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Μυλωνάς (ΕΤΕ): Πιστωτική επέκταση €3 δισ. το 2026 - Αρκεί το 30% της Allianz
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08:46 - 09 Μάι 2026

Μυλωνάς (ΕΤΕ): Πιστωτική επέκταση €3 δισ. το 2026 - Αρκεί το 30% της Allianz

Reporter.gr Newsroom
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H πιστωτική επέκταση της Εθνικής Τράπεζας το α’ τρίμηνο του 2026 ανήλθε στα 500 εκατ. ευρώ, ωστόσο, η διοίκηση διαβεβαιώνει πως ο στόχος των 3 δισ. ευρώ παραμένει εφικτός.

Ο κ. Μυλωνάς δεν απέκλεισε μια υποχώρηση της επενδυτικής δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο, κάτι ωστόσο που θα κριθεί από τη διάρκεια των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο δεν φαίνεται να επηρεάζονται καθόλου τα δάνεια στη λιανική τραπεζική.

Σχετικά με την Allianz σημείωσε πως η συμμετοχή του 30%η συμμετοχή του 30% αρκεί για τους στόχους της ΕΤΕ, η οποία δεν πρόκειται να επιδιώξει μεγαλύτερη, αλλά, όπως είπε, η συνεργασία μπορεί να επεκταθεί αργότερα σε τομείς asset management.

Τα αποτελέσματα της ΕΤΕ για το α' τρίμηνο, παρουσίασε στους αναλυτές ο CFO της ΕΤΕ κ. Χριστοδούλου, τονίζοντας ότι τα έσοδα της τράπεζας από τόκους είναι πολύ ισχυρά και διαμορφώθηκαν στα 541 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο. Αναμένεται δε να γίνουν ισχυρότερα σε ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων με ευαισθησία 40 εκατ. ευρώ για κάθε επιτοκιακή αύξηση των 25 μονάδων βάσης.

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