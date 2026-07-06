Η Alpha Bank παύει τη μηνιαία χρέωση για το myAlpha Benefit Base μετά από δικαστική απόφαση

Η Alpha Bank εξέδωσε ανακοίνωση για την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της αντιπροσωπευτικής αγωγής που άσκησε η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με το πακέτο υπηρεσιών myAlpha Benefit Base.

Το Δικαστήριο, σύμφωνα με την Alpha Bank, απέρριψε τους βασικούς ισχυρισμούς της ΕΚΠΟΙΖΩ που αφορούσαν τη νομιμότητα των γενικών όρων συναλλαγών της Τράπεζας κρίνοντας ότι ανταποκρίνεται πλήρως στο περιεχόμενο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ν.4537/2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών).

Συνεπώς, η απόφαση δεν επηρεάζει την ισχύ των συμβατικών σχέσεων των πελατών που έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν το myAlpha Benefit Base, ούτε αμφισβητεί τη δυνατότητα παροχής του συγκεκριμένου πακέτου υπηρεσιών στους πελάτες της Τράπεζας.

Ωστόσο, η απόφαση περιλαμβάνει κρίσεις που αφορούν την επάρκεια επιμέρους στοιχείων της έγγραφης ενημέρωσης που παρασχέθηκε προς τους πελάτες. Αυτό, η τράπεζα επισημαίνει πως θα αντιμετωπιστεί στις περιπτώσεις που απαιτείται, με αναθεωρημένη, συμπληρωματική ενημέρωση προς τους πελάτες, σε πλήρη συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις της απόφασης.

Στο ίδιο πλαίσιο και μέχρι την ολοκλήρωση του νέου κύκλου ενημέρωσης, η Alpha Bank έχει ήδη παύσει την εφαρμογή της μηνιαίας χρέωσης για το myAlpha Benefit Base για όσους πελάτες είχαν λάβει την έγγραφη ενημέρωση που αποτέλεσε αντικείμενο της δίκης.