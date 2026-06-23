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Alpha Bank: Συμβουλευτική Τραπεζική σε 220+ μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Πάτρα, Ζάκυνθο, Κω και Ρέθυμνο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:58 - 23 Ιουν 2026

Alpha Bank: Συμβουλευτική Τραπεζική σε 220+ μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Πάτρα, Ζάκυνθο, Κω και Ρέθυμνο

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότεροι από 220 επιχειρηματίες από τέσσερις περιφέρειες της χώρας συμμετείχαν στον νέο κύκλο workshops συμβουλευτικής τραπεζικής της Alpha Bank, με αντικείμενο τον τρόπο αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για βιώσιμα επενδυτικά σχέδια. Οι εκδηλώσεις, στην 4η συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης, πραγματοποιήθηκαν σε Πάτρα, Ζάκυνθο, Κω και Ρέθυμνο, με στόχο τη παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στις τοπικές αγορές.

Στα workshops, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία και τις δυνατότητες που προσφέρουν, έλαβαν εξατομικευμένη καθοδήγηση από στελέχη του Δικτύου Καταστημάτων και της Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, από τις θυγατρικές Alpha Leasing και Flexfin και το Οικοσύστημα Συνεργατών της Τράπεζας. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι μακροοικονομικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επίδρασή τους στις αποφάσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο Αλέξανδρος Τόλιας, Διευθυντής Δικτύου Μικρών Επιχειρήσεων της Alpha Bank σχολίασε στο πλαίσιο της εκδήλωσης: «Συναντηθήκαμε με επιχειρηματίες που αναζητούν συγκεκριμένα εργαλεία και πρακτικές απαντήσεις για τις επόμενες κινήσεις τους. Η Alpha Bank λειτουργεί ως στρατηγικός σύμβουλος, δίπλα στις επιχειρήσεις τη στιγμή που παίρνουν τις πιο κρίσιμες αποφάσεις ανάπτυξης».

Ο κύκλος συναντήσεων συμβουλευτικής τραπεζικής αποτελεί μια θεσμοθετημένη πρακτική της Alpha Bank που στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους στόχους τους για μετασχηματισμό και ανάπτυξη. Ξεκίνησε το 2023 και έχει εξελιχθεί σε σταθερό σημείο επαφής της Τράπεζας με τη επιχειρηματικότητα σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας συνολική εικόνα των χρηματοδοτικών ευκαιριών για υποστήριξη των καθημερινών τους λειτουργιών και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων τους.

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