήρωση διαδικασίας νομικού, οικονομικού και φορολογικού ελέγχου (due diligence),

• η συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών,

• η διαπραγμάτευση και υπογραφή οριστικών συμφωνιών, καθώς και

• η λήψη των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων.

Η ανακοίνωση της Euroxx

Η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, σήμερα την 17η Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη, ενημερώθηκε για την υποβολή από την Τράπεζα Optima bank Α.Ε. μη δεσμευτικής πρότασης (Non Binding Offer), σχετικά με ενδεχόμενη απόκτηση υφιστάμενων μετοχών ποσοστού έως 80,84% και πάντως όχι λιγότερο του 67%, επί του μετοχικού κεφαλαίου από συγκεκριμένους μετόχους, με τους οποίους βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις.

Η πρόταση έχει μη δεσμευτικό χαρακτήρα και τελεί υπό συνήθεις προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ιδίως:

-η επιτυχής ολοκλήρωση διαδικασίας νομικού, οικονομικού και φορολογικού ελέγχου

-η επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών, καθώς και η επίτευξη και η υπογραφή οριστικών συμφωνιών

-η λήψη των απαιτούμενων εταιρικών εγκρίσεων της Optima bank

-η λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.