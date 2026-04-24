ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Tσιτσιράγκος: Η Ελλάδα δεν είναι πλέον recovery story, αλλά επενδυτικός προορισμός
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15:02 - 24 Απρ 2026

Tσιτσιράγκος: Η Ελλάδα δεν είναι πλέον recovery story, αλλά επενδυτικός προορισμός

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου Alpha Bank έθεσε τις τρεις προϋποθέσεις για να διατηρήσει η χώρα το νέο επενδυτικό της προφίλ: σταθερούς κανόνες, αλλαγή κουλτούρας και συνεχή επένδυση στις δεξιότητες.

Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται πλέον από τις διεθνείς αγορές ως ειδική περίπτωση ανάκαμψης, αλλά ως μια ευρωπαϊκή οικονομία με αυξανόμενη ανθεκτικότητα και διακριτή αναπτυξιακή δυναμική, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, Δημήτρης Τσιτσιράγκος, μιλώντας στο Delphi Economic Forum XI, στο πάνελ «The return of the Greek Economy: Restoring Trust and Reliability». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «οι επενδυτές δεν βλέπουν πλέον την Ελλάδα ως recovery story, αλλά ως ένα κανονικό κράτος της Ευρωζώνης και σε πολλές περιπτώσεις, ως top performer».

Επεσήμανε ωστόσο, ότι για να διατηρήσει το επιτυχημένο αυτό επενδυτικό προφίλ η Ελλάδα πρέπει να εστιάσει σε τρία σημεία. «Πρώτον, πρέπει να καταστήσουμε τους κανόνες αρκετά σταθερούς και
αξιόπιστους, ώστε οι επενδυτές να μην χρειάζεται να αμφισβητούν το σύστημα. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει μία αλλαγή κουλτούρας σε ό,τι αφορά την συνέπεια. Για χρόνια, η πειθαρχία στην Ελλάδα ήταν
κάτι που επιβαλλόταν από έξω. Σήμερα, πρέπει να προέρχεται από μέσα. Αυτή η αλλαγή – από τη συμμόρφωση στην ανάληψη ευθύνης – είναι που θα καθορίσει αν θα συνεχίσουμε στον δρόμο της
ανάπτυξης. Τρίτον, απαιτείται συνεχής επένδυση σε δεξιότητες, που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να παραμείνει ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός», ανέφερε ο κ. Τσιτσιράγκος.

Το νέο επενδυτικό προφίλ

Όπως εξήγησε, η μετατόπιση του επενδυτικού προφίλ της Ελλάδας δεν αποτυπώνει απλώς καλύτερους μακροοικονομικούς δείκτες, αλλά μια βαθύτερη αλλαγή στην ποιότητα της ανάπτυξης, στη θεσμική αξιοπιστία και στη στρατηγική θέση της χώρας, στοιχεία που οδηγούν τους επενδυτές να επαναξιολογούν συνολικά το ελληνικό επενδυτικό αφήγημα. «Για χρόνια, χώρες σαν την Ελλάδα κρίνονταν από το παρελθόν τους και λιγότερο από την πραγματικότητα που διαμορφωνόταν. Αυτό έχει αλλάξει. Πρόκειται για μια βαθιά μετατόπιση, που βασίζεται στην ποιότητα της ανάπτυξης και στη θεσμική σταθερότητα».

Η μεταστροφή αυτή, όπως εξήγησε, στηρίζεται πρωτίστως στην αλλαγή του χαρακτήρα της οικονομικής μεγέθυνσης. Όπως υποστήριξε, το επενδυτικό προφίλ της Ελλάδας έχει βελτιωθεί δραματικά για τρείς λόγους. «Πρώτον, η Ελλάδα επιτυγχάνει πραγματικά πρωτογενή πλεονάσματα, μια προσέγγιση που αντανακλά πραγματική δημοσιονομική πειθαρχία. Δεύτερον, ο πληθωρισμός έχει μετριαστεί, αλλά εξακολουθεί να στηρίζει την ονομαστική ανάπτυξη, ιδίως μέσω του τομέα των υπηρεσιών. Αυτό συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της δυναμικής του χρέους. Τρίτον, η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική, καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να ξεπερνά την απόδοση της Ευρωζώνης, ακόμη και εν μέσω της επιβράδυνσης στην Ευρώπη».

