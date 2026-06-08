Eurobank: Καθαρό μέρισμα €0,06828 ανά μετοχή – Στις 15/6 η έναρξη πληρωμών

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank» ή «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 28.04.2026, ενέκρινε τη διανομή μεικτού μερίσματος ποσού €258.673.900,00 ή €0,07123 ανά μετοχή, προ της παρακράτησης φόρου.

Το ποσό ανά μετοχή θα προσαυξηθεί λόγω των 32.389.605 ιδίων μετοχών που δεν δικαιούνται μέρισμα, και συνεπώς το μέρισμα διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των €0,07187 ανά μετοχή.

Από το ανωτέρω μεικτό ποσό παρακρατείται, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, φόρος ποσοστού 5%, με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις.

Συνεπώς, οι Μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μερίσματος για τη χρήση 2025, μετά την ανωτέρω παρακράτηση, €0,06828 ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, είχε αποφασιστεί η διανομή προαιρετικών αποθεματικών (ενδιάμεσου μερίσματος) συνολικού ποσού €170 εκατ. προ παρακράτησης φόρου, το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους την 12.11.2025 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 3 του άρθρου 162 ν. 4548/2018.

Οι βασικές ημερομηνίες σε σχέση με το μέρισμα σε μετρητά έχουν ως εξής:

α. Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψης μερίσματος (ήτοι η ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Eurobank θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens και παράλληλα στο Χρηματιστήριο Κύπρου χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος).

β. Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026: Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων λήψης μερίσματος (record date), ήτοι η ημερομηνία κατά την οποία όλοι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι στα αρχεία της Τράπεζας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι του μερίσματος.

γ. Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026: Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος σε μετρητά.

Το μέρισμα σε μετρητά θα καταβληθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία, ως εξής:

Μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Euronext Athens (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Euronext Securities Athens (AthexCSD) και τις σχετικές αποφάσεις του.

Ειδικά για περιπτώσεις καταβολής σε νόμιμους κληρονόμους θανόντων δικαιούχων Μετόχων, των οποίων οι κινητές αξίες τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της οικείας Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. υπό τον χειρισμό της AthexCSD, η καταβολή θα πραγματοποιείται μέσω του δικτύου της Τράπεζας Eurobank Ανώνυμης Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Investor Information Service, αρμόδια μονάδα εξυπηρέτησης Μετόχων της Eurobank, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στο 214 4046400, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:30 – 17:00).