Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου μετά τη νέα αύξηση παραγωγής του OPEC+

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν τη Δευτέρα (6/7), μετά τη συμφωνία του OPEC+ για περαιτέρω αύξηση των στόχων παραγωγής από τον Αύγουστο, ενώ παράλληλα η ανάκαμψη των εξαγωγών από βασικούς παραγωγούς μέσω του Στενού του Ορμούζ ενδέχεται να ενισχύσει την παγκόσμια προσφορά.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν 0,46% στα 71,77 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώνεται στα 68,39 δολάρια ανά βαρέλι μειωμένο κατά 0,41%.

Υπενθυμίζεται ότι δεν υπήρξε διακανονισμός για το WTI την Παρασκευή (3/7), καθώς οι αμερικανικές αγορές ήταν κλειστές ενόψει της αργίας της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ το περασμένο Σάββατο (4/7).

Και τα δύο συμβόλαια είχαν παραμείνει σχεδόν αμετάβλητα την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από μια κατά κύριο λόγο πτωτική περίοδο τις προηγούμενες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με το μέλλον της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούσαν την ανάκαμψη των εξαγωγών πετρελαίου από τον Κόλπο.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο Οργανισμός των Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και οι σύμμαχοί του, (OPEC+) συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, συμφώνησαν την Κυριακή να αυξήσουν περαιτέρω τους στόχους παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Αύγουστο, πέρα από αντίστοιχες αυξήσεις για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Παρ' όλα αυτά, η εν λόγω αύξηση παραμένει σε μεγάλο βαθμό «στα χαρτιά», λόγω του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο οποίος είχε οδηγήσει στο κλείσιμο του στενού για τη διέλευση δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο από βασικούς παραγωγούς του ΟΠΕΚ, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Ιράκ, περιορίζοντας την παραγωγή τους.

«Πωλούν σε μια πτωτική αγορά, προσφέροντας ελάχιστη ελπίδα για άμεση ανάκαμψη των τιμών», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τάμας Βάργκα. «Ωστόσο, οι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου αναμένεται να ενισχύσουν τη ζήτηση σε μεταγενέστερο στάδιο».

Να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 3 εκατομμύρια βαρέλια σε σχέση με το Μάιο, ξεπερνώντας τα 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, αν και ο όγκος παραμένει 40% χαμηλότερος σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα, σύμφωνα με στοιχεία.

«Πλέον αναμένουμε ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα συρρικνωθεί κατά 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως το 2026, αντανακλώντας μια πιο έντονη από την αναμενόμενη επιβράδυνση στο δεύτερο τρίμηνο, όταν οι ετήσιες μειώσεις μπορεί να φτάσουν τα 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως με βάση προκαταρκτικά στοιχεία», ανέφερε η ANZ.

«Ωστόσο, αναμένουμε ότι οι απώλειες ζήτησης θα μετριαστούν στο δεύτερο μισό του έτους, καθώς η προσφορά θα βελτιώνεται και μέρος της καθυστερημένης κατανάλωσης θα επανέρχεται», πρόσθεσε η τράπεζα.

Η Abu Dhabi National Oil Company έχει πουλήσει περίπου 16 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με μεγαλύτερες εκπτώσεις σε μια πέμπτη δημοπρασία άμεσης πώλησης από τον Ιούνιο, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη προσφορά στην αγορά spot.

Εν τω μεταξύ, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έπληξε διυλιστήρια πετρελαίου στις ρωσικές περιοχές Γιαροσλάβλ και Λένινγκραντ κατά τη διάρκεια νυχτερινών επιθέσεων.

Υποχωρεί το φυσικό αέριο - Ενίσχυση στα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου καταγράφουν μείωση το μεσημέρι της Δευτέρας κατά 1,13% στα 44,59 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 0,73% στα 4,156.00 δολάρια η ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, το ασήμι σημειώνει άνοδο 2,06% στα 62,32 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός κερδίζει 0,69% στα 6,2108 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο κερδίζει 0,22% έναντι του ευρώ στα 1.1411 δολάρια ανά ευρώ ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,12% στα 1.3335 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,07% στη 0,8558 λίρα ανά ευρώ.