Όπως είπε, η εμπιστοσύνη την αγορών είναι κρίσιμη και αυτό αντανακλάται από τους οίκους αξιολόγησης, από οργανισμούς όπως το ΔΝΤ, αλλά και από τους επενδυτές που έρχονται στην Ελλάδα. «Θα έλεγα ότι όλα αυτά αντανακλούν τη σκληρή δουλειά που έχουμε καταβάλει, αντανακλούν το γεγονός ότι, όπως γνωρίζετε, έχουμε τηρήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία στη χώρα. Έχουμε θεσπίσει μεταρρυθμίσεις. Έτσι, έχουμε αναπτύξει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που ευνοεί τις επενδύσεις. Επίσης, όπως γνωρίζετε, οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί. Και εργαζόμαστε επίσης για την ανάπτυξη νέων τομέων που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, όπως η τεχνολογία και η άμυνα».

Παράλληλα υποστήριξε ότι πέρα από τους μακροοικονομικούς δείκτες, οι επενδυτές αξιολογούν ολοένα και περισσότερο τη γεωστρατηγική θέση της χώρας. «Αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει ευπάθεια για την Ελλάδα — η ενεργειακή κρίση — έχει μετατραπεί σε στρατηγικό πλεονέκτημα. Μέσω στρατηγικών ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων και συνεργασιών, η Ελλάδα έχει τοποθετηθεί ως σημείο εισόδου για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια».

Ο σπάνιος συνδυασμός και το convergence premium

Απευθυνόμενος στους διεθνείς επενδυτές, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Alpha Bank περιέγραψε την Ελλάδα ως έναν σπάνιο επενδυτικό προορισμό, αφού συνδυάζει τη σταθερότητα της Ευρωζώνης με την αναπτυξιακή τροχιά μιας αγοράς με χαρακτηριστικά αναδυόμενης και μεγάλου ρυθμού ανάπτυξης. «Ο πυρήνας όλου αυτού είναι η ενσωμάτωση και η εξωστρέφεια. Για πρώτη φορά, με το παράδειγμα της στρατηγικής συνεργασίας της Alpha Bank με τη UniCredit, οι ελληνικοί οργανισμοί γίνονται δίαυλος για το ευρωπαϊκό κεφάλαιο και όχι αποδέκτες του. Επίσης, η Ελλάδα μετέτρεψε μια πιθανή ευπάθεια σε πλεονέκτημα και τοποθετήθηκε στρατηγικά ως κόμβος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τα Βαλκάνια και ως σημείο εισόδου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης».

Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους, ο κ. Τσιτσιράγκος τόνισε ότι αυτοί είναι γνωστοί, βρίσκονται υπό διαχείριση και έχουν ήδη αποτιμηθεί από τις αγορές. «Αυτό που δεν έχει ακόμη πλήρως αποτιμηθεί είναι το upside του να τα κάνουμε σωστά. Αυτό είναι το Convergence Premium. Τα βασικά στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητα. Η κατεύθυνση είναι σαφής. Το ερώτημα πια δεν είναι αν πρέπει οι επενδυτές να στραφούν στην Ελλάδα - είναι αν θέλουν να συμμετέχουν εγκαίρως ή όχι»

Τελευταία τροποποίηση στις 24/04/2026 - 15:05
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τράπεζες σε μετάβαση: Πώς αλλάζει το embedded finance την ελληνική αγορά
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζες σε μετάβαση: Πώς αλλάζει το embedded finance την ελληνική αγορά

