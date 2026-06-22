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Διάκριση της Piraeus Factoring στα διεθνή FCI Awards 2026
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:22 - 22 Ιουν 2026

Διάκριση της Piraeus Factoring στα διεθνή FCI Awards 2026

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική διεθνής διάκριση στα FCI Awards 2026, τα οποία ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της 58ης Ετήσιας Συνάντησης της FCI στη Λισαβόνα, απονεμήθηκε στην Piraeus Factoring.

Η θυγατρική της Πειραιώς κατέλαβε τη δεύτερη θέση μεταξύ 143 εταιρειών που συμμετείχαν από όλο τον κόσμο στην κατηγορία Export Factor of the Year, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της στην αγορά και τη σταθερή της κατάταξη στην πεντάδα των κορυφαίων export factors από το 2019.

Η FCI, ως παγκόσμιος φορέας εκπροσώπησης του factoring και της χρηματοδότησης εμπορικών απαιτήσεων, επιβραβεύει τα μέλη της που ξεχωρίζουν με βάση υψηλές αξιολογήσεις από τους συνεργάτες τους σε πολλαπλά κριτήρια.

H βράβευση της Piraeus Factoring αποτυπώνει την επιτυχημένη δραστηριότητα της εταιρείας, την καινοτομία και τη δημιουργία σταθερών, μακροχρόνιων συνεργασιών στο διεθνές factoring. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και το υψηλό επίπεδο των ανθρώπων της, η εταιρεία βελτιώνει την ποιότητα και ενισχύει το εύρος των εργασιών της διεθνώς, συνδυάζοντας προηγμένα συστήματα, με βαθιά γνώση της αγοράς και υποστηρίζει σημαντικό όγκο εξαγωγικών συναλλαγών μέσω του παγκόσμιου δικτύου της FCI (Factors Chain International).

Η Piraeus Factoring συμβάλλει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις που εξασφαλίζουν ρευστότητα, περιορίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο και διευκολύνουν την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, στηρίζει ενεργά την αναπτυξιακή πορεία των πελατών της.

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