Πιερρακάκης: Να γκρεμίσουμε τα εσωτερικά εμπόδια της Ευρώπης
Πολιτική

Πιερρακάκης: Να γκρεμίσουμε τα εσωτερικά εμπόδια της Ευρώπης

Συνελήφθη επιθεωρητής εργασίας για παράβαση καθήκοντος ύστερα από μήνυση Κωνσταντοπούλου
Πολιτική

Συνελήφθη επιθεωρητής εργασίας για παράβαση καθήκοντος ύστερα από μήνυση Κωνσταντοπούλου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η JPMorgan βλέπει νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας στις ελληνικές τράπεζες
Αναλύσεις

Η JPMorgan βλέπει νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας στις ελληνικές τράπεζες

Alpha Bank - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία μέσω του InvestEU για την ελληνική επιχειρηματικότητα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία μέσω του InvestEU για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Alpha Bank: Ο CEO Βασίλης Ψάλτης περιόδευσε στην Κεντρική Μακεδονία, με επιχειρηματικότητα και παιδεία στο επίκεντρο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Ο CEO Βασίλης Ψάλτης περιόδευσε στην Κεντρική Μακεδονία, με επιχειρηματικότητα και παιδεία στο επίκεντρο

Morgan Stanley: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Top Picks και τιμές στόχοι
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Morgan Stanley: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Top Picks και τιμές στόχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
30/07/2026 - 08:10

Γεωπολιτική «φωτιά» στον πληθωρισμό - Οι δύο μεγάλες απειλές

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 23:22

Wall Street: Χειρότερη ημερήσια επίδοση για τον Dow από τον Απρίλιο του 2025 

Υγεία
29/07/2026 - 23:15

ΕΟΔΥ για ιό Δυτικού Νείλου: 42 κρούσματα, 4 θάνατοι - Στο επίκεντρο η Αττική

Magazino
29/07/2026 - 22:50

Έμιλι Γουίλσον: Η μεταφράστρια της Οδύσσειας «αποκηρύσσει» την ταινία του Νόλαν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/07/2026 - 22:47

Μυτιληναίος για γάλλιο: Συμφωνία-ορόσημο για Metlen, ελληνική βιομηχανία και ευρωπαϊκή μεταλλουργία

Magazino
29/07/2026 - 22:35

Τι μας διδάσκει το «Toy Story 5» για τα παιδιά και την τεχνολογία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 22:14

Λέσβος: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στο Πλωμάρι

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:52

Πυρκαγιά στο Ρέθυμνο: Άνοιξε πλατφόρμα προσωρινής φιλοξενίας για τους πυρόπληκτους

Υγεία
29/07/2026 - 21:35

«Πόλεμος» δισεκατομμυρίων για τα φάρμακα αδυνατίσματος: Η Novo Nordisk μηνύει την Eli Lilly για ψευδή διαφήμιση

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:20

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Φορολογία
29/07/2026 - 21:00

ΑΑΔΕ: Σύσταση τελωνειακού ελεγκτικού σταθμού στο Πλωμάρι Λέσβου από 3 Αυγούστου

Πολιτική
29/07/2026 - 20:55

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:51

Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης από παθολογικά αίτια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:30

Καιρός: Οι θυελλώδεις άνεμοι έως 11 μποφόρ στο Αιγαίο επιτείνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 20:10

Υποχώρηση στις ευρωαγορές - Fed, τεχνολογικές μετοχές και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Πολιτική
29/07/2026 - 20:01

Καλαφάτης: Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:31

«Συναγερμός» στην Αίγυπτο: Πυρκαγιά σε ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς LNG μετά από επίθεση drone

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:14

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

Αυτοδιοίκηση
29/07/2026 - 18:53

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δήμου Αθηναίων για στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:35

Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:29

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 18:26

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 18:18

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:03

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:42

Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς

Ναυτιλία
29/07/2026 - 17:40

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
29/07/2026 - 17:30

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:17

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Πολιτική
29/07/2026 - 17:11

Μάντζος: Νέα προοπτική για το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Γκουτέρες – Όχι στη διχοτόμηση, ναι στην επανένωